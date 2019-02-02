ДРСМД больше нет: Москва ответит США ракетой. LIVE

Также есть вопросы у американцев и к межконтинентальной баллистической ракете РС-26 «Рубеж» — дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.

Военные оценивают дальность ее стрельбы в 12 тыс. км, что не нарушает условий договора, однако есть мнение, что она может поражать цели на расстоянии 2-6 тыс. км. ПГРК «Рубеж был принят на вооружение в конце 2016 года.