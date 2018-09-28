«Леденящие кровь»: «Бастионы» повергли Британию в ужас

Британские СМИ обеспокоены военными учениями в России. Газета The Daily Express опубликовала материал об учениях Северного флота, который прошли 26 сентября на острове Котельный. В рамках этих маневров Северный флот впервые опробовал береговой ракетный комплекс «Бастион».

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Этот комплекс используется для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен наносить удары по надводным кораблям разных типов и классов. Запас оружия «Бастиона» может достигать до 36 ракет. По итогам учений комплекс успешно выполнил стрельбу по мишени, отдаленной на расстоянии более 60 км. Стрельбу произвели сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс». В Северном флоте рассказали, что «Бастион» готов к боевому дежурству в Арктике.

Спустя два дня после завершения учений The Daily Express опубликовало материал под заголовком

«Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск сверхзвуковых ракет».

«Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», — говорится в статье. Материал сопроводили коллажем, на котором изображен президент России Владимир Путин на фоне летящих ракет. При этом автор статьи не указал, что речь идет об учениях.

Особый акцент в материале делается на том, что ракеты были запущены в Арктике. «Это совпало с недавними заявлениями Москвы о том, что под арктическим льдом находятся полезные ископаемые», — пишет The Daily Express. Однако, как это связано с запуском ракет — не объясняется. Также в публикации приводится цитата короля Иордании Абдаллу II, выступившего в ГА ООН с речью об опасности третьей мировой войны.

Российские пользователи Сети критично оценили публикацию британских СМИ, передает ФАН.

«Теперь их уже и простой запуск пугает, что ли? Такое впечатление, что они сами нагнетают и запугивают собственных граждан, чтобы оправдать свою агрессию», — написали комментаторы.

«Ну так их любое испытание нашего оружия пугает. Просто они понимают, что Россия сильна как никогда, и повлиять или запугать нас уже не получится», — поделился мнением пользователь.

«С каких это пор проведение учений является подготовкой в Третьей мировой войне? Я думаю, в Британии уже эпидемия русофобии какая-то, уже любое наше действие расценивают как акт агрессии», — написала девушка.

«Британцев можно уже спокойно русским кукишем пугать, а про какое-то современное оружие и говорить не приходится», — пошутил еще один мужчина. «У меня такое впечатление, что они пугаются от одного упоминания России. Да и про Третью мировую они что-то загнули, потому что Россия — последняя страна, кому нужна война», — уверены пользователи.

Западные СМИ все чаще выпускают материалы, посвященные российской армии и вооружению.

Ранее американское аналитическое издание The National Interest опубликовало материал о модернизации российских минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц 2С7 «Пион». По мнению журналистов, модернизация произошла, «чтобы интегрировать ее в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем».

Авторы отметили, что эта, по их словам, «божественная» тяжелая артиллерия способна на стрельбу ядерными снарядами. В статье указано, что эффективность проведенных модернизаций «НАТО бы познала на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей».

Пристального внимания западных СМИ заслужили также масштабные маневры «Восток-2018». Журналисты писали о достоинствах российской армии, а также оценили политическое и стратегическое значение прошедших учений. Хорватская газета Veсernji list, например, писала, что на вооружении России больше всего танков, а армия является одной из самых многочисленных в мире.

«Россия снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова», — сообщалось в материале.

А издание The Daily Telegraph в свою очередь писало, что учения станут «триумфальным моментом» для президента России Владимира Путина. В материале говорится, что военные учения подтвердят стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. «Между тем, сами учения «Восток-2018» — это не только демонстрация боевой мощи России, но и ознаменование потепления отношений с восточным соседом и бывшим врагом — Китаем».