Музейные экспонаты: посол США о российских Ту-160

Самолеты-ракетоносцы Ту-160 ВКС России, прибывшие в Венесуэлу, не представляют собой угрозы, потому что были построены в 1980-х годах и давно устарели, считает посол США в Колумбии Кевин Уитакер, выразивший свое мнение в эфире радиостанции RCN.

«Эти самолеты такие старые, что не могут быть провокацией. Это же музейные экспонаты! Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками есть какое-то послание»,

— сказал американский дипломат.

Реклама

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пристально следят за пребывающими в Венесуэле российскими военнослужащими и техникой. Как сообщает НСН со ссылкой на The Washington Examiner, любые операции США, направленные против российских и венесуэльских самолетов, сыграют на руку Москве и Каракасу, «подарив им почву для пропаганды».

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (в классификации НАТО «Блэкджек) был разработан в ОКБ Туполева еще в 1970-х годах. Первый полет он совершил в 1981 году, а эксплуатация самолета советскими ВВС началась в 1987 году.

Ту-160 производятся до сих пор. Опытный образец модифицированного бомбардировщика был продемонстрирован в ноябре 2017 года в Казани, свой первый полет он совершил в январе 2018 года.

Первое боевое применение Ту-160 состоялось в ходе сирийской кампании ВКС России. В конце осени 2015 года звено «Белых лебедей» наносило удары крылатыми ракетами «воздух-земля» по позициям террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ).

Стоит отметить, что на вооружении ВВС США сейчас находятся стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, построенные в середине XX века. Первые самолеты этой модели строились в 1950-х годах, а последняя модернизация завершилась в 1990 году. Американские самолеты также принимали участие в гражданской войне в Сирии. Кроме бомбардировок позиций террористов, самолет B-52 участвовал в резонансном бою под Хашамом, в ходе которого погибли российские наемники из так называемой «группы Вагнера», о чем сообщило агентство Reuters (деятельность частных военных компаний запрещена в России на законодательном уровне).

В пятницу, 14 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что летчики Военно-космических сил, совершившие перелет в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению на аэродромы в Россию.

В пресс-службе ведомства сообщили, что главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил перед летчиками задачу «организовать и выполнить перелет к местам постоянного базирования», передает ФАН.

Ту-160 пробыли в Венесуэле четыре дня. 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Майкетия в венесуэльском штате Варгас. Кроме того, в южноамериканскую страну прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный перевозить на своем борту до 170 человек.

Путь авиаотряда пролегал над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также над островами Вест-Индии в Карибском море. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны РФ, причем российские летчики преодолели более 10 тыс. км.

Стоит отметить, что Ту-160 уже не в первый раз в Венесуэле. Российские бомбардировщики прилетали в эту южноамериканскую страну в 2008 году и спустя пять лет — в 2013 году.

Авиаотряд встречал на земле министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, по словам которого, прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах с венесуэльскими пилотами.

«Мы готовимся защищать Венесуэлу до последней капли крови, когда это потребуется, и это мы будем делать с нашим друзьями, отстаивающими уважительные отношения между государствами», — заявил Падрино Лопес.

По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, сотрудничество в военной сфере между Москвой и Каракасом развивается в последнее время весьма активно. Об этом дипломат заявил в эфире венесуэльского государственного телевидения после прибытия в страну российской авиации.

За пару дней до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о договоренностях президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на встрече в Москве, куда президент Венесуэлы прилетал 5 декабря.

«Целый набор вопросов по взаимодействию обсуждался. Безусловно, скажем так, в той или иной степени поддержка со стороны России будет оказываться дальше. Больше добавить нечего», — заявил представитель Кремля.

Сам Владимир Путин, открывая встречу с Николасом Мадуро, заявил, что Россия осуждает любые попытки изменить катастрофическую социально-экономическую ситуацию в Венесуэле с помощью насилия.

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — сказал Владимир Путин. Николас Мадуро, в свою очередь, выразил надежду на продуктивное экономическое сотрудничество с Россией.

По итогам встречи с Путиным венесуэльский глава заявил, что Москва предоставит Каракасу гарантированные инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль, объем которых составит более $5 млрд. Кроме того, Россия поставит Каракасу 600 тыс. тонн пшеницы, и $1 млрд гарантированно вложит в добычу золота.