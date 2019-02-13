Мир без ДРСМД: что на самом деле хочет Запад

В Брюсселе проходят переговоры министров обороны стран-членов НАТО. Главная повестка дня — действия альянса после возможного прекращения действия договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

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Перед началом министерской встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в распоряжении альянса есть целый набор возможных вариантов. «Я не стану предвосхищать результат того анализа, который мы проводим в НАТО, потому что это очень серьезно, мы не будем спешить. Но я могу сказать, что наш ответ будет единым, союзники будут действовать вместе, взвешенным и оборонительным способом, потому что мы не хотим новой гонки вооружений», — заявил он.

В то же время генсек подчеркнул, что у НАТО «нет никаких намерений развертывать новые ядерные системы наземного базирования в Европе».

Позже эти слова повторила его заместитель Роуз Геттемюллер. Заявив, что члена блока обсудят ответ на новые ракеты России, она добавила, что у НАТО «нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием».

Хотя представители альянса говорят о множестве возможных вариантов ответа на прекращение ДРСМД, политические реалии эти варианты сужают, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

«Происходящее сегодня могло быть достаточно легким обострением, если бы не общая политическая ситуация, которая заключается в отсутствии нормального политического диалога между Россией и Западом и глубочайшем кризисе в сфере контроля за вооружениями», — говорит эксперт «Газете.Ru».

С учетом сложившихся реалий наиболее вероятным кажется вариант, при котором стороны сядут за стол переговоров для обсуждения нового варианта договора.

В России о готовности к заключению ДРСМД на новых условиях говорили неоднократно. 13 февраля, например, с таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Однако такой готовности не демонстрируют в Вашингтоне. Американцы в ультимативной форме заявляют, что для сохранения договора Россия должна уничтожить ракеты 9М729, которые, по мнению США, нарушают договор ДРСМД.

«Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это [модификация ракеты, — «Газета.Ru»] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо», — говорила еще в начале января заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

Эту позицию очевидно разделяют и в альянсе. «США не разворачивали в Европе новые [запрещенные ДРСМД] ракеты, тогда как Россия развертывает все больше и больше ракет, способных нести ядерный заряд», — говорил Столтенберг.

Однако даже если бы Россия пошла на уступки, уничтожив неугодные США ракеты, договор все равно вряд ли удалось бы сохранить.

В экспертных кругах популярно мнение, что истинной причиной выхода США из ДРСМД является не противостояние с Россией, а обеспокоенность растущим военным потенциалом Китая, которому никакие договоры не запрещают разработку и производство ракет малой и средней дальности.

Кроме Китая ракетами такого типа обладают и другие соперники США — Иран, КНДР, а также Индия и Пакистан. Не так давно президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения нового договора, в случае, если одной из сторон нового соглашения станет Китай.

Касательно этих предложений в России проблем не видят. Еще в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин говорил, что неучастие в договоре стран, обладающих ракетами средней и малой дальности — проблема соглашения, над решением которой нужно работать.

«Что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?», — говорил российский лидер.

Мешает позиция этих стран и в первую очередь — именно позиция Китая.

Хотя Китай действительно обладает большими запасами ракет средней дальности, других видов стратегического вооружения у Пекина практически нет. То есть, если Китай присоединится к договору и уничтожит ракеты, Китай потеряет даже надежду на установление военного паритета с США, поясняет «Газете.Ru» ведущий сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

«Если создавать систему контроля над вооружениями, она должна быть комплексной и учитывать стратегическое оружие. У американцев существенный потенциал стратегических вооружений, которых нет у Китая», — говорит эксперт.

Поэтому в обозримой перспективе непосредственными участниками диалога по договору будут оставаться лишь Россия и США. Однако, как отмечает Сергей Ознобищев, «переговоры сложно выстраивать на зыбкой почве взаимных подозрений, обвинений и все больше проявляющихся тенденций к укреплению обороны и разработке новых вооружений».

В сложившейся ситуации НАТО мог бы сыграть роль стабилизирующего фактора, считает эксперт.

«Для Москвы очень важно зафиксировать, чтобы в Европе не были размещены американские ракеты. Получение гарантий этого в письменной форме могло бы сильно упростить ситуацию», — говорит Ознобищев.

Заявления политиков о том, что подобных планов у альянса нет, действительно могут быть восприняты в России как недостаточная аргументация. В Москве слишком хорошо помнят устные обещания НАТО «не расширяться на Восток».

Но наверняка от нынешней встречи министров обороны можно ожидать лишь констатации того, что Россия уже давно нарушает ДРСМД, или что НАТО согласна с решением Вашингтона о приостановке своего участия в договоре.

«Будут подтверждены претензии в адрес России и поддержка американской позиции. Но если Брюссель сможет привнести в свое заявление положительное зерно, это было бы важно.

При наличии доброй воли и достаточной политической смелости генсек НАТО мог бы согласовать подходящую формулировку с американским Госдепом и лично с Трампом», — резюмирует Сергей Ознобищев.