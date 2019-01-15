«Подарок для России»: зачем Трамп пугает выходом из НАТО

«Есть очень немного вещей, которых президент России Владимир Путин желает больше, чем ослабления НАТО — военного союза между США, Европой и Канадой, который сдерживал советскую и российскую агрессию в течение последних 70 лет», — с таким текстом вышла американская газета The New York Times.

В 2018 году президент США Дональд Трамп выдвинул инициативу, эквивалентную разрушению НАТО, а именно — выход из альянса Соединенных Штатов.

Представители администрации рассказали NYT, что в течение прошлого года Дональд Трамп несколько раз конфиденциально заявлял, что хотел бы выйти из НАТО.

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Действующие и бывшие сотрудники администрации США, которые поддерживают существование альянса, заявили, что боялись, что Трамп приведет свои угрозы в исполнение на основании того, что объединенные военные расходы блока продолжают не соответствовать тем величинам, которые ранее определил президент США.

Летом 2018 года в дни шумного саммита НАТО в Брюсселе Трамп сказал своим высокопоставленным сотрудникам в сфере нацбезопасности, что не видит особых препятствий на пути выхода Вашингтона из Североатлантического альянса.

В то же время команда национальной безопасности Трампа, включая Джеймса Мэттиса, тогда еще министра обороны США, и советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона решила даже не упоминать о возможности подобного шага со стороны США, который бы резко уменьшил влияние Вашингтона в Европе и мог бы ободрить Россию на много десятилетий вперед.

В настоящее время желание главы Белого дома выйти из НАТО резко увеличивает озабоченности среди сотрудников администрации президента США в сфере национальной безопасности. Тем более что это происходит на фоне усилий Трампа держать в тайне детали его недавней личной встречи с Владимиром Путиным даже от собственных помощников и расследований ФБР возможных связей президента США с Россией.

Намерение нынешнего главы Белого дома выйти из НАТО, основанного в 1949 году, «было бы одним из самых разрушительных действий, которые любой президент мог совершить по отношению к американским интересам», сказала Мишель Флурнуа, заместитель министра обороны в администрации президента Барака Обамы.

«Это разрушило кропотливую работу нескольких республиканских и демократичных администраций на протяжении 70 лет в целях создания, возможно, самого влиятельного и выгодного союза в истории», — заявила Флурнуа.

По ее мнению, «это был бы самый дикий успех, о котором мог бы только мечтать Владимир Путин».

Адмирал Джеймс Ставридис, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сказал, что вывод американских войск из Североатлантического альянса будет «геополитической ошибкой эпического масштаба».

«Даже обсуждение только самой идеи покинуть НАТО, не говоря уже о фактическом выполнении этого замысла, было бы подарком века для Путина», — сказал адмирал Ставридис.

Официальные представители Белого дома на данном этапе отказываются от комментариев по поводу желания президента США покинуть военный блок, разве что напоминая слова Трампа на саммите НАТО в 2018 году, где он назвал обязательства Соединенных Штатов перед НАТО «очень сильными» и сам альянс «очень важным».

Американские сотрудники в сфере национальной безопасности традиционно полагают, что Москва сосредоточилась на подрыве солидарности между Соединенными Штатами и Европой после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Цель Москвы, по мнению американских экспертов, в том, чтобы перевернуть НАТО вверх ногами, который Москва рассматривает как угрозу собственной безопасности.

В ожидании новых нападок

Когда Трамп впервые обозначил возможность выхода США из НАТО, представители администрации сомневались в серьезности подобных заявлений. Но когда Трамп несколько раз возвращался к этой идее, чиновники стали заявлять об увеличение их опасений.

Неприязнь Трампа к разного рода союзам за границей и американским обязательствам перед международными организациями ни для кого не секрет.

Президент неоднократно и публично оспаривал присутствие США в тех или иных военных и экономических организациях, а то и вовсе выходил из них, как, к примеру, из Парижского соглашения по климату и Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения.

Трамп задавался вопросом по военному союзу США с Южной Кореей и Японией, и он же объявил о выводе американских войск из Сирии без консультаций со своими союзниками в возглавляемой американцами коалиции, которая ведет в настоящее время вооруженную борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России).

НАТО запланировала провести встречу глав государств-участников НАТО в Вашингтоне, чтобы отметить его 70-ю годовщину со дня создания блока в апреле, наподобие 50-летнего юбилея, которое провел президент Билл Клинтон в 1999 году.

Но статус встречи в 2019 году был понижен до уровня министров иностранных дел, поскольку некоторые дипломаты опасались, что Трамп мог бы использовать Вашингтонский саммит, чтобы возобновить свои традиционные нападки на Североатлантический союз.

Главы государств, как теперь планируют, встретятся в конце 2019 года, но не в Вашингтоне. Угрозы Дональда Трампа выйти из НАТО вынудили чиновников принять все необходимые меры, чтобы не превратить ежегодное собрание лидеров НАТО в Брюсселе в прошлом июле в стихийное бедствие.

В 2018 году высокопоставленные сотрудники в сфере национальной безопасности США заставили послов военного блока заранее, еще до начала саммита, закончить подготовку целого ряда документов, включая сдерживание России, чтобы хоть каким-то образом оградить их от возможного вмешательства Трампа.

Но и это мало помогло. Так или иначе, американский лидер перевернул все на этом саммите вверх ногами. Одна из встреч, запланированных на 12 июля, касалась вопросов возможного вступления в НАТО Украины и Грузии.

В соответствии с принятым протоколом участники блока не должны обсуждать внутренние дела альянса с государствами, не являющимися членами НАТО. Но, как это часто имеет место, Трамп не придерживался каких-либо ранее установленных норм, по словам нескольких американских и европейских чиновников, которые были в тот момент в зале заседаний.

Глава Белого дома стал жаловаться, что европейские правительства не тратят достаточно средств на оборону, возлагая на США обременительные расходы. Он выражал разочарование, если европейские лидеры прямо на месте не пообещают тратить на оборону больше.

И Трамп, казалось, был не в курсе некоторых деталей, когда ему несколько раз пытались объяснить, что уровни расходов на оборону были установлены парламентами отдельных стран.

Трамп казался особенно раздраженным на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и военными расходами ее страны в 1% ВВП ФРГ.

Для сравнения, военные расходы Вашингтона составляют приблизительно 4% ВВП, и Трамп требовал установить военные расходы для государств-участников НАТО в 2%.

Он угрожал, что США «пойдут своим собственным путем» в 2019 году, если военные расходы других стран-членов НАТО не повысятся в соответствии с его требованиями.

В ходе выступления Меркель президент США вновь нарушил протокол. Он встал и ушел, вызвав сильное недоумение на уровне шока среди присутствующих лиц в зале заседаний. Но прежде чем уехать, президент прервал речь канцлера Германии, назвав ее великим лидером. Опасаясь дальнейших реплик Трампа, присутствующие на заседании разразились аплодисментами.

Мэттис как знамение

Скептицизм Трампа в отношении НАТО сродни его желанию экспроприировать нефть Ирака. Представители администрации США неоднократно объясняли главе Белого дома, почему Соединенные Штаты не могут взять нефть Ирака. Тем не менее, через каждые несколько месяцев Трамп вновь возвращается к этой идее. Точно так же, когда американские чиновники думают, что проблема членства США в НАТО уже улажена, Трамп в очередной раз озвучивает свое желание покинуть этот военный союз.

Любой шаг Дональда Трампа против НАТО, скорее всего, вызовет соответствующую реакцию конгресса США. Члены НАТО могут выйти из альянса по прошествии года после уведомления о выходе, в соответствии со статьей 13 Вашингтонского Соглашения. Такая задержка, полагают эксперты США, дала бы время конгрессу, чтобы блокировать любую инициативу Трампа.

«Вызывает тревогу, что президент продолжает ложно утверждать, что НАТО не способствует полной безопасности Соединенных Штатов или международного сообщества», — заявила сенатор-демократ Джин Шахин от штата Нью-Гэмпшир.

Но даже если бы конгресс решился заблокировать выход США из НАТО, то одно только заявление Трампа о желании покинуть альянс значительно повредило бы альянс, считает NYT. Можно только представить себе ощущения союзников, которым угрожает сегодня Россия, считают авторы.

Ранее экс-министр обороны США Джеймс Мэттис очень конкретно высказал свое собственное представление об обязательствах Америки перед союзниками, причем сделал это в неявной критике принципов Трампа. Мэттис первоначально сказал, что останется на посту министра до следующей встречи НАТО в конце февраля 2019 года, но глава Белого дома выставил его за порог перед новым годом.

Действующий глава Пентагона Патрик Шэнахэн, как полагают, поддерживает Североатлантический альянс. Но он также в достаточно острой форме сказал, что думает, что Пентагон не должен быть «Отделом Нет» по отношению к президенту США. А уход с поста главы военного ведомства США Мэттиса произвел достаточно тягостное впечатление на европейских членов НАТО. Они связывают его уход с утратой своеобразной подушки безопасности.

«Я полагаю, что никакого выхода США из НАТО не будет», — пояснил «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По словам эксперта,

это традиционная стратегия президента США — сначала обострить ситуацию, резко поднять ставки, а затем прийти к соглашению на выгодных для себя условиях.

Как считает собеседник издания, это своеобразная бизнес-стратегия главы Белого дома — перепугать партнеров, перевести их в подвешенное состояние, повысить ставки и после этого пойти на переговоры. «Я думаю, ситуация будет развиваться именно по этому пути», — заключил эксперт.

«Я думаю, статья в NYT — это часть общей и скоординированной политики нападок и усиления давления на Трампа, которые стали очевидно усиливаться с формированием демократической палаты представителей конгресса США», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам эксперта,

материал NYT находится в рамках предыдущих публикаций, что Трамп скрывал даже от американских официальных лиц итоги своей встречи с президентом России Путиным. Сам факт переговоров президента США с российским лидером представляется как измена национальным интересам Америки. Соответственно, и те публикации, и эта преследуют цель начать расследование о недееспособности президента США, процедуру импичмента,

и даже если это не достигнет своих целей, то, по крайней мере, парализуют администрацию президента, свяжет ее по рукам и ногам.

«Я не думаю, что в реальности стоит вопрос в выходе США из НАТО», — считает собеседник издания. По словам специалиста, многие действия президента США диктуются исключительно логикой внутриполитической борьбы. А что касается самого альянса, то здесь налицо стремление Вашингтона заставить платить своих европейских союзников за собственную безопасность существенно больше.

«Всерьез речь о выходе США из этого военного блока не идет», — уверен Дмитрий Суслов.