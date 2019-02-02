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ДРСМД больше нет: Москва ответит США ракетой. LIVE

Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует — по крайней мере, временно. Президент России Владимир Путин заявил о приостановке членства Москвы в ДРСМД. Таким образом, РФ зеркально ответила на шаг американской стороны. В России уже оценили, когда у нас могут появиться новые ракеты средней дальности. Как мир реагирует на разрушение договора, долгое время обеспечивавшего стратегическую стабильность европейского континента, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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14:15

Также есть вопросы у американцев и к межконтинентальной баллистической ракете РС-26 «Рубеж» — дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

Военные оценивают дальность ее стрельбы в 12 тыс. км, что не нарушает условий договора, однако есть мнение, что она может поражать цели на расстоянии 2-6 тыс. км. ПГРК «Рубеж был принят на вооружение в конце 2016 года.

14:08

Кстати, в середине января российские Минобороны и МИД провели брифинг, на котором раскрыли характеристики ракеты, к которой у Запада столько претензий. Военные и дипломаты подтвердили, что технические характеристики ракеты соответствуют нормам ДРСМД, сами изделия собираются на заводе-производителе, а в воинских частях осуществляется только хранение — то есть дозаправка в таких условиях невозможна, поэтому и летать на такие расстояния ракеты физически не может.

На этот брифинг никто из представителей стран НАТО, и США в том числе, не явились.

13:56

Западные специалисты оценивают дальность стрельбы 9М729 от 2-2,5 тыс. км до 5,5 тыс. км.

13:44

Теперь же американцы оказались недовольны крылатой ракетой 9М729, которой, к слову, также оснащается «Искандер». По версии Вашингтона, эта ракета — большой дальности.

Некоторые аналитики в США полагают, что изделие 9М729 не что иное как наземный вариант крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования Ч-101 с дальностью полета более 5,5 тыс. км. Также американская разведка утверждает, что испытания этой ракеты проводились с 2008 года, а в 2014-м уже были успешно завершены.

13:36

Взаимных претензий у России и США накопилось достаточно много. Начнем с тех, которые побудили Вашингтон пойти на обострение.

Первые претензии прозвучали еще в 2006 году, когда на оснащении Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войске ВС РФ поступил первый дивизион оперативно-тактичесекого ракетного комплекса «Искандер». По сути, это был радикально модернизированный вариант уничтоженного по тому же ДРСМД оперативно-тактический комплекс «Ока».

Однако первый образцы «Искандера» отнюдь не нарушали положений Договора — дальность их действия была менее 500 км.

13:28

Свое мнение о том, как Россия еще может ответить США на слом ДРСМД, излагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

13:25

При этом в России уже оценили сроки, в которые может быть создана отечественная ракеты средней дальности.

«Это очень непростой процесс. Но у нас много наработок, в том числе, советских ракет. Я уверен, что в ближайшее время уже такие ракеты будут созданы», — цитирует РИА «Новости» слова члена Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

13:19

Эксперты неоднократно высказывали опасения, что решение США покинуть ДРСМД приведет к очередной гонке вооружений, однако Путин объявил, что таких целей у России нет.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — подчеркнул президент.

13:18

«Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — заявил президент на встрече с главами внешнеполитического и военного ведомства.

13:15

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня, 2 февраля, истек срок действия ультиматума, который Вашингтон выдвинул Москве, который касался требований США, чтобы Россия «вернулась» к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом Москва неоднократно заявляла, что не нарушает требований соглашения.

Несмотря на достаточно тяжелые переговоры, стороны не пришли к согласию, и накануне, 1 февраля, США подтвердили свои намерения приостановить свое участие в договоре.

Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД Сергеем Лавровым и Минобороны Сергеем Шойгу заявил об ответных действиях Москвы — Россия также приостанавливает свои обязательства по соглашению.

Как на эти события реагирует мир, следим в режиме онлайн.