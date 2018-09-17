Путин и Эрдоган: надежда для Сирии после встречи в Сочи

Россия и Турция создадут демилитаризированную зону в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом стало известно из заявления для прессы президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам российско-турецких переговоров в Сочи в понедельник 17 сентября.

Реклама

В присутствии глав двух государств министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обменялись подписанными экземплярами Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

«Мы, безусловно, сегодня достаточно много внимания уделили урегулированию ситуации в Сирии. Россия и Турция плотно работают над разрешением кризиса в этой стране. Работаем над укреплением режима прекращения боевых действий и улучшения гуманитарной ситуации. Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры», — заявил Путин.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров сторонам удалось выйти на серьезные решения.

«Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризированную зону глубиной 15 — 20 километров, с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России. – прим. «Газета.Ru»), — заявил российский лидер.

Он добавил, что к 10 октября с этой территории нужно вывести тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будет организован подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Также, необходимо восстановить транзитные сообщения по трассам Алеппо — Латакия и Алеппо — Хама до конца 2018 года.

Путин выразил надежду на то, что практическая реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на Женевской платформе и будет способствовать возвращению мира в Сирию.

«Напомню, озабоченности российской стороны, а мы были одной из стран, которые создавали эту зону деэскалации — на сегодняшний день наши озабоченности заключаются в том, что создаются угрозы со стороны боевиков, которые там сосредоточены, и провинции Алеппо, городу Алеппо, и нашим военным объектам на территории Сирии: это и Тартус, и Хмеймим», — детализировал ситуацию президент России.

Кроме того, глава государства сообщил, что Москва и Анкара намерены и далее всемерно использовать астанинский формат встреч для урегулирования в Сирии, а также возможности поиска долгосрочных политических развязок в Женеве под эгидой ООН. Помимо этого стороны продолжат работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества.

Вместе с тем, в Москве предвидят трудности, которые вызовет сотрудничество России и Турции по мирному урегулированию в Сирии. Так, член комитета Госдумы по обороне Иван Титерин предупредил, что боевики, а также международная гуманитарная организация «Белые каски» могут совершать провокации против деэскалации конфликта, передает ФАН.

Положительно восприняли сочинские переговоры и за океаном. Начальник Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли указал, что встреча Путина с Эрдоганом и ее итоги внушают оптимизм. При этом обстановку в провинции Идлиб он назвал «кипящим котлом», напомнив, что в данном регионе ведут деятельность около «20 различных групп и организаций». В это же время пришли новости о том, что

террористы не дают мирным жителям покинуть провинцию Идлиб через гуманитарный коридор в районе Абу-Духура.

По словам главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, люди хотят перейти на территорию сирийского правительства, однако террористы пообещали убить всех, кто попытается подойти к гуманитарному коридору.

Впрочем, представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил, что на самом деле целью создания коридора в Идлибе является раздел сирийской территории на сферы влияния. Единственно верным шагом по стабилизации ситуации в провинции, по его словам, стал бы вывод боевиков, на который Турция пока не идет, передает НСН.

«Я думаю, что это не смягчит ситуацию в Идлибе. Вопрос касается внутренних дел провинции. Для начала нужно отделить террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) от умеренной оппозиции. А создание этой зоны — это раздел Сирии. Будут зоны влияния Турции, России и Ирана. И таким образом будет разделена территория Сирии, это не к добру. Я думаю, нужно принимать решение по отделению боевиков совместно с Турцией. Чтобы они сложили оружие и ушли, потому что это не сирийцы. Турция сначала на это согласилась, а теперь отказывается», — пояснил Мухаммад.