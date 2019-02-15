Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE

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Подробнее об опасениях европейским политиков, которые окажутся в центре нынешней конференции, читайте в материале «Газеты.Ru»:
США на этом мероприятии будут представлять вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В этом году председатель конференции Вольфганг Ишингер ожидает рекордное количество глав государств и правительств. В списке среди 500 участников находятся около 40 президентов государств и глав правительств, а также 100 министров.
До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества «Веркунде». А вот с 1992 года Мюнхенская конференция стала вполне самостоятельным мероприятием.
Тогда же к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России.
Нынешняя конференция будет юбилейной. Она состоится уже в 55-й раз. Первая такая конференция прошла еще в 1963 году.
Изначально, участниками мероприятия были только страны-члены НАТО, которые в рамках конференции обсуждали взаимодействие внутри альянса и отношения между Западной Европой и США.
Цель этой конференции — развитие международного сотрудничества в обеспечении мира и поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»
Сегодня, 15 февраля в Мюнхене откроется ежегодная конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области.
Мы будем следить за этим мероприятием в текстовой онлайн-трансляции.