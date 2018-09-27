С-300 в Сирии: будет ли новая война

Администрация Белого дома изучит ситуацию вокруг запланированных поставок российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию и на основе этого примет необходимые решения, заявил президент США Дональд Трамп.

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Отвечая на вопрос журналистов в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, американский лидер отметил, что ранее он «не слышал ничего об этом». Также он добавил, что в случае надобности он обсудит этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в администрации США высказались резко негативно о запланированных поставках ЗРК С-300 в Сирию. Cвои опасения в связи с этим высказали также в Израиле.

В целом, негативная реакция Вашингтона и Израиля все-таки несколько удивительна. Подобного не было, даже когда в Сирии были развернуты два зенитных ракетных дивизиона С-400 и С-300В-4 (позже заменен на зенитно-ракетный дивизион – зрдн — С-400).

Иными словами, передислокация в САР более современных зенитных ракетных систем в те времена не вызвала столь нервного отклика.

Тут надо разобраться, что первично, а что вторично. Ведь подобное решение России вызвано исключительно действиями ВВС Израиля, приведших к гибели нашего самолета-разведчика Ил-20. Кто бы и что ни говорил о возможных версиях поражения самолета «дружественным» огнем сирийских зенитных ракетных войск, главное в этом событии в другом — не было бы авиационного удара со стороны Израиля в непосредственной близости от российской авиабазы «Хмеймим», не было бы и уничтожения Ил-20. Все остальное — детали.

Поэтому в Москве и было принято решение об усилении зенитного ракетного прикрытия авиабазы «Хмеймим» и прилегающих к ней районов. Эти действия российских военных продиктованы исключительно заботой о сохранении жизней наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территории Сирии по борьбе с международным терроризмом.

Теперь о том, что реально может быть развернуто в Сирии. Речь в этом случае может идти о передислокации одной группы зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ (командный пункт дивизиона и два зенитных ракетных дивизиона, плюс два боекомплекта зенитных управляемых ракет, плюс необходимые средства локации). В самом крайнем случае — максимум двух групп зрдн.

В подобном случае нельзя говорить, что две группы зенитных ракетных дивизионов, решающих сугубо оборонительные задачи, приведут к общей эскалации напряженности в регионе. Не может передислокация всего лишь одного полка радикально изменить или перевернуть ситуацию на Ближнем Востоке.

К усилению зенитного ракетного прикрытия важных объектов российской группировки в Сирии это привести может, к предотвращению случаев, подобных с самолетом-разведчиком — тоже, но вот к усилению напряженности — никак не приведет.

Как поведут себя другие участники

Не приходится сомневаться, что Израиль продолжит нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам вооруженных формирований Ирана, дислоцированных на территории Сирии. Нельзя исключать, что у Тель-Авива появится искус опробовать на прочность зенитную ракетную оборону, созданную с участием С-300ПМ.

Однако в этом случае, тем более, если бомбо-штурмовые и ракетно-авиационные удары будут наноситься в зоне российских интересов, вполне возможен и адекватный ответ. В равной степени это касается и вариантов, связанных с возможным участием США в ударах по Сирии. В Пентагоне — порой складывается впечатление — испытывают нестерпимое желания вновь поучаствовать в бомбардировках суверенного государства.

Однако если будут самым непосредственным образом задеты российские интересы, если жизни наших военнослужащих будет угрожать опасность, то тут дело только стрельбой зенитных ракетных систем с нашей стороны явно не ограничится.

Есть все основания предполагать, что в этом случае в полной мере будут задействованы все имеющиеся возможности по ведению разведки и радиоэлектронной борьбы и, самое главное, — собственно ударные возможности российской группировки в Сирии.

В случае такого развития обстановки со стороны неустанных борцов возможны заявления следующего порядка — «но ведь подобные действия России могут привести к началу Третьей мировой войны».

Вместе с тем, когда США наносят ракетные удары по Сирии, они, видимо, не боятся начала войны. Не боится ее и Израиль, который бросает бомбы с лазерным наведением в непосредственной близости от мест дислокации российских войск.

Москва отнюдь не заинтересована в эскалации напряженности в регионе. После соглашения России и Турции по Идлибу, наоборот, наметились пути по стабилизации ситуации в САР и интенсификации переговорного процесса. Не приходится сомневаться, что и Израиль в свою очередь рассматривает присутствие российских войск в Сирии как фактор, способствующий усилению стабильности в этой стране.

А наличие одной-двух групп зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ на территории САР (тем более, в зоне российских интересов) может послужить только одному — нормализации обстановки в этой республике.

А желающим проверить эффективность огня «Фаворита» следует принять во внимание несколько обстоятельств.

Самое главное из них — переучить с такой скоростью сирийские расчеты на С-300ПМ и довести их до необходимого уровня боевого мастерства вряд ли возможно. Поэтому, скорее всего, на рабочих местах командных пунктов систем и зрдн «Фаворитов» находятся российские специалисты и будут там присутствовать еще длительное время.

То есть все возможные выпады против этой системы будут сопряжены с непосредственной угрозой жизни российских бойцов и командиров. Иными словами, адекватный ответ всеми возможными огневыми средствами со стороны Москвы в случае каких-либо поползновений на места дислокации С-300ПМ просто гарантирован.

Наконец, что касается иранского присутствия на территории Сирии. Ни для кого не секрет, что Москва понемногу «выжимает» Иран с территории этой республики. И окончательное решение этой проблемы — вопрос только времени. Израильскими бомбами его никак не ускорить.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).