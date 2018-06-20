Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России

В заявлениях подобного рода Грибаускайте, в целом, верна себе — с речами о военной угрозе с востока она выступает далеко не в первый раз.

С подобными тезисами глава Литвы выступала, в частности, накануне российско-белорусских учений «Запад-2017». По ее мнению, тогда эти мероприятия демонстрировали подготовку Белоруссии и России к войне.

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ждем учений «Запад-2017», в ходе которых концентрируются очень многие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявляла президент Литвы. Однако вопреки ее прогнозам никакой войны так и не произошло.

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Сразу же после развертывания в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», осуществленных Россией в ответ на усиление группировок НАТО в странах Балтии и Польши, Грибаускайте немедленно выступила с заявлением, что размещенные в этом регионе на постоянной основе российские ракеты, которые могут нести ядерный заряд, «угрожают половине столиц Европы».

Летом 2017 года, комментируя планы по возвращению практики военного призыва в Литве, она утверждала, что «само соседство с Россией и Беларусью — угроза».

«Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр. Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием», — призывала тогда литовский лидер.

И это далеко не полный перечень речей Грибаускайте об угрозе с востока. Но, по всей видимости, в Вильнюсе считают уже сказанное недостаточным, и президент балтийского государства вновь выступила с очередными заявлениями о неминуемой войне с Россией.

В интервью немецкому изданию Spiegel президент Литвы сказала, что Вильнюс должен быть готов к нападению со стороны Москвы.

«Угроза будет значительной, если мы не будем готовы к обороне», — утверждает Даля Грибаускайте. По ее мнению, если Литва покажет, что она может и хочет защититься, то никто на нее не нападет. Глава Литвы также считает, что страна должна быть готова «ментально, политически, технологически, сердцем и душой». Силы России у границ со странами Балтии и Польши «в 10 раз превосходят силы НАТО», считает Грибаускайте.

«Литва постоянно позиционирует себя как лидера антироссийского фронта в ЕС и НАТО, и на протяжении последних нескольких лет придерживалась самых жестких заявлений и оценок по отношению к России»,

— пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, в этом на сегодня заключается своеобразная политическая идентичность Литвы и особенно это усилилось при Дале Грибаускайте. Она одна перекрывала по степени антироссийской риторики и Польшу, и Эстонию вместе взятых.

Сорвать диалог

Нынешние заявления президента Литвы, по мнению собеседника «Газеты.Ru», связаны с предстоящим в июле саммитом НАТО, где будет обсуждаться российская угроза и необходимость ответных мер на якобы существующие вызовы с востока. Страны Балтии и Польша добиваются усиления американского военного присутствия в регионе, расширения структур США и НАТО на своей территории, и в этой связи, по мнению Дмитрия Суслова, в очередной раз эксплуатируется российская тема.

Кроме того, Грибаускайте, возглавляя антироссийский фронт в НАТО и ЕС, опасается возможной нормализации отношений между Россией и США.

Вероятность этого, по мнения ярых сторонников антироссийских настроений в НАТО, не исключена. А это возможно в случае полноценного российско-американского саммита, считает Дмитрий Суслов, встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подобная встреча, полагает собеседник издания, с большой вероятностью состоится в июле этого года, вскоре после саммита НАТО.

Глава Белого дома, продолжает Суслов, уже не раз говорил о целесообразности нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, точнее, необходимости выстраивания нормального диалога с Россией. Такие идеи Трамп, в частности, озвучивал на недавней встрече «большой семерки».

Все это вызывает у Польши и стран Балтии колоссальную тревогу, тем более у лидера антироссийского фронта — Литвы, полагает Дмитрий Суслов. И они всячески хотят подобную нормализацию сорвать. Для этого используются любые возможные методы и шаги, считает эксперт.

Страны Балтии и Польша и дальше собираются убеждать мировое сообщество в том, что Россия на них собирается напасть, соответственно, необходимо усиление политики сдерживания и дальнейшее развертывание контингентов вооруженных сил США в балтийском регионе.

Эти страны, напоминает Суслов, горячо приветствовали новую ядерную доктрину США, в которой говорится о возможности применения ядерного оружия пониженной мощности, в том числе и на территории вблизи стран Восточной Европы с помощью баллистических ракет морского базирования и крылатых ракет воздушного базирования.

Оснований опасаться нет

«С оперативно-стратегической точки зрения страхи главы литовского государства не имеют под собой никаких серьезных оснований», — пояснил «Газете.Ru» бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По его словам,

нет ни малейших разведывательных признаков, которые бы свидетельствовали о подготовке войны России с Западом.

Генштабист обращает внимание, что ни один серьезный специалист в области оперативно-стратегического планирования на Западе не выступает с подобными утверждениями, поскольку для этого нет ни малейших оснований.

Генерал Валерий Запаренко обращает внимание, что в России нет признаков начавшегося стратегического и оперативного развертывания Вооруженных сил, которые свидетельствовали бы о подготовке военных действий. И даже направленность оперативной и боевой подготовки армии и флота, по словам генерала, носит сегодня сугубо оборонительный характер.

«Непонятно, что с военной точки зрения вынуждает литовское руководство делать подобные заявления», — рассказал «Газете.Ru» военачальник.

Он обращает внимание, что российская армия занимается исключительно по планам боевой подготовки мирного времени и не осуществляет такие мероприятия, как перебазирование авиации на оперативные аэродромы, наращивание орбитальной группировки космических аппаратов, развертывание тыла оперативно-стратегических объединений и средств технического обеспечения, выход войск в районы оперативного предназначения, создание ударных группировок.

«Таким образом, в настоящее время нет никаких разведпризнаков подготовки ВС РФ к войне с НАТО, — заключает Валерий Запаренко. — Заявления литовского руководство не подкреплены никакими доказательствами оперативно-стратегического характера».

«Наши успокоительные аргументы, предназначенные для стран Балтии, работают плохо», — рассказал «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок, заместитель председателя Ассоциации «Россия–США» Сергей Ознобищев.

По его словам, налаживание взаимоотношений с прибалтийскими странами — это отдельная проблема, которой надо заниматься, и даже не привлекая порой в этих целях СМИ.

«Мы не должны забывать, что у нас есть соседи, которые будут таковыми очень и очень надолго, если не навсегда», — считает Ознобищев.

Собеседник «Газеты.Ru» полагает, что сегодня необходимо дать установку на налаживание в перспективе со странами Балтии добрососедских отношений.

«Мы по-прежнему очень увлечены крупными цифрами и масштабными проектами, и налаживанием отношений с Дональдом Трампом и с Востоком в целом как возможной альтернативе Западу, а за этими делами порой упускаем очень важные детали», — полагает эксперт.