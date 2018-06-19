Оборонный бюджет США: как нажить новых врагов

Сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 год в размере $716 млрд. Документ поддержали 85 сенаторов, десять выступили против.

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На такие расходы, как закупка вооружений, а также зарплаты для военных, будет выделено $639 млрд. Одно из самых больших увеличений в структуре расходов американского военного бюджета в 2019 году предполагается для финансирования военных кампаний США за рубежом. На эти цели, согласно проекту, будет выделено $69 млрд, что на $16,9 млрд больше, нежели чем в 2018 финансовом году — сейчас эти цифры составляют $49,9 млрд.

Американская газета Liberty Nation раскритиковала принятый в сенате проект бюджета. В частности, издание обращает внимание на шестимиллиардную статью расходов, предполагающую увеличение военного присутствия США в Европе. Документ также подразумевает расширение антироссийских санкций и новую финансовую помощь Киеву. Часть средств выделяются на «подготовку к потенциальному конфликту на Корейском полуострове».

Liberty Nation пишет, что положения закона показывают, что США не только продолжают воспринимать Россию и Северную Корею как своих противников, что подразумевает выделение значительных средств на их «сдерживание», но и не собираются останавливаться, планируя нажить себе новых врагов.

Проект примечателен еще и тем, что предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае, если Анкара приобретет российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Если Турецкая Республика закупит системы противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации, такая закупка будет представлять собой крупную сделку, подпадающую под раздел 231 (а) Закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года, и президент должен будет добросовестно применить этот Закон путем введения и применения санкций <…> в отношении любого физического или юридического лица, которое будет причастно к такой крупной сделке», — говорится в документе.

Помимо этого, проект оборонного бюджета также предусматривает исключение Турции из программы производства истребителя пятого поколения F-35 из-за все тех же планов Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», — говорится в документе. Также в тексте проекта содержится запрет на передачу Турции прав на F-35.

В Турции уже отреагировали на принятие американским сенатом этого документа. Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что после исключения из программы производства истребителей F-35, на которое пошла американская сторона, Анкара найдет альтернативы. По словам Йылдырыма, действия сената США вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнерства.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», — сказал Йылдырым.

Еще одна страна, чьи интересы непосредственно затронуты проектом бюджета, — Китай. В документе присутствует поправка, запрещающая китайской компании ZTE возобновить сотрудничество с США.

В апреле этого года американский минторг ввел санкции в отношении одного из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов — китайской корпорации ZTE.

В результате 9 мая компания объявила о прекращении «операционной деятельности». ZTE больше не смогут собирать смартфоны, компоненты для которых закупались на американском рынке. Более того — многочисленные владельцы смартфонов ZTE будут вынуждены отказаться от них, поскольку Google теперь запрещено заниматься поддержкой операционных систем смартфонов.

После этого Трамп заявлял, что сотрудничает с председателем КНР Си Цзиньпином над решением ситуации с ZTE, однако в случае окончательного принятия документа компромисс будет невозможен.

На данный момент проект оборонного бюджета, предложенный сенатом — лишь один из двух. Второй находится в разработке в палате представителей конгресса и также был уже принят. Впоследствии проекты должны будут свестись к одному документу, который после одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом США вступит в силу.