Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году участников планового мероприятия боевой подготовки поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов. «Наши учения совместные российской армии, монгольской армии позволят еще более сплочено решать все задачи, которые стоят между нашими странами, в целом в мировом сообществе», — заявил глава российского региона.

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По данным Восточного военного округа, в ходе активной фазы учений военнослужащие России и Монголии отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.

На полигоне «Бурдуны» развернуты палаточные лагеря, подготовлены места для проведения тактических занятий, открыта небольшая выставка вооружения и военной техники, которые будут принимать участие в учениях. Помимо всего прочего, демонстрируются новые образцы вооружения и военной техники, ранее не применявшиеся в ходе проведения «Селенги» — реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы. В ходе недавних маневров «Восток-2018» РСЗО «Ураган» и «Торнадо-Г», ТОС «Солнцепек» продемонстрировали высокую эффективность при отражении наступления условного противника и в ходе его последующего разгрома.

В первый день учений российские танкисты исполнили так называемый «танковый вальс» — синхронное выполнение маневров на танках Т-72Б.

Глава Бурятии Александр Цыденов оказался весьма впечатлен этим мероприятием и опубликовал на своей странице в инстаграм следующий текст: «Такого не увидите нигде в мире. Танки мальчики — в бабочках, танки-девочки — с бантами. Танки танцуют вальс. В некоторых фигурах танки стволами как руками держатся друг за друга. Такое возможно только в России».

«Замысел проведения «Селенги-2018» в деталях неизвестен по режимным соображениям, но с большой долей вероятности можно предполагать, что на этих учениях будет продолжено совершенствование практических навыков в планировании, подготовке и ведении боевых действий, управлении войсками и организации всех видов обеспечения», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, как обычно, основное внимание на учениях «Селенга-2018» будет уделено налаживанию работы органов управления в сложных условиях, повышению качества и полноты взаимодействия, а также разработке новых вопросов тактики.

«Есть основания полагать, что на «Селенге-2018» в полном объеме будет учтен полученный опыт проведения маневров «Восток-2018» на полигоне Цугол»,

— рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания напомнил, что на маневры «Восток-2018» от вооруженных сил Монголии привлекалась мотопехотная рота, а опыт высадки тактического воздушного десанта на этих маневрах с вертолетов Ми-8АМТШ наверняка будет использован и на «Селенге-2018».

«Будем надеяться, что в ходе этих учений командиры и штабы от вооруженных сил России и Монголии покажут высокую организованность в работе, будут своевременно принимать обоснованные решения, и правильно реагировать на все изменения в обстановке», — добавил Константин Макиенко.

Впервые на «Селенге» военнослужащие РФ и Монголии поборются в конкурсе за звание лучших экипажей танков. Также во время учений впервые пройдет фестиваль военных оркестров, организованный совместно с Бурятской филармонией.

В этом году совместные российско-монгольские учения пройдут уже в одиннадцатый раз.

Совместные российско-монгольские антитеррористические учения пройдут уже в 11 раз. Впервые решение о проведении регулярных совместных учений было принято по итогам визита в Москву премьер-министра Монголии Санжийн Баяра в апреле 2008 года и визита в Монголию министра обороны России Анатолия Сердюкова в мае того же года.

В этом году учения «Селенга-2018» проходят с 1 по 12 октября.