Атака дронов: нападением на «Хмеймим» руководили США

Во время одной из массированных атак беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим» управление дронами, когда те столкнулись с системой радиоэлектронного подавления, перешло в режим ручного управления, которое велось с американского самолета Poseidon 8, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Тринадцать беспилотных летательных аппаратов <…> шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon 8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов»,

— цитирует РИА «Новости» слова генерал-полковника.

Реклама

Это не первая попытка атаки беспилотников на российскую военную базу в Сирии. В марте 2018 года сирийское агентство Al-Masdar News со ссылкой на источники в правительстве Сирии сообщило, что исламисты попытались атаковать авиабазу ВКС России «Хмеймим» с помощью беспилотного летательного аппарата. По словам источников, дрон был уничтожен системами противовоздушной обороны еще на подлете к авиабазе.

Джихадисты попытались атаковать самолеты российских ВКС, базирующиеся на «Хмеймиме», но БПЛА был уничтожен огнем солдат Сирийской арабской армии — они держат радиус безопасности вокруг базы.

При этом, отмечают источники, никакого урона террористы нанести не смогли. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. Министерство обороны России также не давало официальных комментариев по поводу атаки боевиков.

В сентябре российские военные, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе, где осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что в Сирии участились нападения террористов из сирийской провинции Идлиб на российский аэродром «Хмеймим.

«Оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, российские военные объекты, в том числе на аэродром «Хмеймим», — отметил Путин.

По его словам, также участились обстрелы террористов по сирийскому городу Алеппо.

В мае 2018 года военные на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили неизвестный беспилотник. Как сообщает Министерство обороны России, после наступления темного времени суток дрон приближался к российской базе «Хмеймим». «Двадцать первого мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — сообщало военное ведомство.

По словам военных, цель была ликвидирована штатными зенитными огневыми средствами авиабазы ВКС РФ. Пострадавших в результате инцидента нет, материального ущерба база не понесла и продолжает функционировать в штатном режиме.

Предыдущая атака дронов на «Хмеймим» произошла 6 января 2018 года — тогда управляемые террористами из состава «умеренной оппозиции» БПЛА со взрывчаткой совершили налеты на российскую авиабазу, но их нападение было сорвано усилиями российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Кроме того, дроны атаковали и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

Ранее в российском Генштабе рассказали, что беспилотники превращаются в угрозу глобального масштаба. Военные уверены, что для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьезное внимание и взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне. «Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов», — отметили в Минобороны РФ.