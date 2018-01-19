«Это самое страшное оружие Путина»

В России появится модификация тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 — «самого страшного оружия президента России Владимира Путина в Сирии», пишет немецкое издание Stern.

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ТОС-1 часто называют тяжелым огнеметом, это самое смертоносное оружие в арсенале Путина, пишет издание. Новый, модифицированный вариант системы — ТОС-2 — будет базироваться на современной платформе российского танка Т-14 «Армата».

Особенности ТОС-1 и ТОС-2 заключаются в том, что на платформе танка устанавливается реактивная система залпового огня из 30 труб, но ракеты оснащены не обычными боеголовками, а термобарическими. По аналогичному принципу работают также самые мощные в мире бомбы — американская «Мать всех бомб» и российский «Отец всех бомб».

Эффект от ракет ТОС аналогичен эффекту аэрозольной бомбы с той лишь разницей, что в цель попадает множество боеголовок, которые создают в воздухе взрывную пленку, которая должна быть точно воспламенена. В результате образуется огромный огненный шар, который вызывает очень сильную взрывную волну. За первой взрывной волной моментально образуется вакуум.

«Эффект разрушительный», — отмечает издание.

«В пламени сгорает все живое, и вдобавок к этому за пределами зоны пламени жертвы получают внутренние и часто невидимые ранения, разрыв барабанных перепонок и внутренних органов», — приводит издание выдержки из анализа американского Центрального бюро расследований (ЦРУ) первых случаев применения этого российского оружия в Чечне.

В зоне огненного шара скрыться от воздействия ТОС невозможно ни в бункерах, ни в бомбоубежищах. Системы ТОС-1 «Буратино» применялись во время войны в Афганистане в 1980-х годах, а также во Второй чеченской войне.

В Сирии дислоцировано неизвестное количество ТОС-1А «Солнцепек», модернизированной версии «Буратино». Там они используются в том числе для обеспечения охраны российской военной базы на территории аэродрома «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Также российские «Солнцепеки» использовали правительственные силы во время операции по освобождению Пальмиры от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как пишет Stern, поставки ТОС-1 в Сирию объясняются тем, что ее взрывная волна способна разрушать системы глубоких окопов, тоннели и бункеры. Также ею можно зачищать минные поля. Один залп ТОС подвергает первичному разрушительному воздействию территорию площадью 200х400 м.

Такие системы производит только Россия, однако они неоднократно поставлялись за границу, отмечает издание. Новая модификация, по его данным, должна решить две задачи.

В ТОС-2 будет увеличен радиус действия ракет, в результате чего сам танк не смогут уничтожить вражеские противотанковые системы.

Второе изменение коснется шасси. В ТОС-1 используются старые шасси основного советского боевого танка Т-72. У России остается еще достаточное количество этих бронемашин, и их доработка обходится недорого, пишет немецкое издание. Новые системы ТОС-2 будут, в свою очередь, устанавливаться на новых шасси. Вероятно, это будет ТОС с цепным приводом, который устанавливается на дорогой платформе «Армата», как почти все новые тяжелые российские танковые системы, предполагает Stern.

О том, что в России будет разработана новая тяжелая огнеметная система, агентству «Интерфакс» 12 января сообщили в пресс-службе концерна «Техмаш». «В настоящее время на НПО «СПЛАВ» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний. Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси», — рассказали агентству.