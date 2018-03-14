Уйти или остаться: военных США выживают из Турции

Вооруженные силы США резко сократили количество боевых вылетов со своей авиабазы «Инджирлик» в Турции и рассматривают возможность сокращения численности персонала, размещенного там на постоянной основе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их словам, это связано с ухудшением отношений Вашингтона и Анкары.

Реклама

В январе с территории «Инджирлика» в Афганистан была переброшена эскадрилья американских штурмовиков A-10, в результате чего на базе остались только самолеты-заправщики, а также истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, пишет газета.

Перебазирование техники происходило на фоне заявлений Пентагона об активизации операции США в Афганистане, вместе с тем, как утверждают американские должностные лица, А-10 могут вернуться на базу в Турции в любое время.

В то же время WSJ утверждает, что вооруженные силы США начали постепенно сокращать число членов семей американских военных, проживающих на территории базы, и свое присутствие в Турции в целом.

Американские официальные лица при этом продолжают настаивать, что США по-прежнему намерены сотрудничать с Турцией как со своим союзником по Североатлантическому альянсу и что у Вашингтона в планах нет дальнейшего сокращения своих сил в стране.

Как рассказали собеседники WSJ, Турция не вводила никаких новых формальных ограничений на использование базы. Однако американские военные отмечают, что сейчас работать на «Инджирлике» «стало сложно». По их мнению, Анкара уже давно использует базу в качестве рычага против США.

Сокращение количества боевых действий США с базы «Инджирлик» также признал и турецкий чиновник. Однако, по его мнению, это отражает сдвиг американских приоритетов от Сирии в сторону Афганистана, а не свидетельствует об ухудшении отношений Турции и США.

Отношения Турции и США обострились и накалились до предела в связи с началом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористами, в кантоне Африн на северо-западе Сирии. Агентство Bloomberg отмечало, что нынешнее противостояние между Анкарой и Вашингтоном, вероятно, является самым серьезным за последнее время. Британские аналитики охарактеризовали отношения между двумя странами в настоящий момент как «балансирующие на краю пропасти».

Отношения между США и Турцией сейчас действительно, мягко говоря, натянутые, соглашается директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «В них нет ничего хорошего, хотя были попытки найти какой-то компромисс», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что представители США уже более года говорят о том, что американцы могут покинуть базу Инджирлик. «Мне трудно сказать, уйдут они в этот раз или нет. Но даже была такая версия, что специально для этого создается база в сирийском городе Табка (в провинции Ракка, рядом с рекой Евфрат). Там, например, расширяется аэродром сейчас, возможно, под большую американскую базу. Исключать такое нельзя», — сказал Багдасаров.

В то же время руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев уверен, что американцы не покинут «Инджирлик».

«У этой военной базы была долгая и любопытная история. Для американцев, я думаю, все-таки будет важно ее сохранить. Потому с Турцией они какое-то военно-техническое сотрудничество в будущем захотят продолжить. Это для них геополитически важная страна», — объяснил он «Газете.Ru».

«Если рассматривать вариант, что они все-таки захотят эту базу покинуть (хотя заявлений таких пока что не было), то это, конечно, связано с тем, что сейчас в Турции внутриполитическая ситуация такова, что после попытки государственного переворота в июле 2016 года произошел марш радикально настроенных граждан на базу «Инджирлик». У американской разведки были вполне понятные и недвусмысленные данные, что со стороны турецкого правительства есть поддержка всем тем отрядам, которые этот марш осуществляли», — продолжил Мавашев.

По его мнению, американцы беспокоятся, в первую очередь, не о самой базе и необходимости ее обороны, а за родственников находящихся в Турции военнослужащих, и хотят избежать рисков.

«У них всегда задача минимизировать риски такого плана. Сейчас конечно у них гораздо меньше вылетов, и необходимость в базе «Инджирлик» уже не такая большая. Американцы при принятии решений руководствуются не какой-то общей информацией, а объективными данными о том, что угроза есть, и в том числе и американским дипломатическим представительствам на территории Турции. Но я уверен, что все равно они это базу будут поддерживать, выполнять свои обязательства, делая при этом вид, что сотрудничество продолжается, но просто нам это сейчас не так нужно в том количестве, поэтому нас не так много», — отметил он.

Вместе с тем Мавашев отметил, что отношения между Турцией и США являются не сотрудничеством в традиционном понимании этого словам, а «игрой в сотрудничество».

«Это именно игра. Эта игра в сотрудничество идет еще с прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Его партия, в частности, голосовала против операции в Ираке, осуждала действия США.

Но при этом многие отмечают, что Эрдоган когда-то и сам был американским проектом, и подтверждений тому очень много. Но что-то пошло не так, он не смог сдерживать радикальную толпу, и ему было проще, особенно на фоне переворота, обвинить во всем иностранцев, в частности, США», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».