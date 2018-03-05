«Скунс», «Наташа» и «Пупсик»: россияне предлагают названия для ракет

Президент России Владимир Путин посвятил более двух третей хронометража своего ежегодного послания Федеральному собранию обороне и представлению новейших российских вооружений. Некоторые виды оружия, которые презентовал российский лидер, все еще остаются безымянными, и президент в своей речи обратился к интересующимся военной техникой россиянам с призывом предложить свои варианты названий.

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Так, пока что не имеют наименования подводные беспилотники межконтинентальной дальности с ядерной энергетической установкой, крылатая ракета неограниченной дальности, оснащенная аналогичной установкой, а также новейшие российские боевые лазерные комплексы.

На призыв Путина придумать свои варианты названий для этих вооружений охотно откликнулись как пользователи социальных сетей, так и некоторые политики.

Не только россияне

Минобороны 1 марта запустило на своем официальном сайте специальный сервис по приему предложений с названиями для новейших вооружений. На первом этапе голосования, срок которого ведомство не уточнило, будет проводиться отбор лучших предложений, после чего министерство запустит голосование, с помощью которого пользователи смогут выбрать лучший среди отобранных вариантов.

Как рассказали «Газете.Ru» в Минобороны, менее чем за сутки после запуска сервиса в ведомство поступило более 63 тыс. предложений. В среднем посетители сайта министерства отправляют около трех тыс. предложений в час.

«Примечательно, что предложения поступают не только от жителей России: около 20% вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10% — от жителей ближнего и дальнего зарубежья», — рассказали в Минобороны.

Варианты уже поступивших предложений ведомство не озвучило, однако некоторые пользователи рассказали, какие названия отправили через сервис ведомства, в соцсетях. Так, один из них предложил назвать крылатую ракету «Кандидатом от народа», вдохновившись слоганом предвыборной кампании представителя КПРФ Павла Грудинина.

Среди других названий для новейших вооружений, предложенных пользователями соцсетей: «Любовь» («из России с любовью»), «Гарант» («как гарантия мира на земле»), «Вовочка», «Санкция», «Скунс», «Пупсик», «За пацанов», «Вишенка», «Чебурашка», «Светлячок», «Карасик», «Капитошка», а также «Наташа».

«Когда заграницу приезжаешь для иностранцев мы все Наташи, вот пусть будет «Наташа», — объяснила предложившая это название пользовательница твиттера (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены).

Предложения от политиков

Из политиков одним из первых на призыв Путина откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров. На следующий день после послания президента он предложил в своем телеграм-канале назвать новую российскую крылатую ракету «Пальмирой» в честь погибших в Сирии российских военных.

«Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии.

В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: «Это вам за пацанов». В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят»,

— написал чеченский лидер.

Он отметил, что все перечисленные люди являются героями, которые старались «сохранить мир, сохранить чудо». «Чудо» — один из вариантов переводов названия сирийского города Пальмира. Победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство». Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют «Северной Пальмирой», — написал Кадыров, отметив, что «название «Пальмира» для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом».

Идею главы Чечни поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она также предложила свои варианты названий для боевого лазерного комплекса и подводного беспилотника.

«Я предлагаю дать название «Крым» боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название «Севастополь» (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)»,

— написала она на своей странице в «ВКонтакте».

Также свои варианты названий предложил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. «Предлагаю два названия. Первое — «Американская мечта». Второе связано с широко известным пушным зверем. Это «Песец». Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», — пошутил Федоров в разговоре с «Коммерсантом».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать новые виды оружия «Муромцем» и «Добрыней», в честь русских богатырей, «охранявших Русь». Помощник президента Владислав Сурков предложил назвать крылатую ракету «Гиви» — такой позывной был у командира одного из подразделений ополченцев Донбасса Михаила Толстых, погибшего в феврале прошлого года.