Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Игорь Коробов служил в Вооруженных силах с 1973 года, работал в военной разведке с 1985 года. На пост начальника ГРУ он был назначен указом президента России в январе 2016 года, когда в возрасте 58 лет скончался его предшественник — Игорь Сергун.

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В конце 2016 года Коробов попал в санкционный список США. В январе 2018 года газета The Washington Post писала, что, несмотря на санкции, он вместе с главами СВР и ФСБ Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым посещал Вашингтон, где прошла встреча с директором ЦРУ Майком Помпео.

Во времена руководства ГРУ Коробовым военная разведка стала очень «популярна» на Западе — эти страны заявляли, что именно ГРУ стоит за многочисленными операциями России за рубежом.

Так, в опубликованном в январе 2017 года докладе американской разведки утверждается, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России якобы стоит за взломавшим почту экс-госсекретаря Хиллари Клинтон хакером под псевдонимом Guccifer 2.0, а также имеет отношение к деятельности сайта DCLeaks.com.

«Мы считаем с высокой степенью уверенности, что российская военная разведка — Главное разведывательное управление Генштаба, или ГРУ, — использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв (хакерских атак. — «Газета.Ru»)», — говорилось в докладе.

Кроме того, в США утверждали, что ГРУ тайно разработало и уже начало использовать новую вредоносную программу, которую практически невозможно удалить с компьютера, она способна выдержать полное стирание всей информации с жесткого диска и позволяет хакерам Кремля снова и снова внедряться в любой компьютер.

Разведка США также утверждала, что изъятая с помощью «киберопераций» информация регулярно передавалась в СМИ и на платформе WikiLeaks.

В свою очередь, Великобритания обвинила двух якобы сотрудников ведомства в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери которые проживали в британском Солсбери. Недавно в связи с этим власти Великобритании заявили, что собираются ввести новые антироссийские санкции, направленные против представителей руководства ГРУ. Об этом сообщала газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

В публикации значится, что Лондон требует от Евросоюза включить имена российских разведчиков в проект следующего санкционного списка против России.

Британские власти рассчитывают на поддержку со стороны Франции и Германии, а также «давят на министров иностранных дел других государств», чтобы они одобрили замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза генералам ГРУ.

Впрочем, конкретных доказательств причастности России к перечисленным правонарушениям до сих пор не представлено.

Вместе с тем The Guardian со ссылкой на британских парламентариев пишет, что Лондон «абсолютно не готов» к кибератакам со стороны хакеров, спонсируемых другими государствами. По их мнению британских депутатов, министры не справляются с растущей угрозой хакерского взлома критической инфраструктуры страны, которая, якобы, является неминуемой. В той связи парламент предложил ввести в стране должность министра по кибербезопасности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке прежнее название — Главное разведывательное управление (ГРУ), передает РИА «Новости». В настоящее время российская военная разведка официально называется «главным управлением Генштаба Вооруженных сил России».

Президент поинтересовался причинами исчезновения слова «разведывательное» из названия ведомства и предложил вернуть его. «Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — заявил Путин.