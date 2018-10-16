Советское качество: как «древний» Су-27 превзошел F-15

На Украине определился победитель условного боя между самолетами Су-27 и F-15 на дистанции от 1 до 1,5 км. Это выяснилось в ходе учений «Чистое небо — 2018» (Clear Sky 2018), кадры боя опубликовало Военное телевидение Украины. Выяснилось, что Су-27 ВСУ показали себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США.

Реклама

«Наш [украинский] самолет более маневренный за счет механизации, установленной на самолете. [Она] позволяет выполнять задания и выйти победителями из так называемого «боя», — рассказал старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой.

По его словам, в условном бою участвовали группы по несколько самолетов с обеих сторон.

«Я думаю, подобные выводы делают честь не столько украинским летчикам, сколько отечественной авиационной технике», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск ПВО, заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

По словам военачальника,

в настоящее время достаточно трудно судить об уровне подготовки местных пилотов, но то, что Су-27 показал свое превосходство над F-15, по мнению Игоря Мальцева, в первую очередь, — заслуга нашей техники.

«Что же касается летной выучки украинских пилотов, то об этом можно только догадываться», — полагает генерал-полковник Мальцев. Реальной проверки их подготовки ни в бою, ни на крупных мероприятиях оперативной подготовки за последнее время практически не было.

«Так что успех Су-27 в ходе учений «Чистое небо — 2018» это, по сути, яркая демонстрация прочности советского задела», — заключает заслуженный авиатор.

«Первые бои на Cу-27 против F-15 выиграли майор Георгий Карабасов и начальник Липецкого авиацентра генерал Александр Харчевский в Соединенных Штатах еще в далеком 1992 году. Это было на авиабазе «Лэнгли» в штате Вирджиния. Причем американцы упорно не хотели сознаваться, что проиграли те единоборства», — напомнил «Газете.Ru» в прошлом старший летчик-инспектор истребительной авиации ПВО военный летчик-снайпер полковник Виталий Чабаненко.

По его словам, F-15 и Су-27 — машины, в общем-то, сравнимые по своим характеристикам. В чем-то американца превосходит наш самолет, в чем-то сильнее F-15. «Но то, что Су-27 — истребитель совершенно выдающийся по своим летно-техническим характеристикам, — в этом не сомневается никто, ни у нас, ни за рубежом»,

— подчеркивает Виталий Чабаненко.

Экс-старший летчик-инспектор напоминает, что все самолеты Су-27 на Украине были выпущены очень давно, до 1991 года, им под 30 и более лет. И то, что эти машины более чем почтенного возраста по-прежнему демонстрируют отменные боевые качества, говорит о том большом потенциале, который был заложен в этот истребитель разработчиками.

«Очень хорошо показывают себя в подобных боях и самолеты, созданные на платформе Су-27», — отметил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В частности, индийские Су-30МКИ периодически принимают участие в учениях RedFlag Alaska. На этих мероприятиях в ходе учебных воздушных боев против американских истребителей F-16, F-15, F/A-18 и F-22A индийские Су-30МКИ уверенно превосходили F-16, F-15, F/A-18, а более или менее на равных с ними могли сражаться только «Рапторы» F-22A.

По словам Макиенко, в боях в пределах визуальной видимости Су-30МКИ побеждает за счет сверхманевренности, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги и более совершенная система управления самолетом. Единственным серийным истребителем, способным противостоять Су-30МКИ в ближних боях, потенциально остается F-22A Raptor.

После распада СССР на территории бывшей Украинской ССР остались одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе. По боевому и численному составу военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая. В те времена в состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии (около 1100 боевых самолетов).

К примеру, на территории Украины базировалась 24-я воздушная армия Верховного главнокомандования (оперативного назначения) в составе шести полков. На вооружении этой ВА состояли 180 фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Однако в настоящее время от былого могущества и воздушной мощи остались одни воспоминания.

На начало 2018 года в семи бригадах тактической авиации Украины числится 45 истребителей МиГ-29, 35 истребителей Су-27, до 25 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и разведчиков Су-24МР и около 25 штурмовиков Су-25/25УБ.

Истребителей Су-27 на Украине в настоящее время не хватает для укомплектования даже одного полноценного истребительного авиационного полка по штатам советского времени, который включал в своем составе три эскадрильи по 12 самолетов каждая плюс 6 учебно-боевых самолетов.