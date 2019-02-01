Красная черта ДРСМД: чем Россия ответит на выход США

Президент США Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля, Вашингтон приостанавливает свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Реклама

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — заявил глава Белого дома.

О своем взгляде, к каким последствиям это может привести и какие опции реагирования остаются у России, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Разговор не на равных

Наметившийся выход США из ДРСМД повлек за собой в отечественном экспертном сообществе просто взрыв алармистких оценок и заключений. К примеру, некоторые специалисты полагают, что ликвидация ДРСМД приведет к необратимым глобальным последствиям.

Подчеркивается, что под угрозой дестабилизации окажутся огромные территории, и прежде всего — страны Европы. Считается, что выход США из ДРСМД представляет собой крайне опасный шаг, который может иметь очень тяжелые последствия как для российско-американских отношений, так и для процесса разоружения и нераспространения ядерного оружия в целом. И, наконец, утверждается, что ликвидация ДРСМД вызовет к жизни очередную гонку вооружений.

Начнем с того, что Договор 1987 года по РСМД был заключен между двумя сверхдержавами того времени, а за истекшие 30 с лишним лет после его подписания очень многое изменилось. СССР спустя всего четыре года после ратификации ДРСМД распался, а политическое, военное и экономическое влияние России на происходящие процессы в мире резко сократилось.

В годы «холодной войны» советские идеологи утверждали, что основным содержанием современной эпохи является противоборство Соединенных Штатов и Советского Союза. Отчасти это было верным.

Однако в Вашингтоне давно перестали считать состязание между Россией и США главным вектором внешней политики Вашингтона и на равных, как со сверхдержавой современного мира, разговаривать с сегодняшней Россией решительно не желают.

Тем более что на геополитическую сцену стремительно ворвался новый игрок — Китай, всего за 40 лет преодолевший дистанцию от третьестепенного по своей значимости государства до второй державы мира. И не учитывать этого обстоятельства в военно-политических и оперативно-стратегических расчетах никак нельзя. К тому же,

Китай, не являясь участником ДРСМД и многих других договоренностей в сфере контроля над вооружениями, абсолютно беспрепятственно производит ракетные комплексы всех типов и любых радиусов действия.

К этому следует добавить и тот факт, что у администрации Дональда Трампа (да и у него лично) просто идиосинкразия к разного рода обязательствам Америки перед другими государствами. По большому счету, ДРСМД после выхода США в 2002 году из Договора по ПРО 1972 года был обречен. Весь вопрос его окончательного прекращения действия заключался только во времени.

Принять и смириться

С российской стороны выход США из ДРСМД надо воспринять как уже абсолютно свершившийся факт и прекратить по этому поводу многочисленные заявления. Это немного напоминает обстановку лета 2002 года, когда практически на каждом углу можно было услышать, что Договор по ПРО 1972 года является краеугольным камнем в архитектуре международной безопасности и стабильности, и его разрушение приведет к необратимым и опасным последствиям.

Поэтому более чем целесообразным представляется, начиная со 2 февраля, по поводу ДРСМД принять некий обет молчания. Если уже это свершилось, то незачем об этом более и говорить. Сейчас надо думать, как жить уже в новой реальности.

Для начала разберемся с возможной неконтролируемой гонкой вооружений, которая якобы последует за выходом США из ДРСМД.

Есть все основания полагать, что ничего подобного, во всяком случае с российской стороны, не будет. Для этого у Москвы просто нет в настоящее время военно-экономических возможностей.

В 1960-е годы, когда отечественная экономика росла по 10-15 и более процентов в год, Советский Союз ежегодно вводил в строй по 200 с лишним пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня эти цифры для современной России представляются нереализуемыми.

Что интересно, никакой гонки вооружений не будет и со стороны США, поскольку в этом у Вашингтона просто нет необходимости.

Не приходится сомневаться, что после выхода США из ДРСМД ракеты средней и меньшей дальности будут развернуты на европейском континенте. Можно разве что спорить о месте их дислокации и возможном количестве. Собственно говоря, для решения этого вопроса США даже не надо предпринимать каких-либо особенных усилий.

Крылатые ракеты большой дальности могут быть без всяких технических проблем размещены в береговых «Иджисах» в Польше и Румынии.

Пока разве что есть некоторые основания надеяться, что развертывание ракет средней и меньшей дальности в странах Западной и Восточной Европы не приобретет черт массового явления, поскольку в этом все же нет оперативно-стратегической необходимости. НАТО пока не собирается воевать с Россией.

Плюсов больше, чем минусов?

Со стороны Москвы неоднократно заявлялось, что после выхода США из ДРСМД России ничего не останется, кроме как принять ответные меры, в том числе военно-технического характера. При этом содержание ответных шагов практически никогда не раскрывалось и подробно, по пунктам, нигде не описывалось.

Попробуем предположить, как могут выглядеть хотя бы некоторые из подобных мер. Наверное, Москве для начала стоит прочертить на карте европейского континента некие красные линии, при заходе за которые Вашингтоном Москва даст однозначный и очень жесткий ответ.

К примеру, гипотетически Пентагон может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, а также средства противоракетной обороны (что является примерно равной угрозой для России) на территории прибалтийских стран, на Украине, в Молдавии и Грузии (кстати, возможны и другие страны бывшего СССР, если учесть все последние внешнеполитические тренды).

В этом случае военно-политическое руководство России должно однозначно и в резкой форме заявить, что все объекты подобной военной инфраструктуры, размещенные в этих странах, будут расцениваться как самая непосредственная угроза жизненно важным интересам страны и будут немедленно разрушены массированным ракетным ударом (исключительно в неядерном исполнении) со стороны российских Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, ракетных войск и артиллерии.

Причем ответ будет выглядеть как удар минимум нескольких сотен крылатых ракет (баллистических ракет тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов), в результате которого все стартовые позиции ракет средней и меньшей дальности (объекты ПРО) на территории этих стран будут просто снесены с лица земли.

Подобные же удары гипотетически могут быть нанесены по объектам оборонно-промышленного комплекса на территории Украины, если руководство этой страны приступит к созданию ракетных систем, принятие на вооружение которых создаст реальные угрозы для безопасности Российской Федерации. И эти меры со стороны Москвы будут сугубо ответными. Ведь в Киеве не впервые призывают создать дальнобойное оружие, которое позволило бы ВСУ наносить удары по территории России.

В июне прошлого года бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обратился к властям страны с призывом разработать ракетные комплексы, способные поражать объекты на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Если в Москве будет принято решение о превентивных мерах, то в этом случае о ракетных ударах необходимо будет объявить заранее, чтобы личный состав воинских частей и гражданский персонал (население) вышли из опасных для жизни районов.

К примеру, рубеж безопасного удаления личного состава при подрыве боевой части весом в 500 кг — не менее 2,5 км.

Подобные умозаключения не следует рассматривать, как следствие некоего угара милитаризма, причем доведенного до наиболее высокого градуса. Описанные меры не более чем мировая практика, и подобные шаги со стороны государств, считающихся оплотами мира и образцами демократии, наблюдаются с завидной регулярностью.

К примеру, тот же Израиль нанес уже более 200 ракетно-авиационных ударов по территории другого государства, с которым не находится в состоянии войны — по Сирии. Но в Иерусалиме полагают, что проиранские формирования на территории этой республики создают реальную угрозу национальной безопасности Израиля. Никогда, не церемонятся и Соединенные Штаты, когда полагают, что есть опасность их интересам, причем в регионах, находящихся на расстоянии многих тысяч километров от континентальной части США. Достаточно вспомнить только вторжение в Ирак в 2003 году.

Что касается военно-технических последствий выхода США из ДРСМД, то

для России подобный шаг Вашингтона окажется скорее полезным, чем вредным. Это позволит Москве разработать и принять на вооружение ракеты столь нужного для обеспечения национальной безопасности класса.

Наконец, это окажется очень полезным для разработки отечественных систем ПРО, которые до самого последнего времени существенно сдерживались отсутствием ракет-мишеней с дальностью полета в несколько тысяч километров, поскольку их изготовление считалось прямым нарушением Договора 1987 года. Иными словами, плюсов даже больше, чем минусов.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).