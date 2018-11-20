От разведки до армии: как НАТО будет противостоять России

«Я поставлю на встрече с министрами [обороны] вопрос вызова, с которым мы сталкиваемся, это новая российская ракета, которая ставит договор РСМД под угрозу.

В Европе нет новых американских ракет, а есть новые российские ракеты.

И мы все должны призвать Россию обеспечить полное и прозрачное выполнение договора по РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений», — цитирует РИА «Новости» генерального секретаря НАТО.

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Ранее Столтенберг заявлял, что «союзники по НАТО неоднократно выражали серьезную озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, известной как 9M729 или SSC-8». Во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду, что все еще остается возможность для переговоров по сохранению и выполнению договора РСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В российском МИДе также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам президента, это решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

По мнению директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, «в вопросах ДРСМД со стороны Европы мы видим рациональный и отнюдь не политизированный подход».

Как считает собеседник «Газеты.Ru», когда дело касается уже реальных угроз собственной безопасности, которые уже существовали в 1980-х годах, политики не хотят брать на себя ответственность за возможное размещение РСМД на европейском континенте, полагая, что это контрпродуктивно и связано с очень большими политическими и общественными издержками.

«Те должностные лица в Европе, кто будет способствовать этому процессу, сильно рискуют своей политической карьерой. Поэтому, кроме общеполитических и общестратегических соображений, тут явно просматривается еще и личностный подход»,

— подчеркивает эксперт.

«Будем надеяться, что противодействие европейских политиков выходу США из ДРСМД — долгосрочный процесс, который окажет свое определяющее воздействие на риторику Вашингтона, который пока не принял окончательного решения о выходе из ДРСМД», — заключает Сергей Ознобищев.

Что касается проекта создания общей разведшколы, то предполагается, что в этом учебном заведении при участии НАТО, а также национальных служб разведки и безопасности будут «осуществлять образование и подготовку по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям разведывательного персонала государств — членов ЕС». Об этом сообщает РИА «Новости».

Участниками проекта стали 25 из 28 стран ЕС. В этом проекте не будут задействованы Великобритания, Дания и Мальта.

Уточняется, что необходимость создания наднациональных органов и сил разведки ЕС прописана в Маастрихтском договоре. Однако до сих пор у стран Евросоюза не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.

Ранее же президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «общеевропейскую армию», которая будет независима от США. Идею Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и предложила создать европейский Союз безопасности.

«Мы должны работать над видением, которое однажды позволит создать полноценную европейскую армию», — подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, «прошли те времена, когда Европа могла положиться на других». Создание же единой военной структуры в рамках ЕС «призвано продемонстрировать, что между европейскими государствами больше не может быть войн». Кроме того, Берлин выступает за формирование единой политики в области вооружений.

США в ответ на предложение Макрона заявили, что выступают против новых действий, которые могли бы привести к ослаблению НАТО. «Чтобы не делалось, не должно делаться в отрыве от действий НАТО — надежной организации, которую США и многие другие страны поддерживают много лет», — цитируют РИА «Новости» официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Не поддержал идею о формировании общеевропейских вооруженных сил и генеральный секретарь НАТО. На проходящем заседании министров обороны 28 стран ЕС Йенс Столтенберг заявил, что в своих инициативах по обороне ЕС не должен соревноваться с НАТО и дублировать его функции.

«Я всегда ясно говорил, что усилия ЕС в обороне не должны соревноваться с НАТО и дублировать функции НАТО, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генсек отметил при этом, что приветствует усилия Евросоюза в сфере обороны. «Я приветствую усилия ЕС по обороне. Военная мобильность, постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) — все это может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности», — добавил он.

«Позиция НАТО и лично Йенса Столтенберга совершенно объяснима», — считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его мнению, НАТО хочет монополизировать всю сферу европейской обороны. Во многом это объясняется позицией Вашингтона и лично Дональда Трампа. Все эти достаточно очевидные соображения в полной мере и проявились на форуме, который сейчас проходит в Брюсселе. Кроме того, и в самом Североатлантическом альянсе немало стран, которые будут вставлять палки в колеса процессу создания общеевропейских вооруженных сил.

НАТО во главе с США, убежден Ознобищев, будет стараться не допустить создания отдельной европейской армии и всячески противодействовать этому процессу.

По мнению специалиста, попытки создания общеевропейской армии, во всяком случае в ближайшее время, выглядят достаточно иллюзорно.