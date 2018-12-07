Пока еще есть корабли: флот Украины зайдет в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут продолжать пересекать Керченский пролив. Об этом он сообщил в эфире канала «Прямой».

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«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — отметил Полторак.

Кроме того, он сообщил, что украинские военные по мере своей готовности «будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав».

Помимо этого, 6 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника Вооруженных сил Украины передислоцированы на границу с Россией. По словам президента, этот шаг предпринят в ответ на «агрессивные действия» России.

«В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», — сказал Порошенко.

Российско-украинские отношения обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников.

После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных суден было 24 военных, среди них — сотрудники СБУ. Все моряки арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.

На Украине после инцидента введено военное положение в нескольких областях.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в разговоре с НСН исключил вариант военного столкновения Украины с Россией.

«Они понимают, что война с Россией закончится через три дня и не в пользу Украины. Чтобы вести войну, мало иметь хорошего духа и запала. Надо иметь достаточно хорошую экономику и ту спину, которая тебя поддерживает. США поддерживают Украину, но не думаю, что настолько, чтобы воевать с Россией», — считает эксперт.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что инцидент в Керченском проливе — это заранее спланированная провокация, проведенная перед президентскими выборами на Украине. Российский лидер также заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение военного положения на Украине ставит мир на грань войны.

«Введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставит в целом не только Европу, но и мир на грань войны. Хотелось бы, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь», — цитирует его слова ФАН.

Он также добавил, что мировая общественность получает искаженную информацию об инциденте в районе Керченского пролива. Поэтому российские парламентарии считают необходимым донести до своих коллег правду.

Украина, в свою очередь, в очередной раз обвинила Россию в агрессии. Двусторонние отношения стран переживают кризис. 6 декабря Верховная рада одобрила законопроект, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Как сообщается в приложении к инициативе, «агрессия» Москвы в отношении Киева нарушает большинство пунктов договора. «По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора», — отмечается в пояснении.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя разрыв договора, заявила, что граждане Украины могут попросить политического убежища в России.

Глава украинского МИД Павел Климкин в конце ноября заявил, что Киев планирует в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Москвой. Более того, он сообщил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с Россией. «Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федерацией не нужны», — сказал Климкин.