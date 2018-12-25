Инфовойна и постправда: чем будут давить Россию в 2019-м

Совсем недавно казалось, что установившийся после распада СССР порядок вечен — США и Евросоюз, объединяя экономическую и военную мощь, главенствуют в мире и в состоянии диктовать свою волю всем странам, называя это сотрудничеством.

Но теперь США чувствуют, что теряют инициативу и перестают быть безусловным лидером, поэтому прибегают к излюбленному приему — давлению. Этот прием всегда использовали против России.

При этом обстановка в мире показывает возможное нарастание количества региональных конфликтов и вызовов национальной безопасности России.

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«Мир в целом находится в состоянии глубокой трансформации. Очень мощной, динамично и драматично развивающейся трансформации», — заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» в декабре.

В настоящее время на Западе мы наблюдаем кризис по нескольким направлениям: идеология, политико-институциональный, экономический. Эти три кризиса порождают соответствующие вызовы.

Кризис идеологии — это кризис будущего, отсутствие привлекательной для мира цели. Произошел идеологический вакуум.

В Европе происходит растворение христианских ценностей, а также — утеря ее привлекательности: она перестает быть тихой гаванью. Страны, граждане которых до потока мигрантов жили относительно благополучно, быстро могут превратиться в ад, в котором воюют все против всех.

Свидетельство кризиса идеологии Запада — тотальное падение рейтинга традиционных партий в Европе. Италия, Германия, Франция… Далее — везде.

Возьмем, к примеру, митинги «желтых жилетов» во Франции. Что требуют французы от властей: при народной поддержке переписать конституцию в интересах полновластия народа, узаконить общие референдумы по народной инициативе, вернуть политический, финансовый и экономический суверенитет, немедленно выйти из НАТО, прекратить поток иммигрантов и так далее. Они фактически требуют справедливости.

Как итог — сегодняшний мир характеризуется замещением реальной повестки фактов повесткой мира фейковых новостей.

Происходит резкое снижение научно-экспертного уровня обеспечения реальной политики, спорадичность, сиюминутная конъюнктурность и как результат — ошибочность принимаемых решений, случайность политических фигур, разрушение международных институтов и права.

Пожалуй, самый авторитетный американский идеолог, помощник трех президентов (Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана) Патрик Бьюкенен говорил: «Америка превращается в несерьезную страну».

США предлагают «замещающую» повестку, чтобы сохранить свое влияние. Раньше их ценности работали, а сейчас нет.

Западные СМИ формируют страшный для обывателя образ России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявляет: «Путин не только стремится сохранить свой огромный ядерный арсенал, но хочет, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву. Он подрывает демократию на Западе, чтобы выставить советскую, российскую модель как ту, что приведет весь мир к величию».

Наступает мир постправды, политический кризис, кризис институтов.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве киберпространство было признано такой же сферой операций, как и традиционные сферы противодействия. В долгосрочном (до 2035 года) прогнозе НАТО, вышедшем в 2016 году «О вызовах и рисках, о роли армии в обеспечении безопасности государств Запада» говорится, что «следует систематически рассматривать вопрос об охране исторического, культурного и духовного наследия в ситуациях кризисов». Борьба за историю становится борьбой за будущее.

Карл фон Клаузевиц в своей книге «О войне» писал: «Цель любой войны — это мир, комфортный для победителя».

Очевидно, что ядерный мир в случае конфликта ни для кого комфортным не будет. Пожалуй, сегодня ядерное сдерживание — главный фактор обеспечения глобальной стабильности.

Привычка к миру у новых поколений, не видевших войну, выросших на безобидных компьютерных «стрелялках», ослабляет волю к миру и фактор невозможности войны. Мировая ситуация предвоенная, а менталитет населения остается мирным, не адаптированным под эти риски.

Усиливаются эти риски и новыми типами вооружений на базе роботов, искусственного интеллекта и высокоточных поражающих комплексов без прямого огневого контакта — такие компьютерные «стрелялки» для больших мальчиков.

Разрушение процесса ограничения и распространения вооружений, торпедирование США соглашений о РМСД фактически, уничтожило эти важнейшие механизмы поддержки мира.

И это еще одна уязвимость. В сознании немалой части элит война как продолжение политики уже возможна, а, по мнению некоторых, она уже идет. Происходит снижение планки мир — война.

В такой ситуации нельзя забывать о реальной жизни, безопасность которой обеспечивается сильной армией.

И сила российской армии реальна. При этом военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям Вооруженных сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или $46 млрд. При этом в 2019 году в США он достигнет $725 млрд, Великобритании — $64 млрд, Германии — $42 млрд, Южной Кореи — $42 млрд.

Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Однако Россия не собирается ни с кем воевать. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность. Мы работаем над современным вооружением и нам есть, чем гордиться — новое поколение ракет «Сармат», гиперзвуковое оружие — ракета «Циркон», система «Кинжал», боевой лазерный комплекс «Пересвет», комплекс «Авангард» и другое.

Надо понимать, что информационной войны России не избежать — она уже нам навязана, и мы должны ей заниматься. Она не может быть выиграна в обороне — должна быть формирующая стратегия и тактика. И тут возникает вопрос об идеологическом контенте, который должна предлагать Россия.

Про российского медведя, угрожающего Европе... Вся Прибалтика, да и та же Польша, не говоря об Украине, видят смысл своего присутствия в глобальной международной повестке в раздувании мифа о противостоянии страшной России.

На самом деле — Европе в пору задуматься, кто она. Разрушив свои традиционные христианские основы, запустив волны иммиграции чуждой культуры и ментальности. Потеряв привлекательность для своего общества, она рискует перестать быть центром цивилизации.

Но нам, прежде всего, нужно думать о России. Мы страна — цивилизация (согласно, например, мнению американского ученого Кэролла Квигли). Мы не восток Европы, а скорее — север гигантского континента Евразии. Нам нужно сосредоточиться на себе, став привлекательным примером для мира.

Марк Туллий Цицерон писал: «Несправедливость достигается двумя способами: или насилием, или обманом». Насилие и агрессия — это то, чем Россия точно заниматься не будет. Заявления руководства и наши реальные действия — свидетельство тому.