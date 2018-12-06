«Не теряя ни секунды»: куда перебросят украинских десантников

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о перемещении десантно-штурмовых войск и техники в «важные для обороны направления». По его словам, военные подразделения будут дислоцироваться на наиболее опасных направлениях по линии границы.

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Наращивание группировок войск на границе является «адекватным ответом на действия агрессора» и позволит Украине остановить нападение «не теряя ни секунды», заявил глава государства.

«С военного аэродрома на Житомирщине подразделения десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы согласно утвержденным планам. Как всегда, вы отправляетесь туда, где есть потребность решать наиболее сложные задачи, где без воинов десантно-штурмовых войск никак», — написал Порошенко в твиттере.

В Госдуме РФ считают, что с помощью подобных заявлений Порошенко проводит свою предвыборную кампанию.

«Все происходящее на Украине последние дни — это фарс. Мы видим, как за бюджетный счет, за счет простых украинцев, Порошенко проводит свою избирательную кампанию. Ведь ни у кого не вызывает уже сомнений реальные цели введения военного положения на Украине — попытка удержаться у власти, выиграть выборы», — сказал парламентарий от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинский лидер нагнетает истерию в обществе, культивирует в украинцах страх перед «российской угрозой», отметил депутат. Это делается намеренно, поскольку запуганные люди будут готовы отдать власть политику, обещающему им защиту.

«И неважно, что он погряз в коррупции, принимает решения по свистку из Вашингтона, разрушил экономику и бизнес. Страх застилает глаза, на это и рассчитывает Порошенко, который ежедневно подкидывает своим гражданам очередную страшилку про Россию», — заключил Белик в беседе «Известиями».

С ним соглашается военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, поясняя, что Порошенко делает заявления, которые будут популярны у милитаристски настроенного украинского электората. Что касается возможной провокации на границе с РФ, то Россия ответит зеркальными мерами, сказал эксперт.

«Если будет военная провокация или агрессия Украины, то Россия будет реагировать силовыми действиями, которые будут абсолютно пропорциональны степени угроз.

Если Порошенко хочет нарваться на что-то, пусть нарывается — повторит судьбу Саакашвили и будет жевать галстук в прямом эфире, если рискнет развязать войну или крупномасштабную операцию против РФ. Если хочет стать камикадзе в вышиванке, пусть попробует — мы будем отвечать», — приводит его слова ФАН.

Киевские власти ввели военное положение в стране после того, как Россия якобы совершила агрессивные действия по отношению к кораблям ВМС республики. Особый режим действует в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой областях, и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Сначала СНБО Украины предложил ввести военное положение на 60 дней, однако Порошенко заявил, что предложит Раде установить срок на 30 дней, чтобы «военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию». В итоге парламент согласился с президентом.

Порошенко также заявил, что он, как глава страны, гарантирует, что президентские выборы состоятся, как и предполагалось, 31 марта 2019 года.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией киевских властей, подготовленной в преддверии выборов.

Судя по данным рейтинга, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому ему нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, отметил Путин.

Напомним, что инцидент, ставший формальной причиной для введения военного положения на Украине, произошел 25 ноября. В Керченском проливе ФСБ России задержала три суда ВМС Украины, которые нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. На кораблях находились 24 моряка, все они также были задержаны. Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, при обыске на украинских кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. По мнению министра, провокация нужна Киеву, чтобы не дать Западу забыть про Украину, «потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали».