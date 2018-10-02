Это уже слишком: НАТО не нужна база в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в усилении военного присутствия США в Польше, и комментировать соответствующие планы польского руководства он отказывается.

Реклама

«НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше. Мы проводим большее количество учений, у нас больше ротаций и у нас четыре новых боевых группы. И США возглавляют боевую группу на территории Польши», — объяснил он на встрече с журналистами, которая состоялась в преддверии встречи министров обороны 28 стран-членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе 3-4 октября.

В то же время Столтенберг отметил, что не считает «своей обязанностью комментировать то, что происходит в одной из стран-членов НАТО».

Польша и США в настоящий момент обсуждают создание американской базы в Польше.

В середине сентября на встрече президента США Дональд Трамп и лидера Польши Анджея Дуды, последний предложил дать постоянной базе название «Форт Трамп». «Мы уже давно заявили, что готовы взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты», — подчеркнул Дуда.

Глава польского государства также заявил, что Варшава готова платить за эту базу «миллиарды и миллиарды долларов», а если точнее, $2 млрд. Позже он сообщил изданию Sieci, что такое финансовое предложение вызвало блеск в глазах Дональда Трампа.

Дуда уточнил, что впервые заговорил с Трампом о постоянной американской базе в кулуарах последнего саммита НАТО. «Я сказал тогда: «Господин президент, мы хотели бы иметь постоянную американскую базу в Польше». Он покачал головой, но не отреагировал. Однако, когда я добавил «но мы готовы выделить два миллиарда долларов, чтобы ее подготовить», я увидел блеск в глазах», — рассказал президент Польши, добавив, что после этого разговор пошел в совершенно другом ключе.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянной армии Соединенных Штатов на территории страны.

«Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея и мы ее серьезно рассматриваем, да», — подчеркнул Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой. Правда, конкретные сроки принятия решения по этому вопросу лидер США не уточнил. Он также отметил стремление Варшавы внести «очень большой вклад» в польско-американские отношения.

В МИД РФ, комментируя диалог Варшавы и Вашингтона, предупредили, что размещение военной базы США в Польше станет достаточно серьезным нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО.

Тревожно воспринял польские намерения и ближайший восточный сосед Варшавы — Белоруссия. Во внешнеполитическом ведомстве этой республики посчитали, что военная база США в Польше не сможет являться гарантом стабильности в регионе, а для восстановления взаимопонимания в военно-политической сфере нужно просто сосредоточиться на контроле над обычными вооружениями, а не на милитаризации.

В свою очередь глава Минобороны Польши Мариуш Блащак отметил, что считает размещение в стране военных баз США на постоянной основе вполне реальным. Об этом он сообщил по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне. «Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами», — подчеркнул он.

По словам министра, сам факт встречи рабочей группы свидетельствует о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск.

Обсуждения такого рода появляются на фоне причисления Трампом и Дудой России к одной из наиболее актуальных общих угроз.

Как отмечается в совместном заявлении лидеров двух стран, американско-польское взаимодействие приведет к устранению угрозы и вызовов общей безопасности, а также будет полезно для экономического развития, процветания и стабильности.

«Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России», — указано в их совместном заявлении.