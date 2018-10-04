Снимите это немедленно: у солдат отберут пилотки

Форма российской армии претерпела изменения. Российским военным до лета 2022 года перестанут выдавать шерстяные пилотки. Новые распоряжения предусмотрены документом «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Приостановить до 1 июня 2022 года выдачу пилоток шерстяных, предусмотренных нормами № 26 и 31 норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», — говорится в тексте документа.

При этом лишение военных пилоток не единственное изменение, предусмотренное документом.

Так, например, термин «шапка-ушанка» навсегда покинет российскую армию. Во всех случаях упоминания этого головного убора в официальной документации, таких как «шапка-ушанка меховая» или «шапка-ушанка из каракуля с козырьком», слово «шапка-ушанка» будет заменено на просто «шапку». Кроме того, зимний головной убор старшего командного состава флота лишился козырька.

Вместо термина «рубаха» теперь будет использоваться слово «фуфайка», а летние шерстяные брюки будут называться просто «летние брюки».

Изменения коснулись и личного белья вооруженных сил. В распоряжении говорится, что помимо нательных кальсон военные теперь будут получать еще и трусы, которые будут выдаваться по две штуки в год. «Трусы выдаются только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях старшин, сержантов и солдат, и курсантам военно-морских образовательных организаций Минобороны России», — отмечается в документе.

Масштабная реорганизация военной формы началась в 2007 году, когда пост министра обороны занимал Анатолий Сердюков.

Тогда в России организовали конкурс эскизов, в котором приняли участие тысячи дизайнеров со всей страны. Минобороны решило присудить победу в конкурсе известному дизайнеру Валентину Юдашкину. В течение двух лет разрабатывался итоговый вариант формы, который в результате получил массу негативных отзывов. Критика коснулась как внешнего облика, так и функционала военного обмундирования. Многие, например, жаловались на недостаточно теплую зимнюю одежду для солдат и низкое качество ткани и ниток.

Сам Юдашкин, выступая перед журналистами спустя два года после победы в конкурсе, заявил, что форма, которая поступила в российскую армию, сильно отличается от его варианта. По его словам, для уменьшения себестоимости материалы были заменены на менее качественные. После этого скандала Минобороны продолжило менять военную форму.

В 2014 году из военного обмундирования исключили всем уже привычные портянки. Тогда заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что ведомство закупило для войск свыше 2 млн пар летних носков и 1,2 млн пар зимних. Вместе с портянками упразднили и высокие кирзовые сапоги. Их заменили легкими ботинками с высоким берцем. Сапоги, впрочем, утеплили для тех, кто служит на Крайнем Севере.

Изменения коснулись и таких вещей, как нательное белье, в состав которого входили хлопок, шерсть или полушерсть, что не позволяет коже нормально «дышать».

На смену пришло термобелье. Также, кроме всего перечисленного, на склад отправились подворотнички к воротникам кителей и ремни с латунной пряжкой.

В марте прошлого года советник министра обороны России Андрей Ильницкий в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что военная форма стала удобной и красивой.

«Кстати, новая форма, знаете, она очень удобна. В ней человек выглядит по меньшей мере не хуже, чем в гражданском, а на мой взгляд — лучше. Посмотрите, как выглядят наши офицеры. Вы сейчас не обнаружите таких вот людей: огромный выпирающий живот, высокая тулья фуражки, три подбородка. Нет. Сегодня наши офицеры и генералы — просто красавцы. Я — гражданский государственный служащий, а хожу в форме и горжусь этим», — сказал он.