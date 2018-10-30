Док ушел на дно: стали известны причины аварии в Мурманске

Во время ремонта в Мурманске авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» полностью затонул плавучий док ПД-50. В результате ЧП пострадали четыре человек, двое из них уже отправлены врачами домой, еще двое остаются в больницах.

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«Упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода»,

— заявил ТАСС источник в местных экстренных службах. Один из пострадавших находится в медсанчасти «Севрыба», его состояние врачи оценивают как средней тяжести, второй судоремонтник в тяжелом состоянии — в городской больнице Мурманска.

Фоторепортаж: Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул плавучий док __is_photorep_included12040249: 1

ПД-50 затонул в ночь на 30 октября, когда «Кузнецов» сходил на воду. Сам крейсер повреждений не получил и был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод в районе Роста.

Представитель завода назвал причину аварии, передает НСН — произошел перебой в подаче электроэнергии в момент проведения доковых работ, в результате чего моментально заполнились цистерны ПД-50.

К осмотру затонувшего плавучего дока, сообщает ФАН, могут привлечь водолазов Северного флота.

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире и самый большой в России. Построен в 1980 году в Швеции на верфи Gotaverken Arendal по заказу ВМФ СССР. Док предназначается для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок — в нем, в частности, ремонтировался флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

По словам специалистов, еще в 1990-х годах противопожарное оборудование дока было сильно изношено и вызвало претензии контролирующих служб. Кроме того, именно в ПД-50 был помещен корпус АПЛ «Курск» после подъема со дна Баренцева моря.

Представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев заявил, что ЧП на плавучем доке на график ремонта авианосца не повлияет. Контракт с Минобороны на ремонт «Адмирала Кузнецова» был подписан в апреле 2018 года, Северный флот рассчитывает получить модернизированный корабль в 2021 году.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Бурсук заявил, что «Кузнецов» должен получить новые котлы и аэродромные системы.

Также на крейсере обновят системы противовоздушной обороны — установят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Наконец, палубу авианосца доработают под истребители МиГ-29К/КУБ.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец, стоящий на вооружении ВМФ России. На вооружение он был принят в 1991 году. В сентябре издание Business Insider назвало российский авианесущий крейсер одним из семи худших авианосцев мира. По версии авторов рейтинга, основная проблема корабля класса «Киев», построенного еще в СССР — ненадежная силовая установка. Именно аварии несколько аварий на силовой установке крейсера, а также переход «Адмирала Кузнецова» через Ла-Манш в 2016 году (тогда в ходе первого боевого похода к Сирии из трубы валил густой черный дым) стали основанием для включения крейсера в список худших, по мнению авторов издания.

За свой первый боевой поход «Адмирал Кузнецов» прошел 18 тыс. морских миль. На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов, совершивших 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

Хотя у ВМФ России в настоящий момент есть только один авианосец, к 2025 году планируется заложить на отечественных верфях новейший авианосец проекта «Шторм».

Корабль водоизмещением 100 тыс. тонн сможет принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Ядерная энергетическая установка устранит ограничения по дальности плавания, а ледовый класс дает возможность кораблю заходить далеко за Полярный круг. На летной палубе будет два трамплина и сразу четыре электромагнитные катапульты, а прием самолетов должен обеспечивать аэрофинишер.

«Адмирал Кузнецов», первый советский авианосец, именовавшийся во всех документах ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер), по сравнению с предыдущими кораблями схожего типа имел на борту не 36, а 50 летательных аппаратов, включая базирование на палубе сверхзвуковых истребителей.

Для этого почти в 2,5 раза была увеличена площадь полетной палубы, применен взлетный трамплин, аэрофинишеры, стартовые задержники, газоотбойные щиты и глиссадная светотехника. Запас авиационного топлива был увеличен на 1000 тонн, а авиабоезапас — почти в два раза. На новом ТАВКР был применен более совершенный противокорабельный комплекс «Гранит» с 12 подпалубными пусковыми установками.

Полное водоизмещение корабля составляло около 55 тыс. тонн. Длина корабля — 302 м, ширина по ватерлинии — 35,4 м, по полетной палубе — 70,5 м, осадка — 10,5 м. Паротурбинная энергетическая установка суммарной мощностью 200 тыс. лошадиных сил обеспечивала кораблю скорость до 29 узлов с дальностью автономного плавания до 8 тыс. морских миль. Экипаж крейсера состоял из 2100 человек.

К моменту первого выхода корабля в море совершить посадку на его палубу были готовы только истребители Су-27К и МиГ-29К, а также вертолеты. Один из МиГов был потерян в ходе кампании, но пилот выжил.