Столкнулись и запутались: как погибли пилоты Су-34

Шесть рыболовных судов принимали участие в поисково-спасательной операции летчиков двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся в пятницу, 18 января, в небе над Татарским проливом, находящимся между материком Евразия и островом Сахалином, передает портал 47news.ru/articles/151175/» target=«_blank»>47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинской области.

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Крушение военные самолеты потерпели в начале девятого утра по московскому времени над районом активного промышленного рыболовства, где вели промысел траулеры «Шанс-106», «Электрон», «Неон», «Председатель Ганслеп», «Флагман» и морозильный траулер «Екатерина». Позднее к ним присоединилось аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков».

По данных местных экстренных служб, вечером, в начале девятого по московскому времени, на борт «Электрона» был поднят спасательный плот, связанное фалом тело пилота в «летном» шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом. Известно, что погибшего летчика звали Алексей, он служил в звании майора. После этого рыбаки с «Электрона» подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего летчика. Тела военных с траулера забрал вертолет Ми-8 Минобороны.

Позже «Шанс-106» нашел в акватории сумку, команда «Неона» обнаружила два фрагмента самолета, а моряки с «Электрона» — еще один оранжевый плот, но пустой. К этому времени в район аварии уже прибыл отряд боевых кораблей ВМФ, а руководство поисково-спасательной операцией было передано начальнику штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмиралу Эдуарду Михайлову. Поиск четвертого пилота был признан нецелесообразным.

По данным российского оборонного ведомства, касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и сил Противовоздушной обороны произошло 18 января в 8.07 мск при выполнении планового тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Самолеты отрабатывали маневрирование, передает НСН.

В Минобороны также отметили, что Су-34 выполняли полет без боекомплектов, а экипажи обоих самолетов смогли катапультироваться.

Источник в силовых структурах региона сообщал, что предварительной причиной столкновения названа ошибка пилотирования. Собеседник указывал, что самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре. Отказа техники не было.

Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту по факту крушения самолетов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

«Согласно предварительной информации 18 января т.г. истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива. В предполагаемом районе крушения авиационной техники проводятся поисково-спасательные мероприятия. Военные следователи СКР выполняют неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорилось в сообщении следствия.

Также проверку инцидента начала и Главная военная прокуратура, передает ФАН.

«Военная прокуратура Восточного военного округа организовала проверку соблюдения требования законодательства о безопасности полетов и подготовки к ним»,

— сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года в Московской области недалеко от города Егорьевск потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, он выполнял учебно-тренировочный полет. Представитель Объединенной авиастроительной корпорации рассказал, что у самолета возникла неполадка в системе управления.

Истребитель пилотировали директор Школы летчиков-испытателей ЛИИ Александр Крутов и летчик-испытатель Михаил Кондратенко. Перед катапультированием они увели самолет в безлюдную зону. Известно, что один пилот при приземлении сломал один из позвонков и был госпитализирован в больницу города Жуковский в состоянии средней тяжести.