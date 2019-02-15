Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE

До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества «Веркунде». А вот с 1992 года Мюнхенская конференция стала вполне самостоятельным мероприятием.

Тогда же к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России.