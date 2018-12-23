Америка уходит: Сирию поделят по-новому

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии активно обсуждает весь мир. Этот шаг стал неожиданным, поскольку ранее официальные лица США уверяли, что не уйдут из Сирии до тех пор, пока эту страну не покинет Иран.

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После появления этой новости The New York Times написала, что вывод американских войск из Сирии станет «подарком» российскому президенту Владимиру Путину, поскольку Москва пытается снизить влияние Вашингтона в регионе, а также Ирану, который расширил свое присутствие в арабской республике.

Тем не менее, Белый дом пообещал, что США продолжат отстаивать свои интересы в регионе совместно со своими союзниками и вывод войск не отменяет существование коалиции.

Как бы подтверждая, что жизнь Ирана в Сирии легче не станет, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что

Израиль в случае необходимости активизирует противодействие Тегерану в Сирии после заявления о выводе из арабской республики ВС США.

«Решение о выводе 2 тыс. американских солдат из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы продолжим действовать против попыток Ирана создать военный плацдарм в Сирии, и, если понадобится, даже расширим там свои действия. Наше сотрудничество с Соединенными Штатами продолжится в полную силу во многих областях: оперативной, разведывательной, а также других сферах безопасности», — пообещал он.

Если в случае с Ираном США могут рассчитывать, что их «дело» возьмут на себя союзники, такие как Израиль, то другая сфера их интересов, а именно — поддержка сирийских курдов — остается под вопросом.

Курды были той силой, ставку на которую США сделали еще во времена администрации Барака Обамы. На основе курдских формирований была создана оппозиционная правительству Башара Асада группировка СДС («Сирийские демократические силы»).

С помощью курдов американцы не только успешно выполняли внутрисирийские задачи, но и разыгрывали эту карту на международной арене в диалоге с Турцией, Ираном и Россией.

Неудивительно, что у СДС кроме США союзников в стране не осталось. И для них вывод американских войск из Сирии станет настоящей катастрофой.

Командование группировки после объявления Белого дома назвало действия США «предательством и ударом кинжалом в спину».

Пытаясь не допустить исхода американских войск, курды сообщают об активизации бандформирований «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ). ИГ пользуется заявлениями США о выводе сил и наносит усиленные атаки на наши отряды», — отметил представитель СДС Кино Габриэль.

Сейчас курды контролируют чуть меньше трети сирийской территории на севере страны, однако учитывая обещания президента Турции Реджепа Эрдогана начать новую военную операцию в Сирии, это может в скором времени измениться.

К слову, по мнению американских СМИ, в частности издания The Washington Post,

именно желание Трампа сохранить отношения с Турцией стало причиной вывода войск.

В материале рассказывается о ставшем «катастрофическим» телефонном разговоре лидеров двух стран. В ходе беседы Эрдоган спросил Трампа, почему Соединенные Штаты все еще вооружают и поддерживают сирийские курдские подразделения, чтобы вести наземную войну против террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Для Турции они представляли угрозу национальной безопасности — в союзе с турецкими курдами, которых даже Соединенные Штаты считают террористами. Эрдоган напомнил, что, по словам самого Трампа, ИГ было побеждено. Турецкие военные сильны и могут взять под контроль любые оставшиеся территории. Почему около двух тысяч американских солдат все еще находятся там, спросил президент Турции.

«Знаешь что? Она твоя. Я ухожу», — сказал Трамп Эрдогану о Сирии.

«Очевидно, что выгоды от сотрудничества с Турцией по многим вопросам, среди которых дело аль-Хашукджи, ВТС, продажа систем «Патриот», при недопущении получения турками российских «С-400» сильно превосходят затраты на поддержание курдских сил в Сирии. Сближение США с Турцией позволит американцам повлиять на осложнение российско-турецкого взаимодействия по сирийскому урегулированию и другим вопросам», — пишет программный координатор РСМД Руслан Мамедов.

Ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик в разговоре с «Газетой.Ru» также отмечает, что ход Трампа, очевидно расширяющий влияние Турции в регионе, является «потенциальной картой, которую Белый дом может сыграть против Москвы или, по крайней мере, использовать как подход кнута и пряника в отношении того, что будет дальше с Ираном».

В целом эксперт связывает решение Трампа покинуть Сирию с его желанием в очередной раз надавить на Россию. «Зачем? Причина в том, что сейчас Сирия принадлежит России на 100%. Это означает, что все, что происходит, принадлежит Кремлю. Вопрос устойчивости усилий вступает в игру, и можно быть уверенным, что объявление Трампа заставило генеральный штаб пересмотреть и создать новые планы», — рассуждает американский аналитик.

В то же время сохраняется вероятность, что заявление Трампа о выводе войск не воплотится в жизнь.

Подобная ситуация неоднократно повторялась в Афганистане — американские политики говорили о выводе войск из этой страны, но в итоге все же оставались.

Такой точки зрения придерживается заместитель главы ассоциации российских дипломатов, бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «Еще не известно, чем на самом деле все кончится. Будет ли осуществлен вывод войск, или они каким-то образом смогут себя перекрасить, под другими названиями, и сохранят свое силовое присутствие на данной территории».

Эксперт также уверен, что само объявление о выводе войск — «конъюнктурный момент, связанный с тем, чтобы притупить критику Трампа как человека, который неудачно вел кампанию в Сирии, и наоборот, представить его так, что он удачно вел кампанию против ИГ и в Ираке, и в Сирии».