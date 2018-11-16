Армения очень недовольна: кто станет генсеком ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений у президентов Белоруссии и Казахстана — Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева – из-за их заявлений относительно кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ.

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«Я, несомненно, потребую объяснений от президента Белоруссии и не только. С заявлениями, противоречащими нашим договоренностям, также выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после заседания, проходящего за закрытыми дверями, заявил о грядущем назначении представителя Беларуси новым генсеком ОДКБ», — сказал армянский политик.

Он также напомнил, что решения в ОДКБ принимаются по принципу консенсуса, и высказал точку зрения, что Армения должна «уверенно» представлять свою позицию в ОДКБ, передает «Спутник. Армения».

Полторы недели главы стран-членов ОДКБ на встрече в Астане сошлись во мнении, что следующим генеральным секретарем должен быть выбран представитель Белоруссии. Об этом по итогам встречи заявил Нурсултан Назарбаев.

Казахский лидер рассказал, что следующим после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Армения требует продления полномочий, однако главы государств ОДКБ пришли к выводу, что за срок продления в один год действующий генсек не успеет даже объехать все государства ОДКБ. Было принято решение назначить действующего «нормального» генсека от Минска.

Исполняющим обязанности главы ОДКБ был назначен представитель России Валерий Семериков.

Генсеком ОДКБ был выбран глава Совета безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась. Впрочем, окончательное решение об этом назначении будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге, передает ФАН.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ в случае, если стране перейдет право назначения главы организации.

«Что касается назначения руководителя аппарата ОДКБ… Естественно, вариантов было масса, это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл», — сказал белорусский президент во время встречи с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.

Необходимость назначения нового генсека была вызвана тем, что занимавший этот пост представитель Армении Юрий Хачатуров ушел в отставку. Это произошло по инициативе самой Армении, поскольку там ему предъявлены обвинения в нарушении конституционного порядка в 2008 году. В то время Хачатуров командовал армейским гарнизоном.

При этом сам Хачатуров своей вины не признает. Об этом заявил в суде в ответ на вопрос одного из журналистов. За это преступление статья уголовного кодекса Армении предусматривает лишение свободы до 15 лет, однако его отпустили под залог примерно в $10,3 тыс., передает НСН.

Вместе с тем, российские

СМИ писали о недовольстве, которое в Кремле вызвали обвинения армянской стороны в отношении Хачатурова.

Кроме того, сообщалось, что Ереван не предупредил партнеров по военно-политическому блоку о том, что в отношении генсека может быть выдвинуто обвинение.

«В Кремле это [привлечение к суду Хачатурова] сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключают, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны», — сообщал источник в госструктурах РФ.

В начале сентября Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы стороны подчеркнули, что в отношениях Москвы и Еревана нет нерешаемых вопросов. Стороны обсудили ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничество на евразийском пространстве, в частности в ОДКБ.

В июне прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что в ответ на приближение НАТО Россия ответит расширением ОДКБ и ШОС, передает RT.

«Мы также будем поддерживать своих союзников, находить новые союзы в ответ на такое агрессивное расширение блока НАТО — расширять союзы ОДКБ, ШОС, чтобы минимизировать эту угрозу, которая исходит сейчас от такой псевдооборонительной организации, как НАТО», — сказал депутат.

По его словам, Россия усилит военно-экономическое сотрудничество со странами Европы, Азии и Америки, «которые понимают, что мир далеко не однополярен и которые могут проводить политику, независимую от кнута США».