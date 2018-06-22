«Танк для войны»: советские Т-72 останутся в Польше

Польский военный специалист Войцех Лучак связал возвращение старых светских танков Т-72 на службу с увеличением численности польской армии. В свою очередь, директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковски полагает, что «после модернизации, вероятно, они вернутся в строй».

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«Танков в вооруженных силах Польши сегодня в три с лишним раза больше, чем в германском бундесвере. В строю бронетанковых войск Польши в настоящее время насчитывается около 900 боевых машин, из них сотня танков Leopard 2A5, почти полтораста Leopard 2A4, более 200 PT-91 Twаdry (это танк на основе Т-72) и почти пять сотен T-72/T-72M1D/T-72M1 (произведены в свое время в Польше по советской лицензии)», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник кафедры стратегии Военной академии Генерального штаба, выпускник Военной академии бронетанковых войск генерал-лейтенант Борис Чернов.

Польский танковый парк сегодня по количеству машин является четвертым в НАТО (после США, Турции и Греции).

Что касается Т-72, то значительная часть из них находится в настоящее время на хранении. «Но машина это очень неплохая, и после модернизации она значительно усилит боевые возможности вооруженных сил Польши. С точки зрения критерия эффективность-стоимость польское решение, безусловно, правильное», — считает генерал.

«Поляки оказались весьма практичными, когда дело дошло до реальной эксплуатации танков», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, основу повседневной деятельности армии составляет боевая и оперативная подготовка. В ходе нее танки эксплуатируются практически каждый день. И вопросы стоимости эксплуатации и надежности вооружения при этом выходят на первый план. В итоге, если есть выбор из некоторого количества типов и модификаций танков, то, как правило, в строю остаются те боевые машины, которые отличаются хорошей надежностью и приемлемой ценой эксплуатации. По этим параметрам Т-72 вне конкуренции, если говорить о танках одного с ним поколения, полагает специалист.

Зарубежные машины, которые состоят на оснащении бронетанковых войск Польши — две модификации танков Leopard —, существенно дороже в эксплуатации и требуют достаточно высокой квалификации личного состава при проведении технического обслуживания, регламентных работ и ремонта.

«И самое главное — в ходе последних войн и вооруженных конфликтов перечисленные боевые машины не продемонстрировали высоких боевых качеств, которых от них ожидали, — подчеркивает Мураховский. — А модернизированные Т-72 и созданные на их основе Т-90 по своим характеристикам вполне могут сравниться с Leopard и Abrams и в ходе боев на Ближнем Востоке показали себя ничуть не хуже».

Видимо, опыт боевых действий в Ираке и Сирии польской стороной внимательно изучается, и на его основе делаются соответствующие выводы, полагает эксперт. Вполне возможно, что именно на этой основе и были приняты основные решения по возврату в боевой состав бронетанковых войск вооруженных сил Польши танков Т-72.

«Ирак имеет возможность одновременно эксплуатировать танки Abrams, Т-72 и Т-90», — напоминает Виктор Мураховский.

И судя по тому рвению, с которым Багдад закупает танки Т-90, становится понятно, что иракские военные, имеющие практику боевого применения обоих типов машин, отдают себе отчет в том, по каким параметрам надо выбирать боевые машины для национальных вооруженных сил, подчеркивает собеседник издания.

«Если нужен танк для войны — то это, безусловно, Т-72 и машины на его базе, если для парада — то вполне возможна закупка и других образцов бронетанкового вооружения. Всегда есть широкий выбор боевых бронированных машин западного производства», — заключает Мураховский.

«Поляки на верном пути. 70% стоимости танка составляет цена бронекорпуса. Все остальное не так дорого и, по сути, в сравнении с корпусом, составляет копейки», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.

Бронекорпус, по его словам, — основа для наращивания боевых возможностей танка. Поэтому польский путь, полагает генерал, абсолютно правильный — надо устанавливать современную систему управления огнем, делать хороший прицельно-наблюдательный комплекс, поставить на машину динамическую защиту от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов и кумулятивных боеприпасов, продумать активную защиту.

«После подобной модернизации танк еще прослужит очень долго и вполне по своим характеристикам будет соответствовать современным требованиям», — считает генерал-полковник Кизюн.

По большому счету, польское решение по Т-72 весьма прагматичное, лишних денег у поляков сегодня нет,

пояснил «Газете.Ru» ведущий российский эксперт в области бронетанковой техники и вооружения Михаил Барятинский.

Поляков не надо убеждать в высоких боевых качествах танка Т-72, они это и без того знают, рассуждает эксперт. И это доказывает танк, сделанный в Польше на основе глубокой модернизации Т-72, — PT-91 Twаdry. Снятие польских Т-72 с хранения свидетельствует только об одном — предстоящем увеличении боевого и численного состава бронетанковых войск Польши. Получить другие, более современные танки, Польше сегодня просто неоткуда. «Никто Варшаве с барского плеча ничего не подбросит», — полагает Михаил Барятинский.

По словам собеседника «Газеты.Ru», поскольку в Польше было развернуто серийное производство Т-72 и РТ-91, поляки отлично знают достоинства и недостатки этих боевых машин. И если они и делали ранее какие-то громкие заявления относительно тактико-технических характеристик этих машин, то в основном эти декларации озвучивались, исходя из сугубо политических, а не военно-технических соображений.

Как считает Барятинский, танки, находящиеся на хранении в Польше, безусловно, нуждаются в модернизации. Однако больших организационных усилий эта модернизация не потребует. Парк Т-72 и РТ-91 поляки эксплуатируют уже давно, несколько десятилетий, у них есть производственные и ремонтные мощности, опытный персонал. И что немаловажно — и в бронетанковых войсках Польши эта машина освоена очень хорошо.