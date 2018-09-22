Расстрел на параде: в Иране совершен дерзкий теракт

По меньшей мере, восемь бойцов Корпуса стражей исламской революции — элитного иранского военно-политического формирования — погибли в результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Иране утром в субботу 22 сентября, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

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Кроме того, 20 человек, включая ребенка и женщину, получили ранения. Позднее иранское информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на местные власти, что погибли не менее десяти человек. По имеющимся данным, среди погибших есть один журналист.

Неизвестные боевики открыли огонь по людям из-за одного из стендов во время шествия, проводимого в память об ирано-иракской восьмилетней войне в 1980-х годах. Четверо или пятеро исполнителей теракта были убиты сотрудниками правоохранительных органов, передает ФАН.

Пресс-секретарь гвардейского корпуса исламской революции Рамезан Шариф сказал, что нападавшие связаны с террористической группой, поддерживаемой Саудовской Аравией.

Информационное агентство Fars заявило, что граждане, наблюдающие за парадом, сначала подумали, что стрельба была частью шоу и велась холостыми патронами.

«После того, как несколько человек получили ранения, они поняли, что это террористическая атака», — сказано в сообщении.

В конце прошлого месяца министерство иностранных дел Франции рекомендовало дипломатам и сотрудникам ведомства отложить на неопределенный срок поездки в Иран из соображений безопасности.

Это решение связано с предотвращением теракта на встрече беглых иранских оппозиционеров под Парижем. Как отмечалось, Франция воспринимает несостоявшийся теракт «свидетельством усиления враждебности Ирана». При этом аналогичные рекомендации были переданы другим ведомствам страны.

Сообщение связано с операцией бельгийской полиции по задержанию двух выходцев из Ирана, которых подозревают в подготовке теракта на территории Франции.

Задержание иранцев произошло в городе Волюве-Сен-Пьер. В автомобиле иранцев обнаружили материалы, которые используются для изготовления бомбы. По данным полиции, они собирались провести террористический акт в пригороде Парижа во время встречи иранской оппозиционной партии.

В июле нынешнего года официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми заявил, что Иран обвиняет американскую сторону в использовании посольств для ведения подрывной деятельности и шпионажа.

По словам Касеми, история знает примеры такой деятельности, которую осуществляли посольства США, подрывая отношения с другими странами и вмешиваясь в их внутренние дела. Этим он ответил на слова главы Госдепа США Майка Помпео о криминальности нынешних иранских властей.

«Помпео делает эти безосновательные обвинения при наличии разнообразных свидетельств, опубликованных в различных источниках, которые указывают на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах», — отметил иранский дипломат.

Помпео же заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.

«Только на прошлой неделе в Европе были арестованы иранцы, которые планировали теракт в Париже. Мы уже видели это враждебное поведение в Европе», — подчеркнул госсекретарь.

Он пообещал, что подобные действия будут «дорого стоить» Ирану. Реагируя на происходящее, член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов указал, что такие заявления нужны США для обоснования антииранских санкций и выхода из соглашения по ядерной программе Ирана. Так американская сторона пытается сохранить лицо.

«Но это вряд ли получится, потому что свое слово надо держать. Если заключили договор, то ему необходимо следовать. Опасения насчет террористической угрозы совершенно напрасны», — сказал парламентарий.

Он добавил, что использование посольств в качестве прикрытия для совершения террористических атак невозможно. Морозов заметил, что речь идет о политизации вопроса, а Иран является ответственной страной, которая не будет делать таких шагов.

В мае американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по $12,5 млн супругам покойных, по $8,5 млн — родителям и детям, по $4,25 млн — братьям и сестрам. В том же месяце

суд в Иране приговорил восьмерых мужчин к смертной казни за участие в нападении на иранский парламент и мавзолей Хомейни в июне 2017 года.

В результате двух терактов в Тегеране 7 июня прошлого года — взрыве террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженном нападении на парламент страны — были убиты 18 человек. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В этой связи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти теракты указывают на то, что террористы по-прежнему имеют возможности и силы для терактов, сообщает НСН.

«То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, к сожалению, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране», — отметил дипломат.