«Гомерические притязания»: Украина забирает Черное море

Верховная рада в первом чтении приняла законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства), предполагающий расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль в целях противодействия контрабандному трафику в акватории Черного моря.

Реклама

«Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде», — указывается в тексте документа.

В поддержку законопроекта выступили 238 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов, передает ФАН.

«Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для этого авторы инициативы предлагают урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, передает РИА «Новости».

Москва указала, что законопроект — вопреки декларируемой цели — направлен против России,

передает RT. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин.

«Все законопроекты, принятые в последнее время Верховной радой, которые инициируют президент или его конкуренты из русофобской среды, направлены на то, чтобы по максимуму оборвать контакты с Россией и создать дополнительную напряженность в различных вопросах. Все, что делает Украина перед выборами в марте, направлено именно на это», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, инициатива ориентирована, в первую очередь, на граждан Украины, с негативом относящихся к России.

«С точки зрения внутренней политики это объясняется желанием заполучить поддержку авторов тех или иных инициатив и голоса русофобского меньшинства Украины. Все дело в том, что это националистическое меньшинство крайне активно и своей активностью пресекает всякие попытки воззвать к здравому смыслу и уж тем более поддержать идею сохранения взаимоотношений с Россией», — пояснил депутат.

Политик выразил уверенность, что подобные действия Украины приведут к конфронтации с Россией в Черном море.

«Принятие этого законопроекта будет означать создание дополнительных возможностей для провокации в Черном море под предлогом защиты односторонне объявленных территориальных вод или исключительных экономических зон. По моему мнению, Россия ничего подобного признавать не будет, но она должна быть готова к тому, что дальше начнутся «перетягивание каната» и попытки утвердить в явочном порядке свои гомерические притязания», — резюмировал Затулин.

В прошлом месяце верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Федерика Могерини в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Черное море является «европейским».

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала европолитик.

Она также добавила, что милитаризация Азовского моря может обернуться дестабилизацией ситуации во всем Черноморском регионе.

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черном море. По его словам, Черноморский регион является одним из приоритетов для Североатлантического альянса и для Грузии.

В июле нынешнего года в Одессу пришли фрегат Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, фрегат Морских сил Румынии Regele Ferdinand. Также, в Черном море находились корабль постоянной противоминной военно-морской группы НАТО Rhein, минные тральщики ВМС Турции Anamur и МС Румынии Lupu Dinescu.

Корабли НАТО совместно с украинскими военными провели в Черном море тренировки типа Passex (маневры, с помощью которых корабли нескольких стран отрабатывают взаимодействие на случай быстрого вхождения в реальные совместные боевые действия против третьей стороны или для проведения гуманитарной операции).

Реагируя на происходящее, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что

совместные учения ВМФ Соединенных Штатов и Украины в Черном море могут создать у Киева «иллюзию вседозволенности».

«Учения, несомненно, ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе, провоцируя Киев на непродуманные действия, создавая у него иллюзию определенной вседозволенности», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что учения находятся на строгом контроле со стороны российской армии, и подчеркнул, что они не представляют никакой угрозы для России. При этом, по его словам, российская сторона может относиться к ним только негативно.