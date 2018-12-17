Сирийский полигон: как война помогла обкатать российское оружие

В боевых условиях в Сирии прошли обкатку новые образцы российского вооружения и военной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, заложенные в системах, находящихся на испытаниях. Об этом сказал вице-премьер Юрий Борисов по итогам поездки в Сирию, слова которого приводит агентство «Интерфакс». 13-14 декабря Юрий Борисов посетил САР, где провел встречу с президентом страны Башаром Асадом.

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Из вооружения Воздушно-космических сил и армейской авиации вице-премьер Юрий Борисов назвал следующие образцы техники: самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К.

«Истребители Су-30СМ и Су-35 продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков», — сообщил Юрий Борисов. Он также отметил, что

по итогам сирийской кампании было произведено дооснащение вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и Ми-8АМТШ-В.

«Силами ПАО «ОАК», ПАО «Вертолеты России», КТРВ и других организаций ОПК на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники. Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки», — отметил вице-премьер.

Несколько слов сказал Борисов также о вооружении и военной технике противовоздушной обороны. По его словам, «батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов войск и военной техники».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С» разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова, входящим в холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Кроме «Панциря», зенитную ракетную оборону авиабазы Хмеймим обеспечивают несколько ЗРК «Тор-М2У», которые очень хорошо зарекомендовали себя в ходе отражения ударов беспилотных летательных аппаратов.

«Тор-М2» способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели в зоне до 15 километров по дальности и до 10 по высоте. Данная модификация оснащена 16 ракетами, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения. Время реакции системы составляет 4,8 секунды, одновременно она может вести огонь по четырем целям.

Помимо комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2У», для срыва ударов беспилотных летательных аппаратов террористов эффективно применялись системы радиоэлектронной борьбы, которые во многих случаях делали боевое применение БЛА абсолютно неэффективным, поскольку подразделения РЭБ срывали точное наведение БЛА на объекты российской группировки.

Юрий Борисов напомнил, что в Сирии также была задействована зенитная ракетная система С-300В4 производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». «После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона ЗРС С-300В4 было отмечено значительное снижение интенсивности полетов ВВС коалиции в северо-восточной части Сирии», — сказал Юрий Борисов.

По данным «Газеты.Ru», зенитный ракетный дивизион С-300В4 был развернут в окрестностях города Тартус, в северной части порта которого находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ (720-й ПМТО ВМФ).

Модернизированная ЗРС С-300В4 большой дальности создана на принципиально обновленной элементной базе с высочайшими боевыми возможностями, позволяющая эффективно отражать удары как аэродинамических, так и баллистических целей.

Личный состав и техника дивизиона С-300В4 уже выполнили поставленные задачи и возвращены в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации. Теперь на месте зенитно-ракетного дивизиона С-300В4 развернут дивизион ЗРС С-400 «Триумф». Еще один зрдн С-400 вместе со средствами управления дислоцируется на авиабазе Хмеймим, практически у торца взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, Россия применяла ракетный комплекс «Искандер-М» в ходе боевых действий против террористов в Сирии.

По его словам, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» подтвердил свою эффективность, а реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» очень хорошо зарекомендовали себя в бою.

«Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО), самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

В Сирии ОТРК «Искандер-М» применялся для поражения особо важных и в ряде случаев малоразмерных точечных целей.

К таковым относились пункты управления формирований террористов, склады с вооружением и боеприпасами, узлы связи, места проведения совещаний полевых командиров.

После боевого применения реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» подразделения и части противника, как правило, полностью теряли свою боеспособность. В ряде случаев проправительственным силам Сирии оставалось только одно — практически без выстрела занять территорию, ранее контролируемую боевиками. Особенно эффективно работали по позициям террористов тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Основное отличие модернизированной реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» от своей предшественницы РСЗО 9К51 «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

«Смерч» — это оружие нового качественного уровня, он не имеет аналогов по дальности и эффективности огня, площади поражения живой силы и бронетехники.

Если «Град» накрывает площадь в 4 га на расстоянии 20 км, «Ураган» — 29 га на дальности 35 км, американская MLRS — 33 га на расстоянии 30 км, то у «Смерча» площадь поражения фантастическая — 67 га (672 тыс. кв. м) при дальности залпа от 20 до 70 км, в ближайшей перспективе — и до ста.

Юрия Борисов сообщил, что Россия провела анализ применения боевой техники в Сирии. «На основе анализа боевого применения вооружений и военной техники в Сирии все выявленные недостатки были оперативно устранены и намечены направления в работе по повышению эффективности российского вооружения», — отметил вице-премьер.