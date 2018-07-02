«Северная Корея обыграла Трампа, как и ожидалось»

С момента подписания соглашения между КНДР и США прошло меньше месяца, однако доверия между сторонами, судя по всему, больше не стало. КНДР заканчивает работу по расширению комплекса по производству баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследователей, которые проанализировали спутниковые снимки.

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В Миддлберийском институте по изучению международных проблем сопоставили снимки со спутника, сделанные в апреле и в июне этого года. Исследователи пришли к выводу, что Пхеньян заканчивал работу над внешним обустройством комплекса, расположенного в городе Ханмын, в то время, когда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались в Сингапуре.

Газета отмечает, что Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений, хотя США требуют от КНДР отказаться от него. Представитель Госдепартамента отказалась комментировать эту информацию, отметив, что ведомство продолжает следить за Северной Кореей.

В то же время WSJ не единственное американское издание, утверждающее, что КНДР продолжает разработку вооружений. Сообщения об обновлении ядерной программы Пхеньяна появляются с завидной регулярностью.

Буквально за день до этого газета The Washington Post писала, что КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия и пытается скрыть от США реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. По данным издания, в прошлом году американские разведчики утверждали, что КНДР обладает примерно 65 боеголовками, однако сейчас Пхеньян демонстрирует американцам намного меньшее их количество.

По данным источников газеты, Пхеньян в действительности не собирается осуществлять полную денуклеаризацию Корейского полуострова. После саммита 12 июня, на котором президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, разведка пришла к выводу, что в КНДР ищут способы скрыть часть своего ядерного арсенала.

WP пишет, что разведывательное управление министерства обороны США (DIA) пришло к выводу: северокорейские чиновники хотят утаить информацию о количестве ядерных боеголовок, ракет, а также числе и типах ядерных пусковых установок.

Телеканал CNBC, в свою очередь, уверяет, что, несмотря на достижение договоренностей о денуклеаризации,

КНДР «быстрыми темпами» улучшает свой единственный ядерный научно-исследовательский центр в Йонбене.

Такой вывод следует из спутниковых фотографий, полученных аналитическим проектом о Северной Корее 38 North. Издание отмечает, что в рамках ускоренного совершенствования ядерного объекта в Северной Корее должны быть созданы новая насосная станция водяного охлаждения, ряд новых зданий, завершение строительства водного резервуара и возможная радиохимическая лаборатория.

Можно ли верить этим сообщениям — большой вопрос, отмечает старший научный сотрудник Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Эксперт указывает на тот факт, что в своем большинстве о продолжении работы КНДР над своей ядерной программой сообщают те американские СМИ, которые жестко нацелены против Трампа. Кроме того, информацию им предоставляют «анонимные, но хорошо осведомленные источники в разведке», чьи имена не называются.

«Это дает все основания полагать, что ради того, чтобы показать всему миру, как Трамп «слил» и вообще не является достойным и компетентным президентом, эти СМИ готовы придумать что-нибудь.

Главное, чтобы это выглядело так, что Трамп ошибся, а Северная Корея обыграла его, как и ожидалось», — говорит Асмолов.

Сообщения СМИ действительно идут вразрез с официальной риторикой Белого дома. Трамп уверяет общественность, что достигнутое соглашение уже приносит свои плоды: по его словам, правительство Северной Кореи ликвидировало четыре «крупных испытательных полигона», а также прекратило испытания баллистических ракет.

Однако какой либо конкретики в словах Трампа нет — он не уточняет, какие именно испытательные полигоны ликвидировала КНДР. Практически нет конкретики и в самом соглашении, подписанным лидерами двух стран 12 июля.

Оно включает четыре основных положения, согласно которым США и КНДР принимают обязательства установить отношения между странами в соответствии «с желанием народов двух государств добиться мира и процветания», а также обещают совместно приложить усилия для того, чтобы установить на территории Корейского полуострова устойчивое и продолжительное состояние мира.

Еще один пункт предполагает обоюдные обязательства по возвращению военнопленных и пропавших без вести, включая репатриацию уже идентифицированных останков. Этот пункт, кстати, уже практически полностью выполнен.

Единственная часть соглашения, касающаяся ядерной программы КНДР, заключается в приверженности Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года.

Пхеньян обещает добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако точные сроки ядерного разоружения или его план не оговариваются.

«Все остальное — это какие-то джентльменские соглашения, которые не переносились на бумагу и о которых Трамп с Кимом разговаривали наедине. Поэтому когда «анонимные источники» начинают рассказывать, что кто-то нарушает какие-то договоренности, возникает вопрос: а откуда у них вообще информация, что кто-то кому-то что-то обещал?» — задается вопросом Асмолов.

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов констатировал, что обещания, данные северокорейской и американской стороной, несимметричны — шаги, которых ждут от Пхеньяна, необратимы, в то время как обещания Вашингтона могут легко быть нарушены.