Забыли забрать: что Россия оставляет в Сирии

Российское Министерство обороны приступило к формированию постоянной группировки войск в Сирии, которая будет находиться в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, а также на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом на селектроном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, говорится в заявлении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

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«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — сказал министр.

На минувшей неделе завершился вывод основной части находившейся в Сирии группировки, в том числе авиационной и другой техники, добавил он.

Во вторник, 26 декабря, на заседании Совета Федерации было ратифицировано соглашение с Сирией, предусматривающее расширение российского пункта материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе до полноценной военно-морской базы. Сам документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что он носит оборонительный характер и не направлен против других стран. Он предусматривает, что в порту Тартус одновременно смогут находиться 11 российских военных кораблей, в том числе военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности, говорится в соглашении.

Пункт в Тартусе передается России в безвозмездное пользование и на условиях иммунитета от сирийской юрисдикции. «Движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — отмечается в документе.

Соглашение также гарантирует неприкосновенность личному составу пункта, в том числе командиру, членам семей личного состава, а также членам семей экипажа. Они также не могут быть арестованы или задержаны сирийскими «компетентными органами». Также им гарантируется «неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции».

Соглашение будет действовать 49 лет, после чего будет автоматически продлеваться каждые 25 лет, если Россия или Сирия не менее чем за год до истечения срока действия документа не уведомят другую сторону в письменной форме о намерении прекратить его действие.

Как пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества» военный эксперт Виктор Мураховский, принципиальное отличие полноценной военно-морской базы от пункта материально-технического обеспечения состоит в том, что на базе корабли могут быть размещены на длительный период. «Они смогут не только пополнять запасы, но также осуществлять смену экипажей и ремонт агрегатных систем и механизмов», — рассказал эксперт.

Приказ о начале вывода российской группировки войск из Сирии Путин отдал 11 декабря. Однако на сколько именно будет сокращена численность российских военнослужащих в САР, в Минобороны не уточняют. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», также отказались оценить их возможное число.

В минувшую пятницу, 22 декабря, Шойгу на заседании итоговой расширенной коллегии Минобороны, в которой принимал участие президент России Владимир Путин, подвел итоги операции России в Сирии. По словам министра, «бесценный боевой опыт в Сирии» получили более 48 тыс. российских военнослужащих, 14 тыс. из которых были представлены к госнаградам.

Помимо самих военных, в это число также входит и гражданский персонал, уточнил «Газете.Ru» официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Надо понимать, что речь идет не о постоянной численности контингента, находящегося в Сирии, а об общей численности военнослужащих и гражданского персонала, побывавших во время операции в Сирии в рамках постоянной ротации», — объяснил он.

Как предположил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, будет логично, если Россия оставит комплексы С-300 и С-400, которые создают единую систему ПВО, обеспечивающую прикрытие объектов как на суше, так и в море.

Пухов также предположил, что часть своих вооружений Россия может передать сирийской армии. «Американцы так передавали свое вооружение афганской армии», — отметил он.

«Логично предположить, что какие-то вооружения будут переданы сирийской армии. Возможно (это предположение), что будет оставлено какое-то количество вертолетов, самолетов и наверно какая-то автотехника. Сирийские военные сейчас передвигаются на советских грузовиках, которые они нашли то ли в музее, то ли на помойке», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».