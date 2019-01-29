Базы США на Курилах: Япония раскрыла планы

Япония может разместить военные базы США на Курильских островах, если Россия передаст эти территории Токио, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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«Несмотря на то, что согласно Договору о безопасности между США и Японией, военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы», — пояснил глава японского правительства.

При этом, он не сказал, обсуждалась ли эта тема на переговорах с российской стороной, указав, что обнародование подробностей может негативно сказаться на теме в целом, передает ФАН.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к требованию японской стороны о передаче части Курил.

Согласно полученным результатам, об этих претензиях Токио знают 79% респондентов.

«Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», — говорилось в сообщении.

Уточнялось, что 29% опрошенных считают вопрос решенным, а острова — принадлежащими России. Еще 10% заявили, что российская сторона «отвоевала» эти территории. 14% респондентов выступают за передачу Японии южной части Курил для заключения мирного договора, 7% считают это необходимым для развития двухсторонних отношений между странами.

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян»,

— прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом в тот же день Абэ однозначно заявил, что России и Японии удастся заключить мирный договор по южным Курилам. Это произошло во время его выступления на открытии сессии парламента.

«Наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальную проблему и заключат мирный договор», — сказал премьер.

Японский лидер при этом выразил уверенность, что договор будет заключен на основе положений Совместной декларации 1956 года — этот документ допускает передачу Токио части островов южной части Курил.

При этом в самой Японии увеличивается число тех, кто выступает за заключение мирного договора с российской стороной без передачи Курильских остров или после передачи их меньшей части. Результаты соответствующего опроса опубликовала газета Nikkei.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что основной задачей является заключение мирного договора для завершения Второй мировой войны, а не получение или отдача чего-либо.

«Они (Япония. — Газета.Ru) поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает, очень сильно мешает подписанию мирного договора», — сказал представитель Кремля.

Однако заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда заявил, что власти не согласны поменять свою позицию по принадлежности южных островов Курильской гряды.

«Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна»,

— заявил японский политик.

Он отметил, что в переговорах между Японией и Россией по вопросу мирного договора существует «ряд сложностей», в связи с чем решать эту проблему «необходимо постепенно», передает НСН.

Неделей ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Синдзо Абэ. Встреча продлилась более трех часов. На пресс-конференции лидеры в очередной раз рассказали о готовности продолжать работу над заключением соглашения.

«Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет», — подчеркнул российский лидер.

Он рассказал, что отношения между странами выстраиваются на основе декларации Японии и СССР, которая подразумевает в первую очередь заключение мирного договора.

«Задача — обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне», — отметил Путин.

Также президент России добавил, что стороны будут искать решение, которое устроило бы как Москву, так и Токио.

Чуть ранее стало известно, что США пока не собираются разворачивать войска на островах южной части Курил, если их передадут Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

Американский военный выразил надежду, что диалог Абэ и Путина даст «конструктивный результат» и они найдут «путь к решению этой застарелой проблемы». Таким образом он ответил на вопрос об обеспокоенности России по поводу своей безопасности из-за переговоров с Токио о мирном договоре и территориальным претензиям Японии.

В конце прошлого года в ходе Большой пресс-конференции Путин указал, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора, и напомнил о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, на Окинаве.