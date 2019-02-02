Тайный завод: как США делают нелегальные ракеты

Министерство обороны России опубликовало фото завода американской военно-промышленной корпорации Raytheon, где еще два года назад началась подготовка к производству ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Реклама

На предоставленном ведомством спутниковом снимке, датируемом 3 декабря прошлого года, изображен завод с общей территорией 4,15х2,3 тыс. метров. Комплекс предприятия состоит из трех действующих и одного строящегося производственных корпусов, испытательной площадки, комплексов по сборке и снаряжению ракет, производственно-лабораторных помещений, 36 полуподземных хранилищ, электроподстанции и различных подсобных сооружений.

Данные российского оборонного ведомства подтверждает и сравнение космического снимка от 3 декабря 2018 года с архивными снимками, имеющимися в интернет-сервисе Google Earth. Согласно снимку от 18 августа 2017 года сервиса, на ракетном заводе уже была расчищена площадка под строительство двух новых производственных корпусов (размерами, по данным Минобороны РФ, 140х95 метров и 105х75 метров). Снимок от 20 ноября 2017 года демонстрирует активный процесс их сооружения. Снимками после ноября 2017 года сервис Google Earth не располагает.

%На новом снимке российского военного ведомства эти корпуса уже построены. Там также виден строящийся производственный корпус (размером, по данным российского военного ведомства, 105х70 метров). В то же время на всех снимках сервиса Google Earth он отсутствует, то есть его строительство началось после ноября 2017 года.

По данным российского оборонного ведомства, находящийся в Аризоне завод увеличился на 44% — с 55 тыс. до 79 тыс. кв. м.

«Численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на две тыс. человек», — указано в сообщении министерства, которое есть в распоряжении RT.

В ведомстве обратили внимание, что конгресс США в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в размере $58 млн, прямо указав на «разработку наземной ракеты средней дальности».

В министерстве сделали вывод, что США начали подготовку к производству запрещенных ДРСМД ракет еще за два года до «публичных бездоказательных» обвинений в адрес России.

«По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнули в сообщении оборонного ведомства.

Там указали, что этот завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области Соединенных Штатов. По данным министерства, предприятие выпускает почти все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

Об этом стало известно президенту России Владимиру Путину в ходе его совещания с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. В связи с этим российский лидер поручил главе Минобороны доложить о предложениях ведомства относительно ответных мер Москвы.

«Первое. Это открытие НИР [научно-исследовательской работы] и ОКР [опытно-конструкторской работы] в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности», — огласил Шойгу предложения министерства. Путин поддержал оба.

Российская крылатая ракета «Калибр» в настоящее время разрабатывается и производится только в варианте морского базирования. Ее устанавливали на новые российские фрегаты и ракетные корабли. Такое ее использование было связано с ограничениями ДРСМД, не позволявшими устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки.

До этого Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Москвы на решение США выйти из ДРСМД. Он объявил, что Москва также приостановила участие в нем.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — подчеркнул глава государства.

Шойгу в ответ на это сообщил, что оборонное ведомство в ближайшие дни скорректирует бюджет на 2019 год таким образом, чтобы в нем учитывалась возможность в объеме уже выделенных средств ответить на решение США приостановить участие в Договоре.

О таком решении накануне заявил американский лидер Дональд Трамп. К тому же он сообщил, что Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения Москвой своих обязательств по соглашению.