«Долетит за полминуты»: в России создадут новую ракету

Президент России Владимир Путин объявил о начале в РФ работ по созданию новых вооружений в ответ на аналогичные действия со стороны США. Глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу доложить о предложениях в связи с заявлением США о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Министр огласил два предложения по ответным мерам России. «Первое. Это открытие НИР [научно-исследовательской работы] и ОКР [опытно-конструкторской работы] в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности», — сказал Шойгу.

Путин поддержал оба предложения оборонного ведомства.

На данный момент российская крылатая ракета «Калибр» разрабатывается и производится только в варианте морского базирования: ее устанавливали на новые российские фрегаты и ракетные корабли. Это было связано с ограничениями ДРСМД, не позволявшими устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки.

Такими действиями Россия намерена ответить США на их заявление о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами. На встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым глава государства заявил, что Москва должна делать то же самое.

Как подчеркнул Шойгу, несмотря на размытость формулировок, очевидно, что помимо научно-исследовательских работ по производству ракет средней и меньшей дальности уже не первый год наблюдаются реальные нарушения позиций договора.

«Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет», — констатировал глава оборонного ведомства.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что на создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности понадобится около двух лет.

«Это очень непростой процесс. Но у нас много наработок, в том числе, советских ракет. Я уверен, что в ближайшее время уже такие ракеты могут быть созданы», — объяснил Клинцевич РИА «Новости».

Члена Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков поддержал решение о создании этой ракеты.

«Будет создана ракета, которая долетит, куда надо, за полминуты. Конечно, всех характеристик не знаю, но это ответ, это решение которое, надеюсь, образумит американцев, европейцев, в конце концов, заставит более активно действовать в отношении американцев, в отношении требований к американцам о сохранении ДРСМД. Они же подыгрывают, НАТО якобы заявляет, что Россия будто бы нарушает. На самом деле нарушают американцы, они его особо и выполнять не собирались», — сказал сенатор «НьюИнформ».

Цеков подчеркнул, что Москва в течение долгого времени говорила на разных уровнях о необходимости сохранения ДРСМД. Тем не менее Штаты все же решили выйти.

«Не будем же мы, как они там требуют, ликвидировать ракеты наши, хотя эти ракеты по характеристикам не попадают под договор о РСМД», — отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил о зеркальном ответе Москвы на решение США выйти из ДРСМД — РФ также приостановила участие в нем.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — сообщил глава государства.

Шойгу ответил на это, что оборонное ведомство в ближайшие дни скорректирует бюджет на 2019 год. По его словам, в нем будет учитываться возможность в объеме уже выделенных средств ответить на решение США приостановить участие в Договоре.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД.

Кроме того, он предупредил, что Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения Москвой своих обязательств по соглашению.

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — подчеркнул Трамп.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео сообщил об условиях возобновления действия соглашения. Он пояснил, что Россия должна в течение шести месяцев вернуться к соблюдению условий Договора, иначе он будет расторгнут.

«Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут», — предупредил он.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, в свою очередь, сообщила, что надеется на продолжение обсуждений по вопросу ДРСМД. «Дипломатия никогда не бывает исчерпана», — сказала она агентству Reuters.