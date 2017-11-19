«Мы передаем США опыт борьбы с россиянами»

Президенту США Дональду Трампу была представлена рекомендация финансировать и продавать противотанковые ракеты украинскому правительству для «сдерживания агрессии со стороны пророссийских сепаратистов», сообщили источники ABC News в Госдепартаменте.

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Совет национальной безопасности решил рекомендовать выделить гранты в размере $47 млн украинскому правительству для покупки американского вооружения, включая мощные противотанковые ракеты Javelin. Теперь глава Белого дома и Конгресс должны одобрить предложение.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Канаду заявил: Киев не сомневается, что получит доступ к современному оборонительному вооружению.

«Я убежден, что в будущем мы точно получим более совершенное оборонительное вооружение и военное оборудование. Не могу назвать точную дату, но мы работаем над этим», — ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он отметил, что речь идет не только о противотанковом оружии, но и о беспилотных летательных аппаратах, а также средствах для ведения кибервойны.

«Нам нужно все это оборудование, кроме того — логистическая поддержка и тренировки. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только о Javelin, а обо всем», — рассказал министр о желаемом содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина «требует международной поддержки и точно получит ее», сообщает портал «Укрiнформ».

За два дня до этого Сенат США одобрил законопроект об утверждении оборонного бюджета на 2018 год, в том числе $350 млн будет выделено для помощи Украине. Об этом сообщало посольство Украины в США в фейсбуке.

«Таким образом, конгресс завершил процедуру принятия отмеченного документа, который теперь направляется на подпись президенту США [Дональду Трампу]», — говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что законопроект разрешает поставки на Украину летального вооружения для обороны и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в области безопасности и обороны.

Неделей ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посол США на Украине Мэри Йованович «напрямую» участвует в подготовке военной реформы в стране.

По словам Лаврова, «просочилась информация» о том, что Верховная рада «лично в контактах с послом США» решает все вопросы, связанные с сутью военных реформ. Дополнительных подробностей он не раскрыл.

«Особая ответственность за поведение киевских властей лежит на США, которые, по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями», — резюмировал министр.

В сентябре главы оборонных ведомств США и Украины Эштон Картер и Степан Полторак подписали «Концепцию развития партнерства между министерством обороны Украины и министерством обороны Соединенных Штатов Америки на пятилетний период», сообщал в своем фейсбуке Полторак.

«Впервые в истории мы подписали документ о сотрудничестве на такой длительный период. Он направлен на поддержку оборонной реформы Украины и позволит реализовывать программы двустороннего сотрудничества, передачи военной техники, материально-технических средств, предоставления услуг и подготовки личного состава», — заявлял он.

Полторак также указывал, что в ходе встречи Картер подтвердил позицию США в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

В оборонном бюджете США на 2018 год предлагается выделение $4,6 млрд на программу «Европейская инициатива сдерживания», направленной против «влияния России».

«Продолжающиеся агрессивные действия России, в том числе вторжение в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, угрозы странам-членам НАТО, быстрая военная модернизация, усиление военной активности в Арктическом регионе и Средиземноморье, развитие ядерной доктрины и возможностей, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и Договора по открытому небу являются вызовом интересам безопасности США и интересам наших союзников и партнеров в Европе», — говорится в обосновании.

Также отмечается, что такие действия России, как «дезинформация, пропаганда, кибератаки, вмешательство в выборы и гибридные войны», представляют угрозу для интересов США, их партнеров в Европе. Американские законодатели полагают, что политика Москвы угрожает целостности западных демократий.