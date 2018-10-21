«Катастрофическое решение»: Европа занервничала из-за Трампа

Желание США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «вызывает сожаление», заявил в воскресенье министр иностранных дел Федеративной республики Германия (ФРГ) Хайко Маас.

«Именно для нас в Европе [ДРСМД] имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях», — отметил министр. Главная угроза, по мнению Мааса, заключается в возможном влиянии расторжения ДРСМД на Договор СНВ — об ограничении стратегических наступательных вооружений.

«Конец Договора [РСМД] может иметь негативные последствия для СНВ, в котором мы срочно нуждаемся. Решение США ставит перед Европой сложные вопросы, поскольку ДРСМД на протяжении последних 30 лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности», — подчеркнул глава германского МИДа.

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При этом Маас отметил, что страны Запада неоднократно требовали от Российской Федерации «ответить на обвинения в нарушении договора», но Москва до сих пор этого не сделала.

Германия продолжит работу над ядерным разоружением, несмотря решение Трампа выйти из ДРСМД. Об этом написал госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен в своем твиттере, сообщает ФАН.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», — написал Аннен. По словам Аннена, Евросоюзу необходимо не допустить наращивания военного потенциала обеих сторон в сфере ракет средней и малой дальности полета.

Ранее в воскресенье, 21 октября, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, так как российская сторона якобы нарушает соглашение.

«Россия нарушает договор. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел из ДРСМД», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что США будут развивать собственные вооружения, и для этого им необходимо выйти из соглашения.

«И мы не позволим им нарушать ядерный договор и идти и производить вооружения, когда нам нельзя», — сказал президент, при этом Трамп отметил, что США все это время «уважали» договор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения выхода США из ДРСМД на встрече президента России Владимира Путина и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, прибывшего в Москву 21 октября.

«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков. Встреча с Путиным назначена на понедельник, 22 октября.

Договор РСМД был подписан президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне зимой 1987 года, а в силу договор вступил 1 июня 1988 года.

Отметим, что экс-президент СССР Горбачев прокомментировал решение Трампа о выходе из ДРСМД — он убежден, что Вашингтон зашел в тупик и пошел по безответственному пути. Горбачев также добавил, что ООН должна включиться в этот вопрос, так как подобное решение затрагивает весь мир.

Подписанный в конце восьмидесятых Договор накладывает запрет на использование и разработку ракет меньшей — от 500 до 1 тыс. км — и средней — от 1 тыс. до 5,5 тыс. км — дальности, базирующихся на суше. К началу лета 1991 года Соединенные Штаты уничтожили 846 ракет, а Советский Союз — 1846 ракет. В мае 2001 года инспекторы ДРСМД завершили свою деятельность, отмечает НСН.

Первое обвинение в нарушении ДРСМД Вашингтон выдвинул летом 2014 года. Тогдашний президентом США Барак Обама в письме российскому лидеру Владимиру Путину впервые на высшем уровне обвинил Кремль в испытаниях крылатых ракет средней дальности, которые превышают заложенные в ДРСМД показатели.

Москва полагает, что США сами нарушают Договор РСМД, причем сразу тремя способами: размещая в Европе пусковые установки противоракет, подходящие и для ракет средней дальности, используя ракеты-мишени, сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования и увеличивая производство ударных дронов-беспилотников.