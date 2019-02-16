«Насильно мил не будешь»: в Москве объяснили разрыв ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон дал представителям стран НАТО указание не посещать совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по крылатой ракете 9М729. Он подчеркнул, что Москва не сомневается в этом.

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«Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам — не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных [Болгария, Турция, Греция], которые ослушались», — сказал министр.

Лавров отметил, что российская сторона по-прежнему открыта для профессионального диалога по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы все озабоченности российской и американской сторон обсуждались без лишних эмоций.

Показ «спорной» ракеты, которую США считают нарушением договора, он назвал первым шагом на пути к профессиональному диалогу.

«Они не пришли, никто из натовцев, за исключением Болгарии, Турции, Греции, не появились ни на показе, ни на брифинге. Те, кто слышал брифинг, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что у кого-то из тех, кто проигнорировал это мероприятие, в ходе брифинга могли возникнуть дополнительные вопросы, и российские военные были готовы ответить на них. «Но, как говорится, насильно мил не будешь», — заметил Лавров.

К тому же, по его словам, еще в октябре от американских официальных лиц было известно, что объявление президента США Дональда Трампа о выходе из договора, — это отнюдь не приглашение к диалогу, а окончательное решение.

«После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно», — отметил министр.

Министерство обороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ракету 9М729 23 января. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в ходе брифинга объяснил, что ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» не нарушает ДРСМД, так как просто не может быть заправлена достаточным для этого количеством топлива.

Он обратил внимание, что этот тип крылатой ракеты является усовершенствованной версией ракеты 9М728. В процессе модернизации военные увеличили мощность ее боевой части. Ракета стала длиннее на 53 см, поэтому для нее создали специализированный вариант самоходной пусковой установки, уточнил Матвеевский. Теперь на ней могут быть размещены четыре ракеты 9М729, а не две 9М728, как в старой версии установки.

При этом, по его словам, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались неизменны: масса топлива такая же, как в предыдущей версии, а по ракете 9М728 у США ранее не возникало претензий. Генерал отметил, что обе ракеты снаряжают боеголовкой и заправляют топливом только в заводских условиях.

«Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны», — пояснил военный.

Более того, в Минобороны отметили, что максимальная дальность полета 9М729 сейчас составляет 480 км, тогда как предыдущая модель может пролететь на 10 км дальше.

Договор 1987 года устанавливает запрет на развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В США считают, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, поэтому требуют уничтожить эти ракеты.

Впрочем, никакие брифинги не заставили американскую сторону изменить свое решение, и 2 февраля Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД. Он также сообщил, что Соединенные Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на «нарушения», как считают в США, российской стороной своих обязательств по соглашению.

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — заявил Трамп.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что у России есть еще шесть месяцев для «возвращения» к соблюдению условий Договора, иначе он будет расторгнут.

«Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут», — предупредил он.

Но у российской стороны, как известно, нет намерений избавляться от своей крылатой ракеты. В связи с этим президент России Владимир Путин в тот же день заявил о зеркальном ответе России на решение США. Он объявил о приостановке Москвой своего участия в Договоре.