«Санкционный» пост: Игорь Костюков возглавил ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков будет временно исполнять обязанности начальника ГРУ, сообщил источник РИА «Новости» в Минобороны. Костюков заменит в должности скончавшегося Игоря Коробова.

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Назначенный врио начальника ГРУ получил военно-морское образование, а после окончил Военно-дипломатическую академию. Ранее работал в ГРУ в должности первого заместителя руководителя.

В его послужном списке — участие в операции в Сирии, за что он был представлен к званию Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Как и покойный Коробов, Костюков был включен в санкционные списки США после того, как в Вашингтоне заявили, что военная разведка России якобы причастна к атакам на избирательную систему США.

Фоторепортаж: Умер начальник ГРУ Игорь Коробов __is_photorep_included12067711: 1

Костюков — относительно публичная фигура: он появлялся на различных мероприятиях в морском мундире, а в апреле 2018 года выступил на Московской международной конференции по безопасности. В своем выступлении он заявил, что США могут спровоцировать обострение ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе, в случае если будут действовать, как на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Также врио начальника ГРУ ранее говорил, что ситуация вокруг Корейского полуострова балансирует на грани региональной войны. В то время он заявлял, что попытки США подорвать режим Ким Чен Ына подталкивают Пхеньян к авантюрным шагам.

По словам Костюкова, одним из главных инструментов проведения внешней политики Вашингтона являются авианосные ударные группы. Известно, что новый врио начальника ГРУ хорошо разбирается в морской тематике, и она находится в сфере его профессиональных интересов.

Скорее всего, именно Костюков будет утвержден в должности начальника ГРУ президентом России.

Ранее 22 ноября Минобороны сообщило о смерти после продолжительной болезни руководителя ГРУ Игоря Коробова.

Во времена руководства ГРУ Коробовым военная разведка стала очень «популярна» на Западе – лидеры европейских государств и США заявляли, что именно ГРУ стоит за многочисленными операциями России за рубежом.

Так, в опубликованном в январе 2017 года докладе американской разведки утверждается, что Главное управление Генштаба ВС России якобы стоит за взломавшим почту экс-госсекретаря Хиллари Клинтон хакером под псевдонимом Guccifer 2.0, а также имеет отношение к деятельности сайта DCLeaks.com.

«Мы считаем с высокой степенью уверенности, что российская военная разведка — Главное разведывательное управление Генштаба, или ГРУ, — использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв (хакерских атак. — «Газета.Ru»)», — говорилось в докладе.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, именно экс-офицеры ГРУ стояли за идеями создания в России Сил специальных операций, которые официально были организованы в 2013 году.

В 2015 году член Военно-промышленной коллегии России полковник ГРУ Олег Мартьянов, которого телеканал Минобороны «Звезда» называет человеком, стоявшим у истоков ССО, в интервью изданию «Свободная пресса» рассказал, что изначально планировалось создать аналогичную американской структуру, которая «объединит в себе части центрального подчинения, замыкающиеся на Генштаб, и окружные бригады спецназа». Однако, по словам Мартьянова, по крайней мере, сразу не произошло даже объединения под единым командованием подразделений спецназа внутри Минобороны.

Недавно президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке прежнее название — Главное разведывательное управление (ГРУ, в настоящее время российская военная разведка официально называется «главным управлением Генштаба Вооруженных сил России).

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — заявил Путин.