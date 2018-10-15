Операция «Единый трезубец»: схватка за Арктику только начинается

В НАТО полагают, что России не о чем беспокоиться, поскольку учения Trident Juncture («Единый трезубец», TRJE18) «не направлены против нее». Однако в ходе этих маневров страны НАТО будут отрабатывать отражение агрессии условного противника в рамках реализация статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

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«Но в этом случае возникает вполне правомерный вопрос — а кто же может быть «условным противником» для НАТО в границах Северо-Западного театра военных действий?» — отмечает экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, никакого другого государства, способного по своим возможностям создать чисто гипотетические угрозы для альянса, кроме России, в этом регионе нет. «Поэтому все рассуждения руководства НАТО о том, что «Единый трезубец» не направлен против России, шиты белыми нитками», — считает генерал.

Предстоящие учения НАТО станут самыми крупными с 1991 года. В них будет задействовано 50 тыс. солдат, 150 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. боевых машин.

Самая примечательная деталь — в ходе «Единого трезубца» будут отрабатываться элементы стратегических перегруппировок, то есть войска и силы будут прибывать в районы оперативного предназначения с разных концов Европы и из Северной Америки. Помимо этого, альянс намерен опробовать на практике отдельные элементы развертывания первоочередных стратегических резервов. Особое внимание будет уделено совершенствованию вопросов материального и технического обеспечения.

«Чтобы не утверждали в альянсе, но «Единый трезубец» — это заявка на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту в районах, непосредственно прилегающих к Российской Федерации», — считает генерал Запаренко.

Что касается борьбы за контроль над Арктическим регионом, то она быстро усиливается, и учения НАТО «Единый трезубец» — лишнее тому подтверждение. В нее вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана — США, Канада, Норвегия, Дания, но и державы иных регионов, например, Китай.

Полярные исследования давно перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

«Возникает закономерный вопрос: почему же лидеры многих стран заявили о приоритетности освоения территорий, которым ранее не уделяли столь пристального внимания? Ответ простой — в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа», - пояснил Газете.Ru заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания, на текущий момент в Арктике выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана.

Согласно подсчетам Минприроды РФ, на площади 6,2 миллиона квадратных километров сосредоточены запасы 15,5 миллиарда тонн нефти и 84,5 триллиона кубометров газа. Самым известным, несомненно, является Штокмановское месторождение, расположенное в российской шельфовой зоне Баренцева моря.

«Таким образом, цена территориальных споров в Арктике огромна», — подчеркивает эксперт.

Другой, в перспективе не менее важный ресурс Арктики — это транспортные коммуникации, напоминает Макиенко. В настоящее время в связи продолжающимся таянием арктических льдов объем перевозок по Северному морскому пути растет на десятки процентов в год. Регистр Ллойда прогнозирует, что в 2021 год объемы перевозок по СМП будут достигать 15 миллионов тонн.

«К этому следует добавить порядка 25 миллионов тонн российских углеводородов, которые во все больших объемах будут идти на экспорт по северным морям. Российский прогноз на 2030-й по перевозкам по СМП — 50 миллионов тонн грузов в год», - напоминает Макиенко.

Причина интереса к СМП проста и понятна, подчеркивает собеседник издания. Маршрут из Китая в Западную Европу по Северному морскому пути имеет протяженность около 8,1 тысячи морских миль. Путь через Суэцкий канал длиннее на 2,4 тысячи миль. Если огибать Африку, то необходимо прибавить еще более 4000 миль. Для растущего грузопотока из Европы в Восточную Азию использование СМП сулит существенные прибыли — порядка одного миллиона долларов в расчете на один рейс крупного контейнеровоза.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года позволяет России в определенной степени регулировать судоходство по СМП. «Это наше преимущество, которое нельзя утратить и необходимо поддерживать всевозможными способами», — особо обращает внимание на этот факт эксперт.

Ситуация в Арктике осложняется тем, что международное законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы.

«Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил», — отмечал на Коллегии Минобороны 31 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном районе.

«В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая», — подчеркивал министр обороны России.

Как отметил глава военного ведомства, в целях адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы продолжается реализация Комплексного плана Министерства обороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

В частности, только в этом году в состав Северного флота приняты ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Всего до конца 2018 года на Северный флот поступит четыреста шестнадцать единиц современного вооружения и военной техники, в том числе пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, пятнадцать единиц авиационной техники, а также шестьдесят два радиолокационных и зенитных ракетных комплекса.

Это подтверждает и начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри в своих недавних заявлениях: «…мы видели гораздо больше российских кораблей, и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия».

За последние пять лет Россия завершила в Арктике строительство следующих военных баз: «Темп» (о. Котельный, архипелаг Новосибирские острова), «Нагурское» (о. Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа), подразделений РТВ и пунктов наведения авиации (о. Земля Александры, о. Врангеля, м. Шмидта). Завершено строительство 425 зданий и сооружений общей площадью более 700 тыс. кв. м. Начато строительство арктического аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Все это позволит обеспечить надежную защиту национальных интересов в Арктической зоне Российской Федерации и противодействовать всем видами угроз – воздушным, водным сухопутным.

«Не приходится сомневаться, что направленность оперативной подготовки НАТО в Арктическом регионе в ближайшее время изменится мало, и учения, подобные Trident Juncture («Единый трезубец»), будут проводиться чаще и во все более высоких широтах», — отмечает Константин Макиенко.

Собеседник издания считает, что схватка за Арктику только начинается.