Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО

Оборонный колледж НАТО (научное и учебное заведение Североатлантического альянса, основанное в 1951 году), в январе 2019 года опубликовал подробный обзор российских «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

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Этот документ был утвержден указом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2018 года и определял основные направления, стратегические цели и приоритеты развития военно-морского флота нашей страны, а также охраняющих прибрежные воды пограничных органов ФСБ.

Автор подготовленного для НАТО обзора этого документа британский аналитик Ричард Коннолли подчеркивает, что

важнейшей чертой российской военно-морской политики являются «не чрезмерно амбициозные планы по оспариванию мировых океанов, а, напротив, постановка реалистичных задач для своих военно-морских сил».

«Военно-морская доктрина России представляет собой более значимый документ, чем предполагали большинство аналитиков, — утверждает Ричард Коннолли. — Изложенные в ней цели по большей части реалистичны, поскольку планы по их достижению опираются на использование ракетных комплексов дальнего радиуса действия, а не на строительство крупных надводных судов». Слова автора доклада приводит телеканал RT.

Коннолли подчеркивает, что Россия делает упор на развитии флота, который сможет уничтожать цели на территории противника. В сдерживании ядерной угрозы и противодействии американским планам «быстрого глобального удара», отмечает он, морские стратегические ядерные силы играют важнейшую роль.

Но во многих случаях, считает натовский аналитик, для удара по объектам противника достаточно небольших кораблей, оснащенных ракетами дальнего радиуса действия. Также, по его словам, развитие российского ВМФ подтверждает концепцию, согласно которой

разделение военно-морских сил на флот открытого моря и флот ближнего моря, характерное для стратегического мышления стран НАТО, становится все менее актуальным.

При этом обозначенная в «Основах государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» задача сохранения за нашей страной второго места в мире по мощи флота, по мнению Ричарда Коннолли, является вполне реалистичной. Российский флот именно благодаря своему ракетному вооружению еще долго будет мощнее китайского, несмотря на программу усиленного военно-морского строительства КНР.

«Если сравнивать Россию с Китаем, то способности российского ВМФ наносить ракетные удары дальнего радиуса действия против надводных и наземных целей, вероятно, выше и, скорее всего, возрастут в ближайшие годы», — подчеркивает Коннолли.

По мнению эксперта НАТО, потенциал российского Военно-морского флота значительно повысило принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»». Оснащение надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами морского базирования, по словам эксперта Североатлантического альянса, придало российскому военно-морскому флоту «большую гибкость».

«Благодаря «калибризации» модернизированных надводных кораблей (например, ряда эсминцев класса «Удалой») и подводных лодок (например, подводных ракетных крейсеров класса «Антей») советской постройки, а также недавно построенных кораблей — от небольших патрульных судов класса «Василий Быков» до более крупных фрегатов класса «Адмирал Горшков» и многоцелевых подводных лодок класса «Ясень М» —

ВМФ России сейчас обладает беспрецедентными возможностями наносить по наземным целям нестратегические удары с использованием ядерных и обычных вооружений»,

— утверждается в докладе Оборонного колледжа Североатлантического альянса.

«В этих строках обзора НАТО есть одна небольшая неточность, - пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, — корабли класса «Удалой» — это все же не эсминцы, а большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 (1155.1)».

С 1980 по 1991 год было построено 13 больших противолодочных кораблей проекта 1155 (1155.1). К настоящему времени в боевом составе ВМФ осталось восемь таких кораблей — четыре на Тихоокеанском флоте и столько же на Северном.

Как сказал собеседник издания, по меньшей мере пять больших противолодочных кораблей в ходе модернизации получат пусковые установки крылатых ракет «Калибр-НК» и все необходимое оснащение для их эффективного боевого применения.

Работы подобного содержания на БПК проекта 1155 уже начались, отметил специалист.

Первым комплекс «Калибр-НК», по всей видимости, получит БПК «Адмирал Шапошников».

До 2022 года планируется осуществить ремонт и модернизацию пяти БПК проекта 1155 из состава Северного и Тихоокеанского флотов. Предполагается, что в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность установки на БПК этого проекта противокорабельных ракет «Оникс». После ремонта и модернизации БПК класса «Удалой» совершенно в новом качестве и с новыми боевыми возможностями прослужат флоту еще как минимум 10-15 лет.

Глубокую модернизацию проходят и атомные подводные ракетные лодки проекта 949А «Антей», напоминает Константин Макиенко. Подлодки этого класса обладают водоизмещением в 24 тысячи тонн, имеют длину 154 метра, ширину более 18 метров, способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Основное предназначение субмарин — уничтожение авианосцев противника. Подлодки «Антей» вооружены крылатыми ракетами «Гранит», а также имеют шесть торпедных аппаратов. На сегодняшний день число подводных лодок проекта 949А «Антей», стоящих на вооружении подводных сил ВМФ РФ, составляет 8. Первая подводная лодка такого проекта была принята на вооружение ВМФ СССР в 1986 году.

В ходе ремонта и глубокой модернизации на АПЛ этого типа будет осуществлена замена прежнего комплекса вооружения на ракетный комплекс «Калибр-ПЛ», а также замене подвергнутся системы навигации, жизнеобеспечения и ряд других. После модернизации количество пусковых установок «Калибр» на субмаринах этого типа будет достигать 72.

По сути дела, флот получит совершенно новую подлодку с уникальными ударными возможностями, прежним останется разве что корпус, отмечает эксперт.

Уникальными ударными возможностями обладают многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень», отметил Константин Макиенко. Помимо десяти 533-мм торпедных аппаратов, на лодке установлены восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой из которых по пять крылатых ракет «Калибр-ПЛ». В зависимости от выполняемой боевой задачи, они могут быть в разных модификациях: противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические. При необходимости вместо «Калибров» модернизированный «Ясень» способен нести мощные П-800 «Оникс», специально предназначенные для уничтожения крупных надводных целей.

На оснащение флота поступают патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков», напоминает Макиенко. Основное ударное вооружение кораблей этого класса — крылатые многоцелевые ракеты «Калибр-НК», размещенные в пусковых установках в кормовой части судна. Такое вооружение делает небольшой корабль серьезным противником даже для соединения судов ВМС стран НАТО, курсирующих в прилегающих к территориальным водам акваториях.

В ближайшее время на вооружение Военно-морского флота России должны поступить небольшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», что позволит вооружить ими малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М», напоминает Константин Макиенко.

Кроме того, ракетами этого класса планируется оснастить тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», которые после глубокой модернизации может вернуться в боевой состав Военно-морского флота России к 2021 году.

В декабре 2018 года в докладе министра обороны Российской Федерации на расширенном заседании Коллегии Минобороны России отмечалось, что начаты испытания головной подводной лодки проекта «Борей-А», отличающейся повышенной скрытностью и надежностью по сравнению с иностранными аналогами. В 2019 году планируется принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир», вооруженный баллистическими ракетами «Булава».

Оснащенность Военно-Морского Флота новым вооружением и техникой превысила плановые показатели и составляет 62,3%. В боевой состав принято 14 кораблей и боевых катеров, а также 11 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион».

«Конечно, хорошо бы заложить серию из 15-20 перспективных эсминцев Лидер» и сразу не менее трех авианосцев проекта «Шторм», — рассказал Газете.Ru экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко. Однако, по мнению военачальника на ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизации уже построенных ранее кораблей представляются более реалистичными шагами, чем всякие другие военно-морские планы и мечтания.

В 2018 году Военно-Морским Флотом впервые проведено крупное военно-морское учение в восточной части Средиземного моря. Группировка в составе 28-ми боевых кораблей и судов, а также 36-ти летательных аппаратов морской авиации показала способность эффективно выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов Российской Федерации в Средиземном море.

В целом, по мнению эксперта Североатлантического альянса и автора доклада Ричарда Конноли,

в настоящее время Военно-морской флот России может отвечать за «гораздо более широкий диапазон» непредвиденных угроз, чем десятилетие назад.

Согласно его прогнозу, в будущем ВМФ России станет еще «более гибким и полезным компонентом военно-политического инструментария» Москвы.

Чтобы сохранить свою конкурентоспособность и суверенитет, России необходимо развивать экономические, технологические и политические возможности, отмечает автор доклада.

«В рамках военно-морской доктрины констатируется необходимость закрепления за Россией статуса «великой морской державы», поскольку сильный флот нужен ей для сохранения ведущей роли в многополярном мире», — утверждает Ричард Коннолли.