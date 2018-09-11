Броня крепка: военные маневры «Восток-2018» начались

В России стартовали самые масштабные за последние 40 лет военные маневры «Восток-2018». Они будут продолжаться до 17 сентября и проходить в два этапа. Войска Центрального и Восточного военных округов будут действовать на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, а также охватят акватории Берингова, Охотского и Японского морей с Авачинским и Кроноцким заливами.

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Минобороны РФ уже опубликовало видео начала маневров, сообщает НСН.

Согласно плану маневров, войска ЦВО и ВВО будут выступать как условные противники друг для друга. Кроме Сухопутных войск в маневрах примут участие корабли и подлодки Северного и Тихоокеанского флотов, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ), дальняя и военно-транспортная авиация. На одном из этапов «Востока-2018» к российским солдатам присоединятся военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Вооруженные силы Монголии (ВСМ).

Масштабы маневров действительно впечатляют — к ним привлечены до 300 тыс. солдат и офицеров, более 100 летательных аппаратов, порядка 80 боевых кораблей и судов обеспечения на разных концах земного шара, до 36 тыс. единиц бронетехники: танков, БТР, МТЛБ и БМП.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что «Восток-2018» — крупнейшее мероприятие по подготовке отечественных Вооруженных сил, организованное со времен советских общевойсковых учений «Запад-81», происходивших с участием не только войск СССР, но и стран Варшавского договора.

«Восток-2018» не имеет аналогов по пространственному размаху — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана. Войска совершили переходы на 7 тыс. км, а корабли прошли около 4 тыс. км по морю. Кроме того, эти маневры отличаются от учений предыдущих лет именно тем, что являются маневрами.

«В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов <…>, и маневры проводятся под руководством министра обороны РФ», — заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Одна из ключевых задач «Востока-2018» — перебросить десятки тысяч единиц техники и сотни тысяч военнослужащих из центральной России на Дальний Восток. Но главная цель маневров, по словам Герасимова — проверка реального уровня боевой подготовки соединений, «боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск», передает ФАН.

Маневры, по замыслу Генштаба, будут состоять из двух этапов — сначала в течение двух дней штабы завершат планирование и подготовку войск, организуют взаимодействие и обеспечат войска всем необходимым.

Затем на протяжении пяти дней войска будут осуществлять маневры: отрабатывать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, вести оборонительные, наступательные, рейдовые и обходящие действия.

Корабли Тихоокеанского флота выйдут в море и будут отражать удары с воздуха, уничтожать корабельные группировки условного противника и противостоять высадке врага на сушу. Самолеты и ударные вертолеты ВКС РФ — отрабатывать нанесение ракетно-бомбовых ударов по полевым и воздушным мишеням. Китайские ВВС также примут участие в маневрах и отработают свои задачи.

Самые интересные учебные бои развернутся на полигоне Цугол — там войска Восточного военного округа РФ вместе с солдатами НОАК и монгольской армии будут отражать наступление двух армий Центрального военного округа.

Кроме всего вышеперечисленного, российские Вооруженные силы будут использовать роботов и беспилотники, производить воздушные десанты на парашютах, форсировать водные преграды, и все это — в сложной и стремительно меняющейся обстановке. Стоит отметить, что на маневрах будут использоваться автоматизированные системы управления — то есть опыт почти трех лет Сирийской кампании будет учтен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее допустил, что верховный главнокомандующий Владимир Путин может посетить маневры в один из дней.

Столь масштабные военные маневры российских Вооруженных сил не могли не привлечь внимания на Западе. В НАТО заявили, что Россия готовится к глобальному военному противостоянию и агрессии.

В ответ на это официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что западные страны продолжают искать угрозу со стороны России в любом явлении и событии при отсутствии оснований для подобных выводов. Захарова подчеркнула, что учения «Восток-2018» не оказывают влияния на входящие в НАТО страны и проходят далеко от зоны ответственности альянса.