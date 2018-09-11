Двойной месседж Варшавы: кому угрожает новая польская армия

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о формировании многотысячной дивизии на границе с Украиной. Общая численность нового соединения польских ВС, сформированной из трех бригад сухопутных войск, составит 15 тыс. человек.

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Две бригады, которые лягут в основу новой дивизии, являются действующими. Третья бригада на данный момент находится на этапе комплектации. Как сообщает агентство Associated Press, командование дивизии будет размещено в городе Седльце на востоке Польши.

По словам Блащака, новая дивизия укрепит восточный фланг НАТО и ответит на «оперативные потребности» альянса».

Вполне вероятно, что Польша решила укрепить границы собственными силами после того, как польские союзники дали понять, что не одобряют инициативу Варшавы о размещении на территории страны постоянной военной базы США.

Польша готова была заплатить за это до $2 млрд. Причем разместить американский военный контингент Варшава была намерена в обход структур НАТО и ЕС, направив предложение напрямую Вашингтону.

Однако представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, комментируя эту инициативу, заявила, что, хотя Польша и является «прекрасным союзником и мощной частью НАТО», со стороны США нет никаких решений о размещении постоянных баз в Польше. «Такая возможность не обсуждается», — добавила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что «слишком рано обращаться к такому предложению», добавив, что американские солдаты НАТО и так уже присутствуют в Польше.

В Польше на данный момент действуют 10 военных баз НАТО, на которых располагаются тактические группы, бронетанковые войска, авиация и военно-морской флот. Всего в Польше размещены около 4 тыс. американских военных.

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что целью развертывания дополнительной пятнадцатитысячной группировки является «обеспечение оперативного контроля». «Или, по крайней мере, его демонстрация, — добавляет эксперт. — Если военных действий нет, то любая армия выполняет демонстративную функцию, а не прикладную».

«Демонстрация военной мощи» реализуется посредством усиления восточного фланга НАТО, которым альянс активно занимается после начала гражданской войны на востоке Украины, которую и в Киеве и в Брюсселе трактуют как «военную агрессию России». Москва же неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Одним из главных инициаторов укрепления восточного фланга НАТО является именно Польша.

При этом главной причиной для усиления неизменно называется потенциальная «российская агрессия».

«Восточный фланг НАТО необходимо укреплять, потому что агрессивная политика России, к сожалению, не закончилась», — заявил не так давно польский премьер Матеуш Моравецкий. При этом формулировку Моравецкого еще можно считать достаточно мягкой. Польский президент Анджей Дуда во время весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО назвал российскую сторону главной угрозой для альянса.

По словам Дуды, необходимо укреплять трансатлантические отношения и выделять больше средств на вооружения. «Мы должны помнить о важности нашего трансатлантического единства, особенно сейчас, когда система безопасности, которую мы создали совместно, испытывается и оспаривается субъектами, представляющими угрозу миру и стабильности. Самой серьезной из них является Россия», — заявил Дуда.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» президент Института стратегических оценок Александр Коновалов,

нынешняя инициатива Польши по размещению войск на границе с Украиной — это, в первую очередь, демонстрация силы для России.

«Увеличение военных контингентов НАТО на восточных границах альянса в совокупности с риторикой, которая ведется, разумеется, создает для Москвы поводы для беспокойства, — подчеркивает эксперт. — Усиление военного блока НАТО на Востоке постепенно сдвигает политическое равновесие, которое с большим трудом достигалось в Европе».

Кирилл Коктыш, в свою очередь, отмечает, что действия польских военных — это «месседж двойного характера», направленный не только в Москву, но и в Киев.

«Волынская резня никуда не делась, фактор исторической памяти сохраняется. А неготовность нынешнего украинского руководства признать, что Волынская резня была трагедией, геноцидом и преступлением, осложняет отношения Польши и Украины. Поэтому да, это понятный месседж в отношении Украины в том числе», — рассуждает эксперт.