Очень холодная война: Россию обвиняют в провокациях в Арктике

Истребители и военные корабли России обозначают свое присутствие в Арктике «провокационным образом», заявил начальник военного управления корпуса морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. Об этом сообщает The Telegraph. Мак Мутри охарактеризовал контакты российских и НАТОвских морских кораблей неподалеку от Норвегии как «Холодную войну 3.0».

«Мы замечаем, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, обозначая свое присутствие вполне, скажем, провокационным образом»,

— заявил он. Количество российских кораблей, присутствующих в районе учений по противоракетной обороне Нидерландов и Великобритании, также стало выше, уточняет голландский военный, добавляя, что они не стесняются подходить на более близкое расстояние, чем раньше.

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По его словам, активность авиации и флота РФ за Полярным кругом возросла в сравнении с прошлыми годами, и со стороны российских военных «наблюдается растущий интерес к учениям НАТО» в регионе. Генерал Мак Мутри добавил, что вряд ли сотрудничество Гааги и Лондона в сфере безопасности прервется после выхода Британии из Евросоюза («Брексита»). Обе страны — члены НАТО, и Великобритания по-прежнему остается частью Европы, «нравится это британцам или нет».

Как отмечает издание, Арктика стала объектом стратегических интересов Великобритании и НАТО из-за таяния полярных льдов — из-за этого «открываются новые морские пути, используемые Россией и Китаем».

Этот регион в последнее время стал камнем преткновения в и без того сложных отношениях России и стран НАТО. Как сообщает ФАН со ссылкой на Strategic Culture, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был обеспокоен «растущей российской агрессией», и правительство Соединенного Королевства занималось составлением новой «стратегии обороны в Арктике», а также планировало развитие новой базы в Норвегии.

В интервью Уильямсон рассказал о том, что Россия восстанавливает и модернизирует свои советские базы, и Британия должна отстаивать свои арктические интересы.

Однако Британия не входит в так называемую «арктическую восьмерку» стран, имеющих территории в Заполярье. К ним относятся Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

«Эти страны имеют законные интересы в регионе, который в два раза больше, чем США и Канада. Но у Британии нет никаких прав на Арктику. Британские Шетландские острова — это ее самая северная земля, которая находится в 713 километрах к югу от Полярного круга», — отмечает британский журналист Брайан Клоули.

Из-за таяния льдов и открытия Северного Морского пути для судоходства экономическая привлекательность Арктики возросла. Как сообщает издание The Economist, в августе и сентябре по Севморпути прошел контейнеровоз крупнейшего в мире перевозчика Maersk, затратив на переход на 10 дней меньше, чем если бы он обходил Евразию через южные моря.

Целью первого плавания является не поиск коммерческой альтернативы существующим маршрутам Maersk, а сбор данных и определение целесообразности маршрута. Кроме географических достоинств, у региона есть и недостатки: навигационный сезон длится от трех до четырех месяцев в году, ледовые условия нельзя предсказать, страховые взносы за рейсы крайне высоки, специальные суда стоят дорого, и в Арктике плохо развита вспомогательная инфраструктура. Поэтому, полагают эксперты издания,

Севморпуть станет внятным альтернативным маршрутом лишь к 2040 году.

При этом идеальное использование Севморпути — для поставок различных видов природных ископаемых, в первую очередь — топлива, сжиженного природного газа и нефти. Кроме того, в регионе сосредоточено большое количество военных баз России и других стран, что обусловлено необходимостью держать под контролем свои полярные рубежи.

Как сообщает НСН, в марте 2017 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике. Глава государства подчеркнул, что также должно быть обеспечено нормальное функционирование Северного морского пути. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что этот регион является крупнейшим сырьевым резервом России.