«Защитим от нападения»: Россия не бросит Белоруссию в беде

Посол России в Минске Михаил Бабич пообещал, что Россия защитит Белоруссию, если на последнюю будет совершено нападение. Это заявление дипломат сделал на фоне планов Варшавы и Вашингтона разместить военную базу «Форт Трамп» на востоке Польши.

«Нападение на Белоруссию, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил посол.

По его словам, это «тревожный фактор», которым нельзя пренебрегать. Россия же наращивает усилия по безопасности «адекватно развивающейся обстановке». По словам посла, у Москвы и Минска «абсолютное взаимопонимание» по части защиты своих границ, сообщает ФАН.

Реклама

«У нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — отметил дипломат.

Михаил Бабич был назначен на должность посла России в Белоруссии в конце августа президентским указом. Ранее он служил полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

На встрече с новым послом Владимир Путин заявил, что взаимодействие «с главным союзником и партнером [РФ] — Белоруссией» остается в приоритете.

Путин пояснил, что для России белорусское направление работы очень важно в том числе и потому, что две страны объединяет не только общая граница, но и особые отношения, «исторические, этнические, языковые и экономические».

Кроме того, Путин отметил членство Минска в ЕАЭС и ОДКБ, а также напомнил, что Белоруссия и Россия строят вместе «совершенно особый формат — Союзное государство», поэтому спектр направлений для совместных действий очень широк. Бабич, в свою очередь, подчеркнул, что белорусы «являются братским народом для россиян», а Союзное государство охарактеризовал как «высшую форму интеграции, существующую между Россией и Белоруссией».

В начале октября 2018 года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США решат вопрос с созданием военной базы на востоке страны весной 2019 года. Место конкретного размещения «Форта Трамп» еще предстоит обсудить, добавил глава польского МИДа. Он добавил, что желание разместить постоянный американский воинский контингент в Польше связано с «агрессией» России на Украине. Напомним, РФ отрицает все обвинения в агрессии, а Киев так и не смог доказать присутствия российских войск в Донбассе.

Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся около 3 000 американских военных.

Для сравнения, в соседней Германии их на порядок больше — около 35 тыс. человек. Большая часть поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Об этом свидетельствуют итоги исследования IBRIS, опубликованные в газете Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 61,5% респондентов отрицательно относятся тому, что в названии американской базы будет присутствовать имя нынешнего американского президента Дональда Трампа. Эту идею поддержали 11,5%, остальные респонденты воздержались от ответа, передает НСН.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вообще не видит необходимости в усилении военного присутствия США в Польше, и комментировать соответствующие планы польского руководства он отказывается.

«НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше. Мы проводим большее количество учений, у нас больше ротаций и у нас четыре новых боевых группы. И США возглавляют боевую группу на территории Польши», — подчеркнул он, отметив, что что не считает «своей обязанностью комментировать то, что происходит в одной из стран-членов НАТО».