«Мы не причем»: Израиль не видит своей вины в гибели Ил-20

Самолеты ВВС Израиля «не прятались» за российским самолетом Ил-20, когда по ним вели огонь с земли силы ПВО Сирии. С таким заявлением выступили военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета»,

— подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ. Кроме того, израильские военные отметили, что российские Вооруженные силы были предупреждены об операции ВВС Израиля в регионе Латакии «в релевантные временные рамки» с помощью механизма деконфликтизации, «как и за период в последние два с половиной года».

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В Тель-Авиве отметили, что координация военных действий между Россией и Израилем отвечает интересам обеих стран. «За последние годы координация между армией Израиля и российскими военными доказала свою эффективность», – добавили в израильской армии, сообщает НСН.

Более того, в заявлении ЦАХАЛ значится, что один из ключевых элементов при утверждении любой военной операции израильтян в генштабе страны – безопасность и благополучие российского военного контингента в Сирии. Армия обороны Израиля признала результат попадания сирийской ракеты «земля-воздух» в российский Ил-20 и гибель 15 офицеров ВС РФ «серьезным и трагическим».

«Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому народу», – говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство обороны России с Израилем принципиально не согласно и обвиняет израильских военных в крушении российского самолета. Как сообщает ФАН, вина за гибель 15 российских военных, находившихся на борту сбитого в Сирии самолета Ил-20 полностью лежит на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение об ударе по Латакии, заявили в военном ведомстве.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, на вину Израиля указывают все «представленные объективные данные». Кроме того, как подчеркнул Конашенков, действия израильских летчиков-истребителей свидетельствуют либо об их непрофессионализме, или, как минимум, «о преступной халатности».

«Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности»,

— подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее делегация вооруженных сил Израиля, возглавляемая командующим военно-воздушными силами страны Амикамом Норкиным, провела несколько встреч с высшими должностными лицами ВВС России. Встречи проводились в рамках ранее достигнутого соглашения между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Израильские офицеры представили отчет о ситуации в отношении атаки на российский самолет со стороны сирийский зенитных систем, а также информацию о предварительных результатах расследования трагедии.

Российский самолет упал в результате попадания сирийской ракеты системы противовоздушной обороны 17 сентября, погибли все находившиеся на борту Ил-20 российские офицеры — 15 человек.

Президент Сирийской Арабской республики Башар Асад направил лишь в четверг, 20 сентября, официальную телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Путину. В послании Асад выразил соболезнования в связи с крушением за три дня до того в Средиземном море российского самолета-разведчика.

«Крушение российского самолета стало результатом заносчивых действий и разгула Израиля, использовавшего грязные методы для достижения низменных целей и осуществления агрессии в регионе», — заявил Асад.

Асад добавил, что погибшие российские военные являются героями, выполнявшими доблестную задачу по борьбе с терроризмом. Сирийский лидер также выразил надежду, что Россия и дальше будет помогать Дамаску и народу Сирии вести войну против террористов.

Вскоре после крушения российского Ил-20 президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Путин подчеркнул, что Ил-20 оказался под огнем противовоздушной обороны Сирии из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов в ходе военных действий.

Подобные ситуации происходят также и потому, отметил Путин, что ВВС Израиля продолжают нарушать государственный суверенитет Сирии. Российский лидер призвал правительство Нетаньяху не допускать подобных трагедий в дальнейшем.