Курсы валют$ 66.66 (+0.008) 75.21 (-0.05)
Москва: +1°C
Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE

В Германии открывается 55-я Мюнхенская конференция по безопасности

Ralph Orlowski/Reuters
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности, которая считается главным в мире мероприятием в этой области. Форум посетят лидеры около 40 государств, еще 100 стран будут представлены на уровне министров. «Газета.Ru» следит за событиями на конференции в текстовой онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:20

Подробнее об опасениях европейским политиков, которые окажутся в центре нынешней конференции, читайте в материале «Газеты.Ru»:

10:38

США на этом мероприятии будут представлять вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

10:25

В этом году председатель конференции Вольфганг Ишингер ожидает рекордное количество глав государств и правительств. В списке среди 500 участников находятся около 40 президентов государств и глав правительств, а также 100 министров.

10:12

До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества «Веркунде». А вот с 1992 года Мюнхенская конференция стала вполне самостоятельным мероприятием.

Тогда же к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России.

10:00

Нынешняя конференция будет юбилейной. Она состоится уже в 55-й раз. Первая такая конференция прошла еще в 1963 году.

Изначально, участниками мероприятия были только страны-члены НАТО, которые в рамках конференции обсуждали взаимодействие внутри альянса и отношения между Западной Европой и США.

09:55

Цель этой конференции — развитие международного сотрудничества в обеспечении мира и поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.

09:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»

Сегодня, 15 февраля в Мюнхене откроется ежегодная конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области.

Мы будем следить за этим мероприятием в текстовой онлайн-трансляции.