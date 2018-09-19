Бей старыми: Трампу не доверили новые ядерные бомбы

Над текстом этого законопроекта работали демократы обеих палат конгресса США. «Новое ядерное оружие пониженной мощности, размещенное на подводных лодках, снизит порог применения ядерного оружия и повысит шансы на просчеты, которые могут привести к полномасштабному обмену ядерными ударами», — поясняют авторы.

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Они отмечают, что оснащение подводных лодок ядерными боеголовками пониженной мощности не имеет прецедента в истории США. В связи с этим авторы проекта требуют запретить финансирование разработки из оборонного бюджета на 2019 год, передает РИА «Новости».

Как ранее писала «Газета.Ru», Пентагон уже завершил первоначальные черновые планы по разработке нескольких типов ядерных боеприпасов пониженной мощности на носителях морского базирования. Предполагается, что это сдержит потенциальных противников и повысит точность применения ядерного оружия.

В прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис заявил конгрессу США, что ядерные боеприпасы пониженной мощности предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

В первую очередь, планировалось оснащение боеприпасами пониженной мощности баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5 и новой крылатой ракеты, запускаемой с субмарин. Боеголовки малого калибра, как представляется авторам этого замысла, будут обладать меньшими поражающими факторами и позволят наносить удары с «хирургической точностью».

Новые боевые блоки для этой БРПЛ предполагается создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а тротиловый эквивалент снизится со 100 до 5-6 килотонн. В Пентагоне подчеркивают: поскольку подобный вариант не требует разработки новых ядерных боеприпасов, это не ведет к увеличению ядерного арсенала США, а, значит, согласуется с обязательствами страны по нераспространению оружия массового поражения.

Сдержать в регионах

Американских законодателей еще тогда волновало, может ли включение в ядерный арсенал США боеприпасов пониженной мощности «понизить порог» к ядерной войне. В свою очередь, Джеймс Мэттис сказал конгрессу, что оружие нового типа только усилит возможности по сдерживанию потенциальных противников и поэтому увеличит перспективы мира.

«Если подобный замысел демократов будет реализован, то для нас это неплохо, да и в целом это неплохо», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор Павел Золотарев.

По его словам, когда в наличии есть ядерные боеприпасы столь малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, то может возникнуть немалый соблазн применить эти изделия по прямому предназначению.

«Если мы посмотрим на содержание Обзора ядерной политики США образца 2018 года, то американцы сегодня существенный акцент делают на региональное ядерное сдерживание», — напоминает Павел Золотарев.

По его мнению, это логично — уход с глобального уровня на региональный.

«На глобальном уровне у нас угрозы изменились. А на региональном уровне попытка использовать ядерный потенциал для сдерживания вполне логична», — полагает Павел Золотарев.

Но для этого ядерное оружие надо как минимум в регионах иметь, как в Европе, либо иметь возможность туда его доставлять. Такая возможность у США есть — это авиационные и морские носители, считает специалист.

«Однако у Соединенных Штатов тактических ядерных боеприпасов в два раза меньше, чем у нас», — напоминает эксперт. Поэтому в Пентагоне и Белом доме и решили разработать для БРПЛ Trident D5 ядерные боеприпасы пониженной мощности. И тем самым закрыть эту брешь в своем ядерном арсенале.

«А демократы в конгрессе нашли аргументацию против этих шагов и считают — «давайте-ка лучше запретим», — подчеркивает собеседник издания.

«Наша официальная позиция как раз в этом и заключается — разработка и принятие на вооружение ядерных боеприпасов пониженной мощности понижает порог применения этого вида оружия массового поражения», — отмечает Павел Золотарев.

Однако в целом «демократический» вариант развития ситуации с боеприпасами пониженной мощности для нас благоприятный. Вместе с тем, если он и не будет реализован, то и в этом ничего особо страшного нет, считает эксперт.

Деликатно не получится

«Демократы в конгрессе и сенате США — при всем их негативном отношении к российской внешней и внутренней политике — все же остаются сторонниками контроля над вооружениями», — рассказал «Газете.Ru» академик РАН Алексей Арбатов. По его словам,

в этом их главное отличие от республиканцев и президента Дональда Трампа, которые лучше относятся к российской власти, но тему контроля над вооружениями и нераспространения ОМП не знают, не понимают и не считают ее важной.

«Поэтому демократы и предложили такой законопроект, считая, что инициативы Дональда Трампа, выраженные в новой ядерной доктрине или ядерном обзоре текущего года, понижают ядерный порог, делая применение ядерного оружия даже в локальном конфликте более вероятным, с большой угрозой быстрой и неуправляемой эскалации к большой ядерной войне», — считает академик Арбатов.

Демократы традиционно выступали за то, чтобы делать упор на обычные вооружения, в том числе на высокоточные системы большой дальности. Но представители Демократической партии США против того, чтобы в эту зону вторгалась целая система средств с ядерными зарядами пониженной мощности, которые создавали бы иллюзию, что ядерное оружие можно каким-то образом применить, и это будет не совсем ядерная война, а что-то такое среднее, считает Алексей Арбатов.

Как полагает собеседник издания, некоторое время назад в России были концепции ядерной эскалации конфликта. Последние годы они официально нигде не провозглашались. Но демократы в сенате и конгрессе США уверены, что подобные устремления у России все же есть. И они считают, что

лучшим средством сдерживания в таких случаях является не аналогичные системы и концепции избирательного (частичного) использования ядерных боезарядов пониженной мощности, а потенциал для достаточно мощного масштабного ответного (ответно-встречного) ядерного удара,

с тем чтобы другая сторона и не думала, что она сможет вести избирательную и деликатную ядерную войну.