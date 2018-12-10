За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник

Начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России назначен вице-адмирал Игорь Костюков, сообщает ТАСС.

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Пресс-служба Кремля пока не комментирует эту информацию. «Я не видел пока соответствующего указа, поэтому я не могу вам подтвердить (эту информацию)», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

22 ноября вице-адмирал Игорь Костюков был назначен исполняющим обязанности начальника ГРУ после того, как на 63-м году жизни скончался предыдущий начальник ведомства генерал-полковник Игорь Коробов. До этого Костюков занимал должность его первого заместителя.

Впервые в современной истории главой ГРУ стал моряк. Однако о 57-летнем Костюкове известно так же мало, как и о его предшественниках.

Выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании вуза он служил по линии военного атташата, затем в ГРУ. Костюков прошел все должности в военной разведке от оперативного офицера до начальника Главного управления. Он принимал участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. В 2017 году за мужество и героизм Костюкову закрытым указом президента России было присвоено звание Героя России.

В конце декабря 2016 года США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы. В санкционный список попали в том числе генерал Игорь Коробов, его первый заместитель вице-адмирал Игорь Костюков и два других заместителя начальника ГРУ.

Много слухов вызвала кончина начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова.

Загадочная смерть главы российской военной разведки особенно бурный отклик получила в западной прессе, где выдвигались различные конспирологические версии.

Коробов родился в Вязьме в 1956 году. В 1973 году он поступил и в 1977 году с отличием закончил с отличием летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища (СВВАУЛШ ПВО). В ноябре 1977 года лейтенант Игорь Коробов прибыл по распределению для дальнейшего прохождения службы в 518-й авиационный Берлинский ордена Суворова полк (аэродром Талаги, Архангельск) 23-й дивизии ПВО (КП — н. п. Васьково Приморского района Архангельской области) 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО. Полк в то время имел на вооружении авиационные комплексы дальнего перехвата Ту-128С-4. В 1980 году Игорь Коробов был отобран для поступления в Военную академию Советской Армии. В дальнейшем проходил службу в разведке.

Он возглавил ГРУ Генштаба в январе 2016 года, а также стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Игорь Коробов — Герой Российской Федерации, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Суворова, Мужества, имел множество других наград.

Журналисты британской газеты The Telegraph сомневаются, что Коробов умер случайно. В статье они ссылаются на мнение российского эмигранта Сергея Канева, который прославился сомнительными расследованиями, связанными с ГРУ. По его информации, президент России лично устроил разнос Коробову за неумело проведенные операции. Сергей Канев, который сотрудничал с британской организацией Bellingcat, раскрывая подробности российских разведывательных операций, сообщил, что Коробов заболел как раз после встречи с Путиным.

Однако источники «Газеты.Ru» в Генеральном штабе, знакомые с ситуацией, считают подобные вымыслы Сергея Канева результатом богатой фантазии. На самом же деле генерал Коробов умер от онкологического заболевания, которым страдал в течение длительного времени.

Впрочем, это уже не первая преждевременная смерть руководителя ГРУ. В частности, начальник ГРУ ГШ до генерала Коробова — Игорь Сергун — скоропостижно скончался в январе 2016 года от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Однако западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявила, ссылаясь на свои источники, что Сергун умер или даже был убит 1 января 2016 года, выполняя некую секретную миссию в Ливане. На самом деле генерал Сергун умер от сердечного приступа в подмосковном санатории.

Незадолго перед этим в автомобильной катастрофе погиб первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Юрий Гусев. А заместитель начальника Главного разведывательного управления генерал-майор Юрий Иванов утонул во время купания, находясь в служебной командировке в Сирии.

В последние годы ГРУ не раз оказывалось в центре международных скандалов. Самым громким из них стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте этого года.

В начале сентября британская прокуратура заявила, что обладает достаточными доказательствами для того, чтобы предъявить обвинения по этому делу гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Британская сторона назвала их сотрудниками ГРУ, уточнив, что это, скорее всего, вымышленные имена.

В США сотрудников ГРУ подозревают в причастности к хакерским атакам и попыткам повлиять на исход выборов президента в 2016 году. В Вашингтоне 12 офицеров управления обвинили, в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.